Как мастер-самородок Mozi J стал главным рэп-ювелиром страны?

Как так вышло, что человек не то чтобы даже из Петербурга, а вообще из Тюмени взял и стал главным рэп-ювелиром РФ и окрестностей? Может, вы гений коммуникаций?

Почему рэп-? Наверное, мне всегда нравилась улица, мне всегда нравился этот жанр, когда пацаны сами там чего‑то добиваются. Плюс была ниша: у каждого из артистов есть свое имя, какой‑то знак, фирменный стиль, какая‑то айдентика. Надо ж все это в золоте отлить. На Западе так делали, а у нас нет. Я был подписан на ювелира Грега Юна. Талантливый парень. Я смотрел и где‑то копировал, что‑то придумывал, предлагал музыкантам какие‑то идеи, иногда сами ребята приходили со своими идеями. Это все росло, росло и в итоге приросло.

И я не гений коммуникаций. Я очень стеснительный персонаж. Саша ST недавно очень точно сказал: «Давай уже — ​надел цепочку, подошел, начал беседу, посиял, улыбнулся. Чего такой тихий?» Видно, говорит, что много в операционном управлении просидел. В Петербурге в ювелирке не так уж и много людей. Это очень сложный бизнес. Я видел многих, кто приходил в этот бизнес и уходил ни с чем. С огромными деньгами заходили. Им помогали и производство строить, и процессы налаживать, и ничего не получилось. Почему у меня получилось? Да кто его знает. Большое желание.

Вы прямо в тюменском детстве его сформулировали? Нам нужны подробности: за гаражами или все-таки волоча скрипочку из музшколы?

Я танцевал брейк-данс. У нас был педагог, он служил в полиции и в свободное от работы время занимался брейк-­дансом и преподавал в фитнес-­клубе возле дома. Всё вполне в духе «Слова пацана», если вы об этом. Мой отец выбрасывал героиновых наркоманов из нашего подъезда. Мой отец успокаивал ребят, которые пришли с Афгана, у которых ехала крыша и им хотелось обратно. И это мое детство. Мое детство — ​это игра в танчики перочинным ножичком, московские прятки, лазание по гаражам, перепрыгивание через шприцы, которые валяются на улице.

При этом я почти каждое лето проводил в Петербурге. Здесь живет моя бабушка, я только родился, а меня уже привезли в Петербург и на полгода оставили. Я вроде еще не старый, но помню времена, когда не было станции метро дальше Старой деревни. Мы добирались до нашего Комендана на трамвае. Помню те времена, когда у бабушки выходишь на балкон и виден Финский залив.