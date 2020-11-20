Покупка недели: ироничные моносерьги Balenciaga, способные поднять настроение

Пока все ищут способы побороть унылое настроение, спровоцированное осенью, ветром и новыми ограничениями, мы взяли и этот способ нашли. Ироничные серьги Balenciaga напоминают статуэтки, которые так любили дарить друг другу коллеги на корпоративных вечеринках. Но в отличие от бесполезных безделиц, наш лот выполняет сразу две функции: украшения и стимулятора выработки позитива.
Украшения в форме свинки и овечки выполнены из латуни и алюминия и покрыты эмалью. Несмотря на то, что выглядят они как вполне себе весомые, на самом деле серьги миниатюрные — весом всего 13 грамм. Они вошли в подиумную осенне-зимнюю коллекцию Balenciaga.
На показе креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия использовал эти серьги для стилизации самых добрых и даже немного сказочных образов, в основе которых цветочный принт и элементы средневековой моды. Носить моносерьги можно даже сразу по две, чтобы не было скучно, а доза положительных эмоций была максимальной.
Моносерьги Balenciaga представлены в коронере бренда в ДЛТ, украшение обойдется в 27 500 рублей.
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