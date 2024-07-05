Амфоры, шмели и штопоры: выбрали 50 модных кулонов на каждый (летний) день

Не выходим из дома без любимого it-кулона (тренд заверен Courreges, Alexander McQueen и Jil Sander): противостоим ретроградности (планет и окружения) при помощи языческих амулетов Rhoe Bermat, выращиваем сады из подвесок-цветков Alvaar и заземляемся при помощи экоустойчивых волчков-тотемов Recycle Object из переработанного пластика.
Этим летом смело носим подвески на текстильном шнурке: такой обвес уважают сверхновая поп-дива Сабрина Карпентер в клипе «Espresso» и звезда «Бриджертонов» Никола Кохлан, появившаяся с жемчужиной на веревочном колье на обложке Teen Vogue. Так что без сомнений дополняем льняной костюм шнурком с обелиском Lera Treyger или четырехлистником Alvaar, а для (не)винного вечера в Probka выбираем подвес-штопор Amarin Jewelry.
Не отказываемся от реди-мейд кулонов: по примеру Apotropey превращаем в подвес деревянный гребень, а вместе Talkto создаем ювелирные композиции из ракушек, собранных на пляже. Пытаемся услышать морской ASMR-эмбиент при помощи раковины Mineral Weather и охраняем жемчужные клады вместе с раком Stephen Webster. Собираем коллекцию ювелирных сосудов: присматриваемся к амфоре About Mythos, кувшину Toxicuties и серебряной фляге Nude Jewelry (создана в коллаборации с гуру винтажа Анной Троей по образу антикварной Christofle).
За счет кулонов отрабатываем главные тренды сезона: осваиваем теннискор с микро-ракеткой Sporty & Rich, вместо анималистичных принтов приручаем пантер Andres Gallardo и наблюдаем за лебедем от уральских мастеров Moonswoon, созданным из сплава меди, никеля и цинка. Не забываем готовиться к Олимпиаде вместе с купидоном Gem Kingdom, уже получившим свою золотую медаль (читай: значок ГТО).
Раздаем панк-шик при помощи макабрического обвеса: за бабочкой-франкенштейном идем к ювелирам Midgard, за цветками-людоедами — к петербургским ювелирам 22.77, за бруталистскими кулонами в форме когтя Священного Беркута — к кыргызстанского ювелирному профи Rhoe Bermat. В память о мемориальных украшениях викторианской эпохи запасаемся зубастыми украшениями Idoll — в отличие от прототипа, они сделаны не из настоящих человеческих резцов, а всего лишь из полимерной глины.
Если надоело носить брелоки на сумке, их запросто можно превратить в кулоны — аналогично поступаем с кольцами и моносерьгами. Ловим инопланетные сигналы НЛО-подвеса от ювелирного бренда Letters and stones Наталии Архангельской, ставим шах аксессуарным нигилистам при помощи ферзя Prosto Jewerly и витаем в облаках (как минимум до конца лета) с перламутровыми украшениями July Child. А с кулоном Fjord грациозно тянем свою орхидею к солнцу (по совету Ильяса Убудского — комик-субличности Ильи Куруча).
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