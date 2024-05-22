Выбрали 60 лучших купальников на лето

База любого летнего чек-листа — покупка классного купальника: пригодится и для репинского пикника (в комплекте с модной ветровкой), и для вылазки на сапах по Парковым островам, и во время сборов в (безвизовый) отпуск.
Главный тренд из мира купальников — flowercore-принты: сначала покорили подиумных тяжеловесов Миуччу Праду и Джонатана Андерсона, а затем проросли на пляжных боди Magda Butrym и J.Kim (цвветочки-вырезки для смешного загара!). Плюс наблюдаем пестрые ромашковые клумбы (в духе Gucci) на бикини Gloria Jeans — верим, что их успела примерить Ирина Шейк..
Еще важный тренд — ретро-силуэты. Выбираем слитный купальник Паче и комплект Belle You с контрастной окантовкой (как у Chanel) либо примеряем круизные варианты от Rejo: по примеру кампейна миксуем их с жемчужными анклетами и ожерельями (пул-пати вайб).
За остромодными лео-принтами идем к Lavarice и Sela, за клеткой — к My Nude Nymph, за лебедями (главные герои 2024 года по версии зороастрийцев!) — к профи санскрин-купальников RoDaSoleil. Тем временем на смену жатой ткани приходят сложносочиненные драпировки — берем у INNATE или у Marmi.
Если нужен базовый монохромом (на сезоны вперед), отправляемся в гости к бельевым спецам Woolford и подиумным визионерам Ushatava. Схожий эко-устойчивый вариант можно найти у петербуржцев Urbantiger, отшивающих свои купальники из переработанного полиэстера.
Арт, рюши и стразы — главный купальный декор этого сезона. Фитнес-икона Настя Миронова ностальгирует в IRNBY по художественному миру «Падших ангелов» Вонга Кар Вая, команда Marni придумывает собственную «Звездную ночь» на эластичной микрофибре, а бельевые спецы Loutique украшают барбикорные бикини рюш-сердцами.
Без пастельных оттенков в этом июне никуда — лучший светло-зеленый найден у Shu (главный российский конкурент Uniqlo), небесно-голубой — у купальных профи LVG, а пудровый — у рюш-мастеров Chois. По красным купальникам, которые пригодятся в отпуске как минимум до конца года (красный — цвет осени 2024), специализируются Le Journal Intime и Blizhe.
В мире мужских плавок во всю экспериментируем с принтами: от кактусов Intimissimi и папайи Mango до грибных фотопринтов Good Morning Tapes (мечта фэшн-натуралиста!) и рыночных пакетов Vetements. А лучшие черные плавки (это база) придумала команда Befree Co:Create в коллаборации с парусными энтузиастами из «Силы ветра» (пригодятся как на суше, так и во время морской вылазки на яхте!).
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