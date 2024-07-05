Амфоры, шмели и штопоры: выбрали 50 модных кулонов на каждый (летний) день

За счет кулонов отрабатываем главные тренды сезона: осваиваем теннискор с микро-ракеткой Sporty & Rich, вместо анималистичных принтов приручаем пантер Andres Gallardo и наблюдаем за лебедем от уральских мастеров Moonswoon, созданным из сплава меди, никеля и цинка. Не забываем готовиться к Олимпиаде вместе с купидоном Gem Kingdom, уже получившим свою золотую медаль (читай: значок ГТО).

Раздаем панк-шик при помощи макабрического обвеса: за бабочкой-франкенштейном идем к ювелирам Midgard, за цветками-людоедами — к петербургским ювелирам 22.77, за бруталистскими кулонами в форме когтя Священного Беркута — к кыргызстанского ювелирному профи Rhoe Bermat. В память о мемориальных украшениях викторианской эпохи запасаемся зубастыми украшениями Idoll — в отличие от прототипа, они сделаны не из настоящих человеческих резцов, а всего лишь из полимерной глины.