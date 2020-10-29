Лекарство от бесконечной серости петербургских будней найдено: это кислотные ботфорты Balenciaga. Креативный директор бренда Демна Гвасалия рекомендует (мы присоединяемся) и в осенний сезон быть на высоте — носить обувь на 11-сантиметровом каблуке. Да и через лужи перепрыгивать в таких ботфортах веселее.
Покупка недели: кислотные ботфорты на каблуке Balenciaga
Кислотные ботфорты вошли в осенне-зимнюю коллекцию Balenciaga и прямо на подиуме были испытаны всеми возможными стихиями (в основе сет-дизайна шоу использовались апокалиптичные мотивы). Пара испытание прошла — еще бы, ведь выполнены сапоги из нежной, но прочной кожи.
Носить ботфорты следует с плащом Balenciaga с гипертрофированными плечами, как на фэшн-шоу бренда. Оптимистичная пара обойдется в 177 000 рублей. Сапоги представлены в зоне женской обуви на 3 этаже ДЛТ.
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