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Припекает! Вот 10 незаменимых SPF-средств

Санскрин — главная (и самая многозадачная!) бьюти-банка лета: защитит от солнечных лучей на гастро-террасе, увлажнит кожу на Ласковом пляже, поможет разгладить морщины лучше косметологов А-листа и пригодится даже во время облачной погоды (УФ-излучение не исчезает!).

Evidens de Beaute

Le Voile Protection Totale EviDenS de Beaute, ДЛТ, 19 630 руб.
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Le Voile Protection Totale EviDenS de Beaute, ДЛТ, 19 630 руб.

Суперсила марки Evidens de Beaute, созданной французом Шарлем-Эдуардом Бартом для своей невесты Эрико Накамуры, — технологичная косметика на базе формул от ученых Хоккайдского университета. Солнечнозащитный крем-вуаль (с воздушной текстурой!) обогащен четырьмя УФ-фильтрами и обладает высоким фактором защиты SPF50. Плюс комплекс Triple Collagene обеспечивает антивозрастной эффект, витамин P укрепляет капилляры, а экстракт спорыша защищает от инфракрасного излучения.

Ligne St Barth

Huile Bronzante Roucou Ligne St Barth, Кенгуру, 14 990 руб.
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Huile Bronzante Roucou Ligne St Barth, Кенгуру, 14 990 руб.

Команда Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) на основе масла помадного дерева разработала идеальный мастхэв отпускной косметички — экоустойчивый солнечнозащитный спрей, безопасный для коралловых рифов. Секрет успеха: в средстве объединены три фильтра нового поколения, а индекс SPF30 подходит для появления приятного бархатистого загара (главное — выбрать правильный купальник). 

Höbepergh

Sunscreen Restorative Höbepergh, Molecule, 5 929 руб.
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Sunscreen Restorative Höbepergh, Molecule, 5 929 руб.

В главной роли SPF-эмульсии от итальянских травников HöbePergh — экстракт красной моркови, обладающий антиоксидантными свойствами и на ура защищающий кожу от УФ-лучей. Плюс крем оберегает кожу от окислительного стресса; улучшает общую микроциркуляцию крови и уменьшает покраснения.

Comfort zone

Sun Soul Cream Comfort Zone, Кенгуру, 4 990 руб.
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Sun Soul Cream Comfort Zone, Кенгуру, 4 990 руб.

На пляже от морских ежей нас спасают аквашузы, а от УФ-лучей — специальные водостойкие SPF-кремы. Например, формула спрея Comfort Zone обеспечивает защиту даже при длительном купании (на радость вейксерферов и любителей сапов), а для максимально эффекта средство следует наносить повторно каждые два часа. 

Moroccanoil

Moroccanoil Protect&Prevent Spray, 4 295 руб.
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Moroccanoil Protect&Prevent Spray, 4 295 руб.

Волосам тоже нужна защита от ультрафиолета. Несмываемый спрей Moroccanoil (с аргановым маслом и красными морскими водорослями в составе) предотвращает потерю цвета и солнечные повреждения. А для достижения максимальной защиты рекомендуем использовать его вместе с шампунем Color Care и не забывать про панамы.

Thim

THIM luminous skin sun serum, Золотое Яблоко, 3 510 руб.
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THIM luminous skin sun serum, Золотое Яблоко, 3 510 руб.

Корейские гуру декоративной косметики Thim заходят на поле уходовых средств: солнечнозащитная санскрин из экстракта листьев пустынной розы обеспечивает высокий уровень УФ-защиты и мастерски увлажняет кожу благодаря миксу семи видов гиалуроновой кислоты и коллагена. А еще подходит для нанесения перед мейкапом (санскрин-лайфхак для тех, кто прячется от солнца на работе).

Skinjestique

Your perfect sunscreen Skinjestique, 3 500 руб.
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Your perfect sunscreen Skinjestique, 3 500 руб.

Новорожденная российская марка Skinjestique создала санскрин с лифтинг-эффектом: полипептид EGF улучшает клеточный метаболизм и стимулирует выработку в коже коллагена и эластина. Плюс крем предотвращает появление пигментных пятен и защищает кожу от фотостарения (бьюти-инвестиция!). 

Clarins

Clarins Youth-Protecting Sunscreen High Protection, Рив Гош, 2 499 руб.
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Clarins Youth-Protecting Sunscreen High Protection, Рив Гош, 2 499 руб.

Два в одном! Солнечнозащитный крем Clarins одновременно защищает от ультрафиолета и помогает избежать возникновения морщин (спасибо витамину E и его омолаживающим свойствам!) — а еще обладает легкой тающей текстурой (смываем гидрофильным маслом и пенкой для умывания).

d'Alba

UV Essence d'Alba, Лэтуаль, 2 255 руб.
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UV Essence d'Alba, Лэтуаль, 2 255 руб.

Ультралегкая текстура (без белых следов и липкого финиша!) солнечнозащитного крема для лица d'Alba обманчива — на деле санскрин виртуозно защищает от UVA, UVB-лучей и HEV-излучения, а ингредиент AQUAXYL глубоко увлажняет кожу (проверено Корейским Институтом Дерматологических Наук). 

Levrana

Levrana «Календула 50SPF 0+», 750 руб.
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 Levrana «Календула 50SPF 0+», 750 руб.

Петербургские гуру органической косметики Levrana объединили в SPF-креме минеральный УФ-фильтр с цветками календулы, листьями чайного дерева и экстрактами грецкого ореха и шиповника, удерживающими влагу в коже. Важно: за счет минеральных фильтров крем обладает плотной консистенцией, так что для лучшего нанесения его можно миксовать с маслами ши, макадамии или авокадо. 

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