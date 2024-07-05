Припекает! Вот 10 незаменимых SPF-средств

Санскрин — главная (и самая многозадачная!) бьюти-банка лета: защитит от солнечных лучей на гастро-террасе, увлажнит кожу на Ласковом пляже, поможет разгладить морщины лучше косметологов А-листа и пригодится даже во время облачной погоды (УФ-излучение не исчезает!).
Evidens de Beaute
Суперсила марки Evidens de Beaute, созданной французом Шарлем-Эдуардом Бартом для своей невесты Эрико Накамуры, — технологичная косметика на базе формул от ученых Хоккайдского университета. Солнечнозащитный крем-вуаль (с воздушной текстурой!) обогащен четырьмя УФ-фильтрами и обладает высоким фактором защиты SPF50. Плюс комплекс Triple Collagene обеспечивает антивозрастной эффект, витамин P укрепляет капилляры, а экстракт спорыша защищает от инфракрасного излучения.
Ligne St Barth
Команда Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) на основе масла помадного дерева разработала идеальный мастхэв отпускной косметички — экоустойчивый солнечнозащитный спрей, безопасный для коралловых рифов. Секрет успеха: в средстве объединены три фильтра нового поколения, а индекс SPF30 подходит для появления приятного бархатистого загара (главное — выбрать правильный купальник).
Höbepergh
В главной роли SPF-эмульсии от итальянских травников HöbePergh — экстракт красной моркови, обладающий антиоксидантными свойствами и на ура защищающий кожу от УФ-лучей. Плюс крем оберегает кожу от окислительного стресса; улучшает общую микроциркуляцию крови и уменьшает покраснения.
Comfort zone
На пляже от морских ежей нас спасают аквашузы, а от УФ-лучей — специальные водостойкие SPF-кремы. Например, формула спрея Comfort Zone обеспечивает защиту даже при длительном купании (на радость вейксерферов и любителей сапов), а для максимально эффекта средство следует наносить повторно каждые два часа.
Moroccanoil
Волосам тоже нужна защита от ультрафиолета. Несмываемый спрей Moroccanoil (с аргановым маслом и красными морскими водорослями в составе) предотвращает потерю цвета и солнечные повреждения. А для достижения максимальной защиты рекомендуем использовать его вместе с шампунем Color Care и не забывать про панамы.
Thim
Корейские гуру декоративной косметики Thim заходят на поле уходовых средств: солнечнозащитная санскрин из экстракта листьев пустынной розы обеспечивает высокий уровень УФ-защиты и мастерски увлажняет кожу благодаря миксу семи видов гиалуроновой кислоты и коллагена. А еще подходит для нанесения перед мейкапом (санскрин-лайфхак для тех, кто прячется от солнца на работе).
Skinjestique
Новорожденная российская марка Skinjestique создала санскрин с лифтинг-эффектом: полипептид EGF улучшает клеточный метаболизм и стимулирует выработку в коже коллагена и эластина. Плюс крем предотвращает появление пигментных пятен и защищает кожу от фотостарения (бьюти-инвестиция!).
Clarins
Два в одном! Солнечнозащитный крем Clarins одновременно защищает от ультрафиолета и помогает избежать возникновения морщин (спасибо витамину E и его омолаживающим свойствам!) — а еще обладает легкой тающей текстурой (смываем гидрофильным маслом и пенкой для умывания).
d'Alba
Ультралегкая текстура (без белых следов и липкого финиша!) солнечнозащитного крема для лица d'Alba обманчива — на деле санскрин виртуозно защищает от UVA, UVB-лучей и HEV-излучения, а ингредиент AQUAXYL глубоко увлажняет кожу (проверено Корейским Институтом Дерматологических Наук).
Levrana
Петербургские гуру органической косметики Levrana объединили в SPF-креме минеральный УФ-фильтр с цветками календулы, листьями чайного дерева и экстрактами грецкого ореха и шиповника, удерживающими влагу в коже. Важно: за счет минеральных фильтров крем обладает плотной консистенцией, так что для лучшего нанесения его можно миксовать с маслами ши, макадамии или авокадо.
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