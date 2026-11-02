Вика Салават, Абдулл Артуев, Фариза Родригез, Дмитрий Абрамович: рассказываем и показываем, кто (и как!) работал над авангардистской каверстори Алины Миевой

Коллаборация сезона! Главные визионеры русского неоавангарда (фотограф Абдулл Артуев! стилист Вика Салават! мейкап-артист Фариза Родригез! художник по волосам Дмитрий Абрамович!) для обложки ноябрьского номера Собака.ru превратили важнейшего патрона нашего конкурса «Новые имена в моде» Алину Миеву в икону фэшн-футуризма (в образах участников и победителей НИМ!).
На Алине: корсет ЕВА КАРПЕНКО (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Абдулл Артуев
Фотограф-феномен
Превратить Алину Миеву в фэшн-диву русского авангарда — как оно?
Очень интересный опыт! Мы сделали не просто красивую обложку, а показали Алину как мецената новой русской моды в коллекциях победителей и участников конкурса Собака.ru «Новые имена в моде». У вещей невероятный визуал, поэтому передо мной как фотографом стояла важная задача — не перегрузить кадр и найти свет, позу и пространство, в которых одежда будет смотреться уместно и красиво.
В чем суперсила фэшн-авангарда как явления?
Авангард расширяет представление о том, чем может быть мода. Сейчас людям как никогда хочется новых форм самовыражения и более личного взгляда на одежду. Прежний авторитаризм больших дизайнеров поутих, а ньюкамеры выражают себя вне давления крупных лидеров мнений. Меня поражает то, насколько двадцатилетние ребята свободны. Молодость — главный двигатель и катализатор всех процессов.
На Алине: топ ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, юбка СЕРГЕЙ ПАВЛОВ (дизайнер и победитель конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Вика Салават
Суперзвезда русского стайлинга
Вы второй год подряд входите в жюри конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»! Какие впечатления?
С каждым годом растет уровень участников! Я обожаю конкурс «Новые имена в моде»: в жюри всегда открываю для себя крутых авангардистов, вещи которых сразу же забираю на съемки. Одела визажиста Глашу Гурьянову в платье лауреата НИМ Сабины Тишкевич, а президента фонда Rendez-Vous Алину Миеву — в юбку-медузу Сергея Павлова, костюм-эллипс Марии Жудро, корсет-ракушку Евы Карпенко, кутюрную шубу Станиславы Поляковой, готический наряд Дарьи Травниковой и гранжевый тренч Алима Тлупова. Да, со всеми ребятами познакомилась на НИМ.
Вика, какие хорошие новости?
После знакомства с талантливыми молодыми дизайнерами на конкурсе «Новые имена в моде» решилась на создание фэшн-шоу с платформой «Фокус Мода». Выступаю креативным директором и стилистом показа. Вместе с топовыми дизайнерами и брендами (от лауреата НИМ Романа Зимогорского и кутюрье Ильи Мигмуна до Atelier Biser!) создаем совершенно новые кастомные вещи по моему мудборду — все покажем 2 декабря.
На Алине: тотал-лук МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Фариза Родригез
Легенда русского мейкапа
Главный хайлайт съемки с Алиной Миевой?
Съемочный день с любимой командой — Димой Абрамовичем, Викой Салават и Абдуллом Артуевым — всегда лучший день!
Ваш абсолютный фаворит-авангардист?
Моя любовь — это Илья Мигмун! Бесконечно радуюсь успеху Ильи (одевает Джулию Фокс, Розалию и Бьянку Балти, а еще Алену Долецкую для съемки сентябрьского номера Собака.ru. — Прим. ред.). Вспоминаю, как сама примерила крылатое платье и корсет безупречной посадки от Мигмуна. Мечтаю, чтобы такому молодому таланту помогли организовать собственное шоу.
На Алине: платье ДАРЬЯ ТРАВНИКОВА (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Дмитрий Абрамович
Художник по волосам
Съемка каверстори с Алиной Миевой — как это было?
Алина была супероткрыта процессу, ее безупречная работа в кадре — это вау! А еще я очень люблю всю команду, которая работала над съемкой —Вику Салават, Абдулла Артуева и Фаризу Родригез! В этой компании я всегда спокоен как за процесс съемки, так и за ее результат. Все сошлось вместе в один знаменатель — теперь вы можете видеть наш результат.
Лучшая укладка для авангардного лука?
В мире авангарда можно все — в этом его суть, он существует вне установленных рамок. Все зависит от дизайна и от синергии в команде между автором образа, парикмахером и визажистом.
Ваш абсолютный фаворит-авангардист?
Илья Мигмун! Мы познакомились несколько лет назад, когда Илья только начинал. Мне очень приятно наблюдать за его успехами, а тем более иногда создавать что-то вместе — в этом и есть настоящая магия. Мечтаю о его шоу — это будет точно легендарно!
Почему нас накрыло волной нового фэшн-авангарда?
Потому что эскапизм — главный тренд прямо сейчас. Нам всем охота как можно быстрее убежать из нашей реальности — это похоже на общую тенденцию.
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