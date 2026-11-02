Вика Салават, Абдулл Артуев, Фариза Родригез, Дмитрий Абрамович: рассказываем и показываем, кто (и как!) работал над авангардистской каверстори Алины Миевой

Фотограф-феномен

Превратить Алину Миеву в фэшн-диву русского авангарда — как оно?

Очень интересный опыт! Мы сделали не просто красивую обложку, а показали Алину как мецената новой русской моды в коллекциях победителей и участников конкурса Собака.ru «Новые имена в моде». У вещей невероятный визуал, поэтому передо мной как фотографом стояла важная задача — не перегрузить кадр и найти свет, позу и пространство, в которых одежда будет смотреться уместно и красиво.

В чем суперсила фэшн-авангарда как явления?

Авангард расширяет представление о том, чем может быть мода. Сейчас людям как никогда хочется новых форм самовыражения и более личного взгляда на одежду. Прежний авторитаризм больших дизайнеров поутих, а ньюкамеры выражают себя вне давления крупных лидеров мнений. Меня поражает то, насколько двадцатилетние ребята свободны. Молодость — главный двигатель и катализатор всех процессов.