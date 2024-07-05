Припекает! Вот 10 незаменимых SPF-средств

На пляже от морских ежей нас спасают аквашузы, а от УФ-лучей — специальные водостойкие SPF-кремы. Например, формула спрея Comfort Zone обеспечивает защиту даже при длительном купании (на радость вейксерферов и любителей сапов), а для максимально эффекта средство следует наносить повторно каждые два часа.