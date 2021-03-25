Как Демна Гвасалия стал любимым дизайнером Канье Уэста, Селин Дион и Ренаты Литвиновой?

Креативный директор модного дома Balenciaga и отец-основатель бренда Vetements Демна Гвасалия сегодня отмечает свое сороколетие. «Собака.ru» вспоминает историю дизайнера-любимца Ренаты Литвиновой, Ксении Собчак, Рианны и Канье Уэста, который подарил миру каблуки-зажигалки, худи с ностальгией по «Титанику» и сумку IKEA за 2500 долларов.
«Духовный сын Мартина Марджелы» — так называли Демну за его нестандартные мысли, амбициозные идеи и любовь к бельгийскому модному дому. Именно там он оттачивал свое мастерство, сформированное за годы учебы в Тбилисском государственном университете и Королевской академии изящных искусств Антверпена. «Я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей. И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну», — рассказывал Гвасалия о своей первой серьезной работе.
В фэшн-лабораторию Maison (тогда еще Martin) Margiela Демна попал не только с багажом знаний, но еще и с огромным числом постсоветских референсов. Всю сознательную жизнь он провел в Сухуми, где его окружали люди в военной форме: «Это ужасная одежда. Я пытался преобразить ее, к примеру, укоротив брюки, но это принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким как остальные». Отдушину Демна искал в гардеробе бабушки, которая перешивала вещи «как у всех» во что-то новое. «В то время у меня появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают свои образы», — рассказывал он.
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Коллекция Vetements, весна-лето 2016
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Коллекция Vetements, весна-лето 2016
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Коллекция Vetements, осень-зима 2016/17
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Коллекция Vetements, осень-зима 2016/17
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Коллекция Vetements, осень-зима 2018/19
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Коллекция Vetements, осень-зима 2018/19
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Коллекция Vetements, осень-зима 2017/18
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Коллекция Vetements, осень-зима 2017/18
Отсылки к личному можно найти в коллекциях Демны для Balenciaga и Vetements (даже после ухода дизайнера из бренда в 2019 году) — джинсах из разрозненных лоскутков ткани, широких армейских брюках, клетчатых «цыганских» сумках и платьях, будто бы нарытых в залежах «Уделки». Бренд Гвасалия делал не один — вместе с ним работали еще несколько анонимных дизайнеров, а также стилист Лотта Волкова и брат Гурам Гвасалия, который и по сей день руководит Vetements. Интересно, что на создание бренда денег у братьев не было — от кредитов они сознательно отказались: стартовый капитал Демна нарабатывал в Louis Vuitton, где делал женские коллекции сначала под руководством Марка Джейкобса, а потом — Николя Гескьера.
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Первая коллекция Демны для Balenciaga, осень-зима 2016/17
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Первая коллекция Демны для Balenciaga, осень-зима 2016/17
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Коллекция Balenciaga, весна-лето 2017
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Коллекция Balenciaga, весна-лето 2017
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Коллекция Balenciaga, весна-лето 2018
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Коллекция Balenciaga, весна-лето 2018
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Коллекция Balenciaga, осень-зима 2018/19
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Коллекция Balenciaga, осень-зима 2018/19
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Коллекция Balenciaga, осень-зима 2020/21
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Коллекция Balenciaga, осень-зима 2020/21
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Коллекция Balenciaga, осень-зима 2021/22
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Коллекция Balenciaga, осень-зима 2021/22
В октябре 2015 года грузинский дизайнер Демна Гвасалия возглавил французский дом Balenciaga — тот самый, что одевал Жаклин Кеннеди и Мону фон Бисмарк и всячески противопоставлял себя уличному, массовому и «недорогому». Хлопнув коркой столетнего архива, дизайнер привнес в марку то, что так не любил Кристобаль — маскулинность, гранж и кислотные оттенки, но сделал это так, что самому основателю дома очень бы понравилось. ДНК Balenciaga осталось — в архитектурных формах пальто, спущенных на плечи куртках, пышных платьях-пирожных, сложно сконструированных приталенных жакетах и высоких ценниках (Демна умудрился продать даже бесплатный пакет для покупок!). В этом году Гвасалия попробовал себя в качестве художника по костюму для фильма «Северный ветер». Героиня Ренаты Литвиновой в нем носит исключительно вещи из последних коллекций Balenciaga. Также образы модного дома отметились в последней работе Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли.
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Кадр из фильма «Северный ветер»
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На съемках фильма «Северный ветер»
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Кадр из фильма «Человеческий голос»
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Рената Литвинова с шоппером Balenciaga
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Ксения Собчак в худи Vetements
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Рената Литвинова с сумкой Balenciaga
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Мирослава Дума в Balenciaga
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Селин Дион в худи Vetements
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Канье Уэст в худи Vetements
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Рианна в Balenciaga
И Vetements, и Balenciaga благодаря сегодняшнему юбиляру стали «хайповыми» марками: за ними выстраиваются в очередь еще до релиза, их названия «принимают на грудь», а их кампейны обсуждают. Демна не видит в этом ничего предосудительного: если в 1950-х о популярности марки можно было судить по списку звездных клиентов, то в 2010-х о ней говорят хештеги и обратная связь.
Демна дополняет: его вещи не только для знаменитостей ранга Земфиры, Рианны и Беллы Хадид, но и для обычных людей — семьянинов, школьников и даже дедушек. Своих клиентов «лицом» он показывал в кампейнах Vetements, снятых рядом с новой штаб-квартирой марки в Цюрихе, и перфомансах Balenciaga, увенчанных заголовком «Отцы на прогулке в Булонском лесу». Но главная заслуга дизайнера для нас не в этом: его вещи «говорят» с публикой о социальных проблемах, иронизируют на тему тяжелого люкса и призывают не стесняться не быть как все. Носить укороченные военные брюки, моносерьгу в виде розового поросенка и ботфорты-доспехи — who cares?
Фото: Instagram, Pinterest, архивы пресс-служб
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