Хотя на подиуме сезона SS'24 мы почти не встретили рафию (ее вытеснил канвас), благодаря соцсетям сумки из пальмового волокна второй год подряд остаются на фэшн-плаву (читай: в руках у Кэти Холмс и Перниль Тейсбек). Так что этим летом Джонатан Андерсон не только выращивает помидоры и воспитывает ежиков, но и приручает рафию, по соломинкам собирая остромодные корзинки Loewe.