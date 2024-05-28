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70 полезных вещей для пикника: тоуты, пледы, термосы и SPF-средства

Похолодания не предвидится, просушка — все, а на Марсовом цветет сирень — вот наше сезонное бинго для сборов на пикник (и завтрака на траве). Устраиваемся на Ласковом пляже в Репино в тени ясеня (чтобы лучше наблюдать печальный румянец заката) либо в сочных травах Елагина острова — все самое необходимое собрали за вас. База классного летнего пикника — пестрый плед (как у Missoni и Galka), массивный тоут из рафии или канваса, в который поместятся и технологичная сумка-холодильник (вам смузи из Nothing Fancy или золотые орешки из Joli Grand Bistrot?), и остромодный термостакан Stanley, и книжные хиты из «Подписных изданий». Берем с собой широкополую шляпу от петербургских модистов Cocoshnick и помним про настолки: от скрэббла ювелиров-камнерезов Moonka до карточной котоколоды Meowshka .

Плед Kiton, ДЛТ, 699 500 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Kiton, ДЛТ, 699 500 руб.

Коврик для йоги Prada, ДЛТ, 200 000 руб.
Архивы пресс-служб

Коврик для йоги Prada, ДЛТ, 200 000 руб.

L'Alingi, ДЛТ, 117 000 руб.
Архивы пресс-служб

L'Alingi, ДЛТ, 117 000 руб.

Набор столовых приборов Prada, ДЛТ, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Набор столовых приборов Prada, ДЛТ, 40 000 руб.

Cocoshnick, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 25 500 руб.

Игральные карты Meowshka, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Игральные карты Meowshka, 3 500 руб.

Плед Missoni, ДЛТ, 53 050 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Missoni, ДЛТ, 53 050 руб.

Тарелка Bordallo Pinheiro, Design Gallery, 5 795 руб.
Архивы пресс-служб

Тарелка Bordallo Pinheiro, Design Gallery, 5 795 руб.

Ланчбокс Prada, ДЛТ, 165 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ланчбокс Prada, ДЛТ, 165 000 руб.

Скакалка Loro Piana, ДЛТ, 72 350 руб.
Архивы пресс-служб

Скакалка Loro Piana, ДЛТ, 72 350 руб.

Бутылка для воды Collina Strada, Peak, 9 950 руб.
Архивы пресс-служб

Бутылка для воды Collina Strada, Peak, 9 950 руб.

Cult Gaia, ДЛТ, 71 650 руб.
Архивы пресс-служб

Cult Gaia, ДЛТ, 71 650 руб.

Масло SPF 50+ Ligne St Barth, Кенгуру, 16 690 руб.
Архивы пресс-служб

Масло SPF 50+ Ligne St Barth, Кенгуру, 16 690 руб.

ST.ART, 52 000 руб.
Архивы пресс-служб

ST.ART, 52 000 руб.

Плед Space Four, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Space Four, 25 000 руб.

Коврик для йоги Sporty&Rich, Peak, 10 250 руб.
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Коврик для йоги Sporty&Rich, Peak, 10 250 руб.

Sans-Arcidet, ДЛТ, 42 550 руб.
Архивы пресс-служб

Sans-Arcidet, ДЛТ, 42 550 руб.

Солнечнозащитный спрей для тела SPF 50+ Comfort Zone, 4 800 руб.
Архивы пресс-служб

Солнечнозащитный спрей для тела SPF 50+ Comfort Zone, 4 800 руб.

Geox, 34 990 руб.
Архивы пресс-служб

Geox, 34 990 руб.

Плед Galka, Space Four, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Galka, Space Four, 24 000 руб.

Moveli, 33 890 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 33 890 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 30 294 руб.
Архивы пресс-служб

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 30 294 руб.

12 Storeez, 29 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 29 980 руб.

The Ballen, Nuself, 23 200 руб.
Архивы пресс-служб

The Ballen, Nuself, 23 200 руб.

Динамик MOB Paris, Galerie46, 7 900 руб.
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Динамик MOB Paris, Galerie46, 7 900 руб.

Furla, 41 500 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 41 500 руб.

Покрывало Galka, 19 875 руб.
Архивы пресс-служб

Покрывало Galka, 19 875 руб.

Hereu, Nuself, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Hereu, Nuself, 60 000 руб.

Игральные карты Ola Ola, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Игральные карты Ola Ola, 3 500 руб.

Сумка-холодильник And Wander, Peak, 13 950 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка-холодильник And Wander, Peak, 13 950 руб.

Плед Wool&Cotton, ДЛТ, 13 200 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Wool&Cotton, ДЛТ, 13 200 руб.

Плед Morpheus, 11 500 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Morpheus, 11 500 руб.

Антон Секисов «Петербургские кладбища и жизнь вокруг них», Все свободны, 570 руб.
Архивы пресс-служб

Антон Секисов «Петербургские кладбища и жизнь вокруг них», Все свободны, 570 руб.

Плед Delo, 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Delo, 10 000 руб.

Термостакан Stanley, 2 213 руб.
Архивы пресс-служб

Термостакан Stanley, 2 213 руб.

Игра «Представь себе, что» Avgvst, 8 800 руб.
Архивы пресс-служб

Игра «Представь себе, что» Avgvst, 8 800 руб.

Cocoshnick, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 7 500 руб.

Плед Marzotto, Кенгуру, 12 990 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Marzotto, Кенгуру, 12 990 руб.

Надувной матрас MC2 Saint Barth, Golden Line, 6 800 руб.
Архивы пресс-служб

Надувной матрас MC2 Saint Barth, Golden Line, 6 800 руб.

Moonka Scrabble, 6 000 руб.
Архивы пресс-служб

Moonka Scrabble, 6 000 руб.

Бутылка для воды Sporty&Rich, Peak, 5 750 руб.
Архивы пресс-служб

Бутылка для воды Sporty&Rich, Peak, 5 750 руб.

Madame Chatelet, 53 490 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 53 490 руб.

Солнцезащитный крем SPF 30 Babor, Кенгуру, 5 690 руб.
Архивы пресс-служб

Солнцезащитный крем SPF 30 Babor, Кенгуру, 5 690 руб.

Марие Ауберт «Взрослые люди», Подписные издания, 684 руб.
Архивы пресс-служб

Марие Ауберт «Взрослые люди», Подписные издания, 684 руб.

Чалма Cocoshnick x Nude Story, 6 450 руб.
Архивы пресс-служб

Чалма Cocoshnick x Nude Story, 6 450 руб.

Корзина Polehome, 5 600 руб.
Архивы пресс-служб

Корзина Polehome, 5 600 руб.

Коврик для йоги IRNBY, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Коврик для йоги IRNBY, 5 200 руб.

Чехол для бутылки Ola Ola, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Чехол для бутылки Ola Ola, 5 000 руб.

Lime, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 4 999 руб.

Кружка Rory Dobner, Design Gallery, 4 730 руб.
Архивы пресс-служб

Кружка Rory Dobner, Design Gallery, 4 730 руб.

Джулия Оцука «Пловцы», Подписные издания, 720 руб.
Архивы пресс-служб

Джулия Оцука «Пловцы», Подписные издания, 720 руб.

Столовые приборы And Wander, Peak, 4 950 руб.
Архивы пресс-служб

Столовые приборы And Wander, Peak, 4 950 руб.

Плед Galka, Space Four, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Плед Galka, Space Four, 24 000 руб.

Finn Flare, 4 499 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 4 499 руб.

Ланч-бокс Monbeto, Design Boom, 3 937 руб.
Архивы пресс-служб

Ланч-бокс Monbeto, Design Boom, 3 937 руб.

Lime, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 3 999 руб.

Shu, 3 990 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 3 990 руб.

Егана Джаббарова «Руки женщин моей семьи были не для письма», No Kidding Press, 700 руб.
Архивы пресс-служб

Егана Джаббарова «Руки женщин моей семьи были не для письма», No Kidding Press, 700 руб.

Повязка для волос Ayris Silk, 3 800 руб.
Архивы пресс-служб

Повязка для волос Ayris Silk, 3 800 руб.

Бутылка Avgvst, 3 100 руб.
Архивы пресс-служб

Бутылка Avgvst, 3 100 руб.

Gate31, 5 290 руб.
Архивы пресс-служб

Gate31, 5 290 руб.

Шляпа Sela, 2 599 руб.
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Шляпа Sela, 2 599 руб.

Love Republic, 2 599 руб.
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Love Republic, 2 599 руб.

Нина Дашевская «Ветер вернется», Подписные издания, 621 руб.
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Нина Дашевская «Ветер вернется», Подписные издания, 621 руб.

Столовые приборы On The Go, Design Boom, 2 290 руб.
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Столовые приборы On The Go, Design Boom, 2 290 руб.

Поднос Delo, 2 250 руб.
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Поднос Delo, 2 250 руб.

Gerard Darel, 28 720 руб.
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Gerard Darel, 28 720 руб.

Средство от комаров Tutti di Mare, Золотое Яблоко, 1 999 руб.
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Средство от комаров Tutti di Mare, Золотое Яблоко, 1 999 руб.

Карты СТВ, 1 690 руб.
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Карты СТВ, 1 690 руб.

Лорри Мур «Птицы Америки», Подписные издания, 990 руб.
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Лорри Мур «Птицы Америки», Подписные издания, 990 руб.

Стакан Befree, 249 руб.
Архивы пресс-служб

Стакан Befree, 249 руб.

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