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Мардж и Гомер Симпсоны на показе Balenciaga: модный дом выпустил спецэпизод мультфильма к выходу своей новой коллекции

К выходу коллекции весна-лето 2022 Balenciaga вместе с создателями легендарных «Симпсонов» создали специальный эпизод мультфильма. По сюжету все семейство Симпсонов (даже Мэгги!), а также другие жители Спрингфилда участвуют в показе модного дома на Неделе моды в Париже. В спецэпизоде появился, конечно, и сам креативный директор Balenciaga — Демна Гвасалия, а также Анна Винтур. Мардж, Гомер, Лиза, Барт и остальные демонстрировали вещи из прошлых коллекций бренда.

А презентация новой коллекции весна-лето 2022 модного дома прошла в формате красной дорожки. В шоу приняли участие Изабель Юппер, Элла Эмхофф, Элиот Пейдж. Кроме привычных для Balenciaga пиджаков с объемными плечами, ботфорт-чулок, спортивных штанов, широких брюк и пальто, денима, в коллекцию вошло и черное платье «невесты» в оборках, новые остроносые туфли, а также кроксы на платформе, созданные в коллаборации с Crocs.

Фото: архив пресс-службы

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