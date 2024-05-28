70 полезных вещей для пикника: тоуты, пледы, термосы и SPF-средства

Похолодания не предвидится, просушка — все, а на Марсовом цветет сирень — вот наше сезонное бинго для сборов на пикник (и завтрака на траве). Устраиваемся на Ласковом пляже в Репино в тени ясеня (чтобы лучше наблюдать печальный румянец заката) либо в сочных травах Елагина острова — все самое необходимое собрали за вас. База классного летнего пикника — пестрый плед (как у Missoni и Galka), массивный тоут из рафии или канваса, в который поместятся и технологичная сумка-холодильник (вам смузи из Nothing Fancy или золотые орешки из Joli Grand Bistrot?), и остромодный термостакан Stanley, и книжные хиты из «Подписных изданий». Берем с собой широкополую шляпу от петербургских модистов Cocoshnick и помним про настолки: от скрэббла ювелиров-камнерезов Moonka до карточной котоколоды Meowshka .