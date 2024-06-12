Джейн Биркин подарила миру сумку Hermès имени себя и корзинку из рафии, а Миучча Прада на весенне-летнем показе Miu Miu — тоуты из канваса, планирующие модную экспансию в топ рейтинга Lyst (при поддержке стристайл-евангелисток Бьянки Миро и Леандры Медин).
Парусина
Суровая парусиная ткань повсюду — в коллекции Bottega Veneta Pre-Fall 2024 Матье Блази отказался от плетеной кожи в пользу канваса, а Миучча Прада на шоу SS'24 смело предложила набивать тоуты всем самым необходимым: от вьетнамок до кроше-кардиганов (а вдруг похолодает). Аналогично поступают худрук Ferragamo Максимилиан Дэвис и фэшн-редактор Леандра Медин, которая выгуливает парусиновые сумки с юбками-сетями и мюлями Manolo Blahnik.
В нашей любимой рубрике «коллекционный лот» — винтажная Hermès Kelly из плотного текстиля по цене ретро-мотоцикла! Помним, что канвас — идеальный вариант для офискорного лука в городе: например, сочетаем багет Casadei с льняными двойками (лен — кашемир лета!) и яркими платьями-футлярами. А в условиях ивент-многозадачности практикуем дабл-бэггинг по примеру Бьянки Миро: кладем в большой парусиновый тоут сумку поменьше.
Рафия
Хотя на подиуме сезона SS'24 мы почти не встретили рафию (ее вытеснил канвас), благодаря соцсетям сумки из пальмового волокна второй год подряд остаются на фэшн-плаву (читай: в руках у Кэти Холмс и Перниль Тейсбек). Так что этим летом Джонатан Андерсон не только выращивает помидоры и воспитывает ежиков, но и приручает рафию, по соломинкам собирая остромодные корзинки Loewe.
Распушаем пёрышки на плетеном тоуте L'Alingi и выращиваем подсолнухи на ведре Sans-Arcidet — идем с ними пробовать десертную пиццу с лимонами в ресторан VOX. Для пикника в ареале Елагина острова или Таврика выбираем тоут побольше — лучшие сумки-клумбы придумали франкофонские артизаны Sans-Arcidet и гуру каникулярных аксессуаров MC2 Saint Barth. А с соломенной мочалкой от сумочных кутюрье Madame Chatelet смело устраиваем банный день в районе приморского глэмпинга (главное, не запутаться в водорослях с рафией-бахромой Seyana!)
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