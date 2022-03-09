Метель и сумки-мусорные мешки на показе Balenciaga

Историю о беженцах дополнили и сумки-мусорные мешки в руках моделей. Среди вещей — традиционные для Balenciaga объемные худи и верхняя одежда, комбинезоны, широкие брюки, платья и ботфорты им в тон. В коллекцию также вошел образ, состоящий из скотча с названием бренда. В аналогичном на шоу появилась Ким Кардашьян.