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Вещи

Самые модные летние сумки — из рафии и канваса

Джейн Биркин подарила миру сумку Hermès имени себя и корзинку из рафии, а Миучча Прада на весенне-летнем показе Miu Miu — тоуты из канваса, планирующие модную экспансию в топ рейтинга Lyst (при поддержке стристайл-евангелисток Бьянки Миро и Леандры Медин). 

Парусина

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Бьянка Миро
Архивы пресс-служб

Бьянка Миро

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Bottega Veneta Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta Pre-Fall 2024

Ferragamo SS'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo SS'24

Леандра Медин
Архивы пресс-служб

Леандра Медин

JW Anderson SS'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson SS'24

Перниль Тейсбек
Архивы пресс-служб

Перниль Тейсбек

Суровая парусиная ткань повсюду — в коллекции Bottega Veneta Pre-Fall 2024 Матье Блази отказался от плетеной кожи в пользу канваса, а Миучча Прада на шоу SS'24 смело предложила набивать тоуты всем самым необходимым: от вьетнамок до кроше-кардиганов (а вдруг похолодает). Аналогично поступают худрук Ferragamo Максимилиан Дэвис и фэшн-редактор Леандра Медин, которая выгуливает парусиновые сумки с юбками-сетями и мюлями Manolo Blahnik.

Hermes, Vintage Voyage, 799 000 руб.
Архивы пресс-служб

Hermes, Vintage Voyage, 799 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 115 000 руб.
Архивы пресс-служб

Celine, TSUM Collect, 115 000 руб.

Chloe, ДЛТ, 97 100 руб.
Архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, 97 100 руб.

Casadei, NO ONE, 80 990 руб.
Архивы пресс-служб

Casadei, NO ONE, 80 990 руб.

Elleme, ДЛТ, 58 100 руб.
Архивы пресс-служб

Elleme, ДЛТ, 58 100 руб.

Cult Gaia, ДЛТ, 57 650 руб.
Архивы пресс-служб

Cult Gaia, ДЛТ, 57 650 руб.

The Ballen, Nuself, 51 000 руб.
Архивы пресс-служб

The Ballen, Nuself, 51 000 руб.

Bally, ДЛТ, 44 350 руб.
Архивы пресс-служб

Bally, ДЛТ, 44 350 руб.

Hereu, Nuself, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Hereu, Nuself, 36 000 руб.

Ekonika, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 18 990 руб.

CNS, 18 600 руб.
Архивы пресс-служб

CNS, 18 600 руб.

Shelk, 15 700 руб.
Архивы пресс-служб

Shelk, 15 700 руб.

Finn Flare, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 9 999 руб.

Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 6 999 руб.

В нашей любимой рубрике «коллекционный лот» — винтажная Hermès Kelly из плотного текстиля по цене ретро-мотоцикла! Помним, что канвас — идеальный вариант для офискорного лука в городе: например, сочетаем багет Casadei с льняными двойками (лен — кашемир лета!) и яркими платьями-футлярами. А в условиях ивент-многозадачности практикуем дабл-бэггинг по примеру Бьянки Миро: кладем в большой парусиновый тоут сумку поменьше.

Рафия

Кэти Холмс
Архивы пресс-служб

Кэти Холмс

Бьянка Миро
Архивы пресс-служб

Бьянка Миро

Перниль Тейсбек
Архивы пресс-служб

Перниль Тейсбек

Alberta Ferretti SS'23
Архивы пресс-служб

Alberta Ferretti SS'23

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Alberta Ferretti SS'23
Архивы пресс-служб

Alberta Ferretti SS'23

Хотя на подиуме сезона SS'24 мы почти не встретили рафию (ее вытеснил канвас), благодаря соцсетям сумки из пальмового волокна второй год подряд остаются на фэшн-плаву (читай: в руках у Кэти Холмс и Перниль Тейсбек). Так что этим летом Джонатан Андерсон не только выращивает помидоры и воспитывает ежиков, но и приручает рафию, по соломинкам собирая остромодные корзинки Loewe.

Valentino, TSUM Collect, 126 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, TSUM Collect, 126 000 руб.

L'Alingi, ДЛТ, 117 000 руб.
Архивы пресс-служб

L'Alingi, ДЛТ, 117 000 руб.

Yuzefi, Nuself, 87 400 руб.
Архивы пресс-служб

Yuzefi, Nuself, 87 400 руб.

Colville, Nuself, 65 000 руб.
Архивы пресс-служб

Colville, Nuself, 65 000 руб.

Hereu, Nuself, 56 600 руб.
Архивы пресс-служб

Hereu, Nuself, 56 600 руб.

Sans-Arcidet, ДЛТ, 55 650 руб.
Архивы пресс-служб

Sans-Arcidet, ДЛТ, 55 650 руб.

Sans-Arcidet, ДЛТ, 41 300 руб.
Архивы пресс-служб

Sans-Arcidet, ДЛТ, 41 300 руб.

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 37 200 руб.
Архивы пресс-служб

MC2 Saint Barth, ДЛТ, 37 200 руб.

Manebi, Babochka, 33 600 руб.
Архивы пресс-служб

Manebi, Babochka, 33 600 руб.

Seyana, ДЛТ, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Seyana, ДЛТ, 32 000 руб.

Madame Chatelet, 29 490 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 29 490 руб.

The Ballen, Nuself, 27 200 руб.
Архивы пресс-служб

The Ballen, Nuself, 27 200 руб.

Nebesa, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Nebesa, 16 000 руб.

Idol, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

Idol, 14 990 руб.

St. Art, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

St. Art, 12 500 руб.

Lime, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 5 999 руб.

Распушаем пёрышки на плетеном тоуте L'Alingi и выращиваем подсолнухи на ведре Sans-Arcidet — идем с ними пробовать десертную пиццу с лимонами в ресторан VOX. Для пикника в ареале Елагина острова или Таврика выбираем тоут побольше — лучшие сумки-клумбы придумали франкофонские артизаны Sans-Arcidet и гуру каникулярных аксессуаров MC2 Saint Barth. А с соломенной мочалкой от сумочных кутюрье Madame Chatelet смело устраиваем банный день в районе приморского глэмпинга (главное, не запутаться в водорослях с рафией-бахромой Seyana!)

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