Покупка недели: ироничные моносерьги Balenciaga, способные поднять настроение

На показе креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия использовал эти серьги для стилизации самых добрых и даже немного сказочных образов, в основе которых цветочный принт и элементы средневековой моды. Носить моносерьги можно даже сразу по две, чтобы не было скучно, а доза положительных эмоций была максимальной.