Все в песке! Выбрали 70 аксессуаров для пляжа

В июле у петербуржцев два пути: на пикник и на пляж. Планируем ретрит-медитации (с солнцепеком и без) на берегу комаровского берега, а по примеру лауреата «ТОП50» и фаундера бренда Red Fox Влада Мороза (отец-основатель русского аутдора!) припадаем к ясеню на Ласковом пляже в Солнечном. Главное, сложить в сумку-рафию классный купальник, проверенный SPF, ажурную кроше-панамку и рейди-мейд кулон из ракушек — обо всем позаботились за вас.

Важно! Купаться в Ленобласти разрешено только в 12-ти озерах (а в городской черте и вовсе лишь в Безымянном) — безопаснее остаться на берегу и грациозно тянуть свою орхидею к солнцу на коврике для йоги от Sporty & Rich. Складываем в лебединую косметичку Ola Ola игральные арт + фэшн карты Undercover и небесно-голубые домино Belle You, а в случае победы умело орудуем подвесом-штопором из коллаборации рэп-ювелира Mozi J c лимонадами «Река» Ксении Дукалис. Помним о спасении утопающих (читай: самих себя) и запасаемся амулетами Aliita и спасательными сумками-кругами из круизных сочинений Chanel.