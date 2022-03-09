18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Метель и сумки-мусорные мешки на показе Balenciaga

Поделиться:

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

В Париже прошел показ Balenciaga, который запомнился, в первую очередь, сет-дизайном. Модели пробирались по подиуму сквозь метель, шли по сугробам, застревая шпильками в снегу. Креативный директор модного дома Демна Гвасалия посвятил шоу беженцам (дизайнер сам бежал из Грузии в 1993 году во время грузинско-абхазского конфликта).

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Историю о беженцах дополнили и сумки-мусорные мешки в руках моделей. Среди вещей — традиционные для Balenciaga объемные худи и верхняя одежда, комбинезоны, широкие брюки, платья и ботфорты им в тон. В коллекцию также вошел образ, состоящий из скотча с названием бренда. В аналогичном на шоу появилась Ким Кардашьян.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: