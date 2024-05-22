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Вещи

Выбрали 60 лучших купальников на лето

База любого летнего чек-листа — покупка классного купальника: пригодится и для репинского пикника (в комплекте с модной ветровкой), и для вылазки на сапах по Парковым островам, и во время сборов в (безвизовый) отпуск.

Magda Butrym, ДЛТ, 79 950 руб.
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Magda Butrym, ДЛТ, 79 950 руб.

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Ottolinger, Golden Line, 58 700 руб.
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Ottolinger, Golden Line, 58 700 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 57 200 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, 57 200 руб.

Marni, ДЛТ, 40 950 руб.
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Marni, ДЛТ, 40 950 руб.

Nataya Kim, Кенгуру, 38 000 руб.
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Nataya Kim, Кенгуру, 38 000 руб.

Wolford, 36 900 руб.
Архивы пресс-служб

Wolford, 36 900 руб.

Dilara Findikoglu, KM20, 32 700 руб.
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu, KM20, 32 700 руб.

J.Kim, 27 200 руб.
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J.Kim, 27 200 руб.

Le Journal Intime, 23 200 руб.
Архивы пресс-служб

Le Journal Intime, 23 200 руб.

RoDaSoleil, 22 900 руб.
Архивы пресс-служб

RoDaSoleil, 22 900 руб.

Главный тренд из мира купальников — flowercore-принты: сначала покорили подиумных тяжеловесов Миуччу Праду и Джонатана Андерсона, а затем проросли на пляжных боди Magda Butrym и J.Kim (цвветочки-вырезки для смешного загара!). Плюс наблюдаем пестрые ромашковые клумбы (в духе Gucci) на бикини Gloria Jeans — верим, что их успела примерить Ирина Шейк..

Еще важный тренд — ретро-силуэты. Выбираем слитный купальник Паче и комплект Belle You с контрастной окантовкой (как у Chanel) либо примеряем круизные варианты от Rejo: по примеру кампейна миксуем их с жемчужными анклетами и ожерельями (пул-пати вайб). 

Bond-eye, Leform, 19 390 руб.
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Bond-eye, Leform, 19 390 руб.

Yuliawave, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yuliawave, 19 000 руб.

Watercult, Эстель Адони, 18 680 руб.
Архивы пресс-служб

Watercult, Эстель Адони, 18 680 руб.

Korobeynikov, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Korobeynikov, 16 900 руб.

INNATE, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

INNATE, 16 900 руб.

Korobeynikov, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Korobeynikov, 16 900 руб.

MC2 Saint Barth x Looney Tunes, ДЛТ, 16 600 руб.
Архивы пресс-служб

MC2 Saint Barth x Looney Tunes, ДЛТ, 16 600 руб.

SAMB, 16 000 руб.
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SAMB, 16 000 руб.

Rejo, 14 000 руб.
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Rejo, 14 000 руб.

Nude Story, 13 450 руб.
Архивы пресс-служб

Nude Story, 13 450 руб.

Chois, 12 490 руб.
Архивы пресс-служб

Chois, 12 490 руб.

Топ Love&Swans, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Love&Swans, 12 000 руб.

Embody, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

Embody, 11 900 руб.

За остромодными лео-принтами идем к Lavarice и Sela, за клеткой — к My Nude Nymph, за лебедями (главные герои 2024 года по версии зороастрийцев!) — к профи санскрин-купальников RoDaSoleil. Тем временем на смену жатой ткани приходят сложносочиненные драпировки — берем у INNATE или у Marmi.

Если нужен базовый монохромом (на сезоны вперед), отправляемся в гости к бельевым спецам Woolford и подиумным визионерам Ushatava. Схожий эко-устойчивый вариант можно найти у петербуржцев Urbantiger, отшивающих свои купальники из переработанного полиэстера.

mesh'n'flesh, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

mesh'n'flesh, 10 900 руб.

Any Wowzers, 10 500 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 10 500 руб.

Belle you, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle you, 9 999 руб.

BODYPOETRY, 9 700 руб.
Архивы пресс-служб

BODYPOETRY, 9 700 руб.

Лиф Calzedonia, 8 999 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Calzedonia, 8 999 руб.

12Storeez, 8 980 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 8 980 руб.

Паче, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Паче, 8 900 руб.

Лиф Marmi, 8 300 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Marmi, 8 300 руб.

Lavarice, 8 300 руб.
Архивы пресс-служб

Lavarice, 8 300 руб.

IRNBY, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 7 500 руб.

Топ Chois, 7 490 руб., бикини Chois, 4 490 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Chois, 7 490 руб.бикини Chois, 4 490 руб.

Blizhe, 6 800 руб.
Архивы пресс-служб

Blizhe, 6 800 руб.

Loutique, 6 700 руб.
Архивы пресс-служб

Loutique, 6 700 руб.

Лиф My Nude Nymph, 5 990 руб., бикини My Nude Nymph, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф My Nude Nymph, 5 990 руб., бикини My Nude Nymph, 4 990 руб.

Арт, рюши и стразы — главный купальный декор этого сезона. Фитнес-икона Настя Миронова ностальгирует в IRNBY по художественному миру «Падших ангелов» Вонга Кар Вая, команда Marni придумывает собственную «Звездную ночь» на эластичной микрофибре, а бельевые спецы Loutique украшают барбикорные бикини рюш-сердцами.

Лиф Petra, 5 500 руб., бикини Petra, 5 800 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Petra, 5 500 руб., бикини Petra, 5 800 руб.

Топ Belle You, 4 999 руб., бикини Belle You, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Belle You, 4 999 руб., бикини Belle You, 3 999 руб.

Shu, 4 490 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 4 490 руб.

Лиф LVG, 4990 руб, бикини LVG, 4 200 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф LVG, 4990 руб, бикини LVG, 4 200 руб.

Лиф Lavarice, 4 200 руб., бикини Lavarice, 3 600 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Lavarice, 4 200 руб.бикини Lavarice, 3 600 руб.

Топ Ushatava, 3 290 руб., бикини Ushatava, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Ushatava, 3 290 руб.бикини Ushatava, 4 900 руб.

Nue Nue, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Nue Nue, 3 500 руб.

Love Republic, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 3 999 руб.

Топ 2mood, 2 380 руб., бикини 2mood, 2 380 руб.
Архивы пресс-служб

Топ 2mood, 2 380 руб.бикини 2mood, 2 380 руб.

Лиф Urbantiger, 2 900 руб., бикини Urbantiger, 2 600 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Urbantiger, 2 900 руб.бикини Urbantiger, 2 600 руб.

Mango, 2 799 руб.
Архивы пресс-служб

Mango, 2 799 руб.

Sela, 2 799 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 2 799 руб.

Лиф Gloria Jeans, 899 руб., бикини Gloria Jeans, 799 руб.
Архивы пресс-служб

Лиф Gloria Jeans, 899 руб.бикини Gloria Jeans, 799 руб.

Без пастельных оттенков в этом июне никуда — лучший светло-зеленый найден у Shu (главный российский конкурент Uniqlo), небесно-голубой — у купальных профи LVG, а пудровый — у рюш-мастеров Chois. По красным купальникам, которые пригодятся в отпуске как минимум до конца года (красный — цвет осени 2024), специализируются Le Journal Intime и Blizhe. 

Jil Sander, ДЛТ, 69 550 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 69 550 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 52 100 руб.
Архивы пресс-служб

Giorgio Armani, ДЛТ, 52 100 руб.

Intimissimi, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Intimissimi, 5 999 руб.

12Storeez, 9 980 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 9 980 руб.

Good Morning Tapes, Peak, 16 950 руб.
Архивы пресс-служб

Good Morning Tapes, Peak, 16 950 руб.

Mango, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Mango, 5 999 руб.

Calzedonia, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Calzedonia, 4 999 руб.

Vetements, ДЛТ, 36 050 руб.
Архивы пресс-служб

Vetements, ДЛТ, 36 050 руб.

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 39 650 руб.
Архивы пресс-служб

Brunello Cucinelli, ДЛТ, 39 650 руб.

Diesel, ДЛТ, 7 195 руб.
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Diesel, ДЛТ, 7 195 руб.

Before Co:Create x Сила Ветра, 2 299 руб.
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Before Co:Create x Сила Ветра, 2 299 руб.

Befree, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 1 999 руб.

В мире мужских плавок во всю экспериментируем с принтами: от кактусов Intimissimi и папайи Mango до грибных фотопринтов Good Morning Tapes (мечта фэшн-натуралиста!) и рыночных пакетов Vetements. А лучшие черные плавки (это база) придумала команда Befree Co:Create в коллаборации с парусными энтузиастами из «Силы ветра» (пригодятся как на суше, так и во время морской вылазки на яхте!).

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