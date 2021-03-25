Как Демна Гвасалия стал любимым дизайнером Канье Уэста, Селин Дион и Ренаты Литвиновой?

В фэшн-лабораторию Maison (тогда еще Martin) Margiela Демна попал не только с багажом знаний, но еще и с огромным числом постсоветских референсов. Всю сознательную жизнь он провел в Сухуми, где его окружали люди в военной форме: «Это ужасная одежда. Я пытался преобразить ее, к примеру, укоротив брюки, но это принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким как остальные». Отдушину Демна искал в гардеробе бабушки, которая перешивала вещи «как у всех» во что-то новое. «В то время у меня появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают свои образы», — рассказывал он.