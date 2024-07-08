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Вещи

Все в песке! Выбрали 70 аксессуаров для пляжа

В июле у петербуржцев два пути: на пикник и на пляж. Планируем ретрит-медитации (с солнцепеком и без) на берегу комаровского берега, а по примеру лауреата «ТОП50» и фаундера бренда Red Fox Влада Мороза (отец-основатель русского аутдора!) припадаем к ясеню на Ласковом пляже в Солнечном. Главное, сложить в сумку-рафию классный купальник, проверенный SPF, ажурную кроше-панамку и рейди-мейд кулон из ракушек — обо всем позаботились за вас.

Важно! Купаться в Ленобласти разрешено только в 12-ти озерах (а в городской черте и вовсе лишь в Безымянном) — безопаснее остаться на берегу и грациозно тянуть свою орхидею к солнцу на коврике для йоги от Sporty & Rich. Складываем в лебединую косметичку Ola Ola игральные арт + фэшн карты Undercover и небесно-голубые домино Belle You, а в случае победы умело орудуем подвесом-штопором из коллаборации рэп-ювелира Mozi J c лимонадами «Река» Ксении Дукалис. Помним о спасении утопающих (читай: самих себя) и запасаемся амулетами Aliita и спасательными сумками-кругами из круизных сочинений Chanel.

Туника Missoni, ДЛТ, 116 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туника Missoni, ДЛТ, 116 000 руб.

Домино Belle You, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Домино Belle You, 3 999 руб.

Плед Space Four, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Плед Space Four, цена по запросу

Сумка Twinset, Кенгуру, 20 299 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Twinset, Кенгуру, 20 299 руб.

Стакан 12 Storeez, 3 480 руб.
Архивы пресс-служб

Стакан 12 Storeez, 3 480 руб.

Сумка Fendi, TSUM Collect, 84 600 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Fendi, TSUM Collect, 84 600 руб.

Сумка Chanel, Vintage Voyage, 449 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Chanel, Vintage Voyage, 449 000 руб.

Шашки Prada, ДЛТ, 500 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шашки Prada, ДЛТ, 500 000 руб.

Полотенце Morpheus, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Полотенце Morpheus, 5 200 руб.

Брэм Стокер «Тайна моря», «Подписные издания», 841 руб.
Архивы пресс-служб

Брэм Стокер «Тайна моря», «Подписные издания», 841 руб.

Чокер Inci.ask x Harrukii, 5 190 руб.
Архивы пресс-служб

Чокер Inci.ask x Harrukii, 5 190 руб.

Коврик Sporty & Rich, Peak, 10 950 руб.
Архивы пресс-служб

Коврик Sporty & Rich, Peak, 10 950 руб.

Нарды Printworks, Gallerie 46, 12 400 руб.
Архивы пресс-служб

Нарды Printworks, Gallerie 46, 12 400 руб.

Чалма Cocoshnick, 6 450 руб.
Архивы пресс-служб

Чалма Cocoshnick, 6 450 руб.

Игральные карты Undercover, Peak, 8 650 руб.
Архивы пресс-служб

Игральные карты Undercover, Peak, 8 650 руб.

Платок IRNBY, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платок IRNBY, 3 900 руб.

Мар Бенегаст и Ракель Каяно «Птица-сердце», «Подписные издания», 974 руб.
Архивы пресс-служб

Мар Бенегаст и Ракель Каяно «Птица-сердце», «Подписные издания», 974 руб.

Шлепанцы Suicoke, Peak, 14 660 руб.
Архивы пресс-служб

Шлепанцы Suicoke, Peak, 14 660 руб.

Бра Koja i Kosti, 13 500 руб.
Архивы пресс-служб

Бра Koja i Kosti, 13 500 руб.

Клариси Лиспектор «Ученичество, или книга наслаждений», «Подписные издания», 950 руб.
Архивы пресс-служб

Клариси Лиспектор «Ученичество, или книга наслаждений», «Подписные издания», 950 руб.

Косметичка Ola Ola, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Косметичка Ola Ola, 7 500 руб.

Кулон MOZI J x РЕКА, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон MOZI J x РЕКА, 7 500 руб.

Санскрин Ligne St Barth, Кенгуру, 16 690 руб.
Архивы пресс-служб

Санскрин Ligne St Barth, Кенгуру, 16 690 руб.

Плед Morpheus, 12 800 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Morpheus, 12 800 руб.

Сумка Chanel, Vintage Voyage, 1 190 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Chanel, Vintage Voyage, 1 190 000 руб.

Чепчик Na Nei, 4 960 руб.
Архивы пресс-служб

Чепчик Na Nei, 4 960 руб.

Слипы My812, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Слипы My812, 8 900 руб.

Косметичка Belle You, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Косметичка Belle You, 3 999 руб.

Заколка Miu Miu, ДЛТ, 67 800 руб.
Архивы пресс-служб

Заколка Miu Miu, ДЛТ, 67 800 руб.

Плед Lyna+, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Lyna+, 35 000 руб.

Брюки Maison, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Maison, 24 000 руб.

Заколка для волос Lhasa, 87 000 руб.
Архивы пресс-служб

Заколка для волос Lhasa, 87 000 руб.

Кулон Lyna+, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон Lyna+, 27 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 26 500 руб.
Архивы пресс-служб

Шляпа Cocoshnick, 26 500 руб.

Брюки Dan Maralex, Кенгуру, 14 999 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Dan Maralex, Кенгуру, 14 999 руб.

Усилитель загара Comfort Zone, Кенгуру, 3 190 руб.
Архивы пресс-служб

Усилитель загара Comfort Zone, Кенгуру, 3 190 руб.

Сумка Madame Chatelet, 51 990 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Madame Chatelet, 51 990 руб.

Полотенце Morpheus, 2 900 руб.
Архивы пресс-служб

Полотенце Morpheus, 2 900 руб.

Сумка Colville, 66 150 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Colville, 66 150 руб.

Сумка MC2 Saint Barth, ДЛТ, 17 550 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка MC2 Saint Barth, ДЛТ, 17 550 руб.

Шлепанцы Loewe, TSUM Collect, 53 600 руб.
Архивы пресс-служб

Шлепанцы Loewe, TSUM Collect, 53 600 руб.

Тарелка The Dar Store x Maniovich, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Тарелка The Dar Store x Maniovich, 5 000 руб.

Джулиан Барнс «Элизабет Финч», «Подписные издания», 617 руб.
Архивы пресс-служб

Джулиан Барнс «Элизабет Финч», «Подписные издания», 617 руб.

Сумка Hermes, Vintage Voyage, 999 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Hermes, Vintage Voyage, 999 000 руб.

Очки Celine, TSUM Collect, 31 000 руб.
Архивы пресс-служб

Очки Celine, TSUM Collect, 31 000 руб.

Сумка M_U_R, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка M_U_R, 20 000 руб.

Канотье Meowshka, 64 000 руб.
Архивы пресс-служб

Канотье Meowshka, 64 000 руб.

Бутылка Collina Strada, Peak, 11 950 руб.
Архивы пресс-служб

Бутылка Collina Strada, Peak, 11 950 руб.

Сумка Lime, 2 799 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Lime, 2 799 руб.

Подставка для фруктов Axel Chay, Space Four, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Подставка для фруктов Axel Chay, Space Four, 45 000 руб.

Платок Ulyana Sergeenko, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платок Ulyana Sergeenko, 25 000 руб.

Косынка Masterpeace, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Косынка Masterpeace, 9 000 руб.

Очки Miu Miu, ДЛТ, 92 900 руб.
Архивы пресс-служб

Очки Miu Miu, ДЛТ, 92 900 руб.

Колье Mineral Weather, 15 800 руб.
Архивы пресс-служб

Колье Mineral Weather, 15 800 руб.

Туника Valentino, TSUM Collect, 171 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туника Valentino, TSUM Collect, 171 000 руб.

Игральные карты Meowshka, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Игральные карты Meowshka, 3 500 руб.

Сумка L'Alingi, ДЛТ, 81 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка L'Alingi, ДЛТ, 81 900 руб.

Жезлонг IRNBY, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Жезлонг IRNBY, 4 900 руб.

Купальник Belle You, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Купальник Belle You, 9 999 руб.

Колье Aliita, 85 800 руб.
Архивы пресс-служб

Колье Aliita, 85 800 руб.

Туника Leah, Golden Line, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туника Leah, Golden Line, 32 000 руб.

Стакан Carhartt WIP x Olde Milke-glass, Peak, 5 490 руб.
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Стакан Carhartt WIP x Olde Milke-glass, Peak, 5 490 руб.

Динамик с будильником MOB Paris, Gallerie 46, 9 700 руб.
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Динамик с будильником MOB Paris, Gallerie 46, 9 700 руб.

Купальник Vashka, 8 624 руб.
Архивы пресс-служб

Купальник Vashka, 8 624 руб.

Платок Space Four, цена по запросу
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Платок Space Four, цена по запросу

Тарелка Taitu, The Dar Store, 5 580 руб.
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Тарелка Taitu, The Dar Store, 5 580 руб.

Платье Casablanka, KM20, 34 800 руб.
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Платье Casablanka, KM20, 34 800 руб.

Открывашка CLASSY х DVKB, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Открывашка CLASSY х DVKB, 2 500 руб.

Шлепанцы Inuikii, Nuself, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

Шлепанцы Inuikii, Nuself, 22 500 руб.

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