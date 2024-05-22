Выбрали 60 лучших купальников на лето

За остромодными лео-принтами идем к Lavarice и Sela, за клеткой — к My Nude Nymph, за лебедями (главные герои 2024 года по версии зороастрийцев!) — к профи санскрин-купальников RoDaSoleil. Тем временем на смену жатой ткани приходят сложносочиненные драпировки — берем у INNATE или у Marmi.

Если нужен базовый монохромом (на сезоны вперед), отправляемся в гости к бельевым спецам Woolford и подиумным визионерам Ushatava. Схожий эко-устойчивый вариант можно найти у петербуржцев Urbantiger, отшивающих свои купальники из переработанного полиэстера.