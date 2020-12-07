Balenciaga представили коллекцию осень-2021 в формате видеоигры

Креативный директор бренда Демна Гвасалия на этот раз размышлял о будущем моде. Он показал новую коллекцию в формате 3D-лукбука, а также видеоигры Afterworld: The Age Tomorrow, которая отсылает к PlayStation и Nasa, а ее действие проходит в 2031 году.
В соответсвии с концепцией будущего моды и вещи коллекции: ботфорты-доспехи, верхняя одежда с большим количеством карманов, аксессуары и обувь неоновых цветов, яркие шубы, куртки со светоотражающими элементами, худи с логотипом PlayStation и традиционные для Balenciaga костюмы оверсайз и пальто-одеяла.
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