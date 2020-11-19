Пуловер с гипертрофированными монструозными плечами и платья со шлейфом в осенне-зимней коллекции Balenciaga

Осенне-зимняя коллекция бренда посвящена апокалипсису, среди референсов — образы священников, которые упоминаются и в мемуарах Кристобаля Баленсиаги, и знакомы нынешнему кредитивному директору Balenciaga Демне Гвасалия по его детству в православной Грузии, и киборги, и фетишисты. В общем, все, с чем человечество добралось к 2020 году.