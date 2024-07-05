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Украшения

Амфоры, шмели и штопоры: выбрали 50 модных кулонов на каждый (летний) день

Не выходим из дома без любимого it-кулона (тренд заверен Courreges, Alexander McQueen и Jil Sander): противостоим ретроградности (планет и окружения) при помощи языческих амулетов Rhoe Bermat, выращиваем сады из подвесок-цветков Alvaar и заземляемся при помощи экоустойчивых волчков-тотемов Recycle Object из переработанного пластика.

ALROSA Diamonds, 399 300 руб.
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ALROSA Diamonds, 399 300 руб.

Parure Atelier, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Parure Atelier, цена по запросу

Liza Borzaya, 330 000 руб.
Архивы пресс-служб

Liza Borzaya, 330 000 руб.

Anastasia Simes, Poison Drop, 298 000 руб.
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Anastasia Simes, Poison Drop, 298 000 руб.

Stephen Webster, ДЛТ, 178 250 руб.
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Stephen Webster, ДЛТ, 178 250 руб.

Letters and stones, 150 000 руб.
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Letters and stones, 150 000 руб.

Lhasa x Marimikh, 140 000 руб.
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Lhasa x Marimikh, 140 000 руб.

SØLV, 120 000 руб.
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SØLV, 120 000 руб.

Aliita, 93 200 руб.
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Aliita, 93 200 руб.

Nude Jewelry, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Nude Jewelry, 90 000 руб.

EdelStein, AllTime, 75 250 руб.
Архивы пресс-служб

EdelStein, AllTime, 75 250 руб.

Rhoe Bermat, 73 400 руб.
Архивы пресс-служб

Rhoe Bermat, 73 400 руб.

Nonconcept, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Nonconcept, 60 000 руб.

Gem Kingdom, Poison Drop, 42 900 руб.
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Gem Kingdom, Poison Drop, 42 900 руб.

Этим летом смело носим подвески на текстильном шнурке: такой обвес уважают сверхновая поп-дива Сабрина Карпентер в клипе «Espresso» и звезда «Бриджертонов» Никола Кохлан, появившаяся с жемчужиной на веревочном колье на обложке Teen Vogue. Так что без сомнений дополняем льняной костюм шнурком с обелиском Lera Treyger или четырехлистником Alvaar, а для (не)винного вечера в Probka выбираем подвес-штопор Amarin Jewelry.

Avgvst, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

Avgvst, 38 000 руб.

Amarin Jewelry, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Amarin Jewelry, 35 000 руб.

78glass, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

78glass, 33 000 руб.

Raf Simons, KM20, 31 400 руб.
Архивы пресс-служб

Raf Simons, KM20, 31 400 руб.

Lyna+, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lyna+, 27 000 руб.

Statements, 26 300 руб.
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Statements, 26 300 руб.

Qari Qris, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

Qari Qris, 25 500 руб.

Secrets, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Secrets, 24 900 руб.

Mellow, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mellow, 23 000 руб.

22.77, Wildhorn, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

22.77, Wildhorn, 22 000 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Andres Gallardo, Modbrand, 19 500 руб.

Lera Treyger, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lera Treyger, 19 000 руб.

July Child, Viva La Vika, 18 150 руб.
Архивы пресс-служб

July Child, Viva La Vika, 18 150 руб.

Omut, 17 200 руб.
Архивы пресс-служб

Omut, 17 200 руб.

UNOde50, 16 790 руб.
Архивы пресс-служб

UNOde50, 16 790 руб.

Не отказываемся от реди-мейд кулонов: по примеру Apotropey превращаем в подвес деревянный гребень, а вместе Talkto создаем ювелирные композиции из ракушек, собранных на пляже. Пытаемся услышать морской ASMR-эмбиент при помощи раковины Mineral Weather и охраняем жемчужные клады вместе с раком Stephen Webster. Собираем коллекцию ювелирных сосудов: присматриваемся к амфоре About Mythos, кувшину Toxicuties и серебряной фляге Nude Jewelry (создана в коллаборации с гуру винтажа Анной Троей по образу антикварной Christofle). 

About Mythos, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

About Mythos, 16 000 руб.

Midgard, Leform, 15 590 руб.
Архивы пресс-служб

Midgard, Leform, 15 590 руб.

Toxicuties, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Toxicuties, 15 000 руб.

Moonswoon, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

Moonswoon, 13 900 руб.

Sporty & Rich, 13 650 руб.
Архивы пресс-служб

Sporty & Rich, 13 650 руб.

Prosto Jewerly, 13 200 руб.
Архивы пресс-служб

Prosto Jewerly, 13 200 руб.

Talkto, 11 990 руб.
Архивы пресс-служб

Talkto, 11 990 руб.

Apotropey, 11 200 руб.
Архивы пресс-служб

Apotropey, 11 200 руб.

Ama Jewerly, Muar, 10 680 руб.
Архивы пресс-служб

Ama Jewerly, Muar, 10 680 руб.

Mineral Weather, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Mineral Weather, 9 500 руб.

Mineral Weather, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mineral Weather, 9 000 руб.

За счет кулонов отрабатываем главные тренды сезона: осваиваем теннискор с микро-ракеткой Sporty & Rich, вместо анималистичных принтов приручаем пантер Andres Gallardo и наблюдаем за лебедем от уральских мастеров Moonswoon, созданным из сплава меди, никеля и цинка. Не забываем готовиться к Олимпиаде вместе с купидоном Gem Kingdom, уже получившим свою золотую медаль (читай: значок ГТО). 

Раздаем панк-шик при помощи макабрического обвеса: за бабочкой-франкенштейном идем к ювелирам Midgard, за цветками-людоедами — к петербургским ювелирам 22.77, за бруталистскими кулонами в форме когтя Священного Беркута — к кыргызстанского ювелирному профи Rhoe Bermat. В память о мемориальных украшениях викторианской эпохи запасаемся зубастыми украшениями Idoll — в отличие от прототипа, они сделаны не из настоящих человеческих резцов, а всего лишь из полимерной глины. 

Mozi J, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Mozi J, 8 500 руб.

Apotropey, 7 350 руб.
Архивы пресс-служб

Apotropey, 7 350 руб.

Shu Sha, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Shu Sha, 5 900 руб.

Kotlo Studio, 5 800 руб.
Архивы пресс-служб

Kotlo Studio, 5 800 руб.

Alohagaia, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Alohagaia, 4 990 руб.

Douglas Craft, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Douglas Craft, 4 900 руб.

Darkrain, 4 800 руб.
Архивы пресс-служб

Darkrain, 4 800 руб.

Alvaar x Don't Drop the Glass, 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

Alvaar x Don't Drop the Glass, 4 500 руб.

Holly June, Viva La Vika, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Holly June, Viva La Vika, 3 500 руб.

Recycle Object, 1 800 руб.
Архивы пресс-служб

Recycle Object, 1 800 руб.

Fjord, 1 290 руб.
Архивы пресс-служб

Fjord, 1 290 руб.

Idoll, 1200 руб.
Архивы пресс-служб

Idoll, 1200 руб.

Если надоело носить брелоки на сумке, их запросто можно превратить в кулоны — аналогично поступаем с кольцами и моносерьгами. Ловим инопланетные сигналы НЛО-подвеса от ювелирного бренда Letters and stones Наталии Архангельской, ставим шах аксессуарным нигилистам при помощи ферзя Prosto Jewerly и витаем в облаках (как минимум до конца лета) с перламутровыми украшениями July Child. А с кулоном Fjord грациозно тянем свою орхидею к солнцу (по совету Ильяса Убудского — комик-субличности Ильи Куруча).

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