Метель и сумки-мусорные мешки на показе Balenciaga

В Париже прошел показ Balenciaga, который запомнился, в первую очередь, сет-дизайном. Модели пробирались по подиуму сквозь метель, шли по сугробам, застревая шпильками в снегу. Креативный директор модного дома Демна Гвасалия посвятил шоу беженцам (дизайнер сам бежал из Грузии в 1993 году во время грузинско-абхазского конфликта).
Историю о беженцах дополнили и сумки-мусорные мешки в руках моделей. Среди вещей — традиционные для Balenciaga объемные худи и верхняя одежда, комбинезоны, широкие брюки, платья и ботфорты им в тон. В коллекцию также вошел образ, состоящий из скотча с названием бренда. В аналогичном на шоу появилась Ким Кардашьян.
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