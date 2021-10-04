Мардж и Гомер Симпсоны на показе Balenciaga: модный дом выпустил спецэпизод мультфильма к выходу своей новой коллекции

К выходу коллекции весна-лето 2022 Balenciaga вместе с создателями легендарных «Симпсонов» создали специальный эпизод мультфильма. По сюжету все семейство Симпсонов (даже Мэгги!), а также другие жители Спрингфилда участвуют в показе модного дома на Неделе моды в Париже. В спецэпизоде появился, конечно, и сам креативный директор Balenciaga — Демна Гвасалия, а также Анна Винтур. Мардж, Гомер, Лиза, Барт и остальные демонстрировали вещи из прошлых коллекций бренда.