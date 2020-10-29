Покупка недели: кислотные ботфорты на каблуке Balenciaga

Лекарство от бесконечной серости петербургских будней найдено: это кислотные ботфорты Balenciaga. Креативный директор бренда Демна Гвасалия рекомендует (мы присоединяемся) и в осенний сезон быть на высоте — носить обувь на 11-сантиметровом каблуке. Да и через лужи перепрыгивать в таких ботфортах веселее.