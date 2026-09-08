ИЛЬЯ: В кутюре, и в целом в моде, для меня есть бог — это Александр Маккуин. Вы знали Маккуина лично. Какое ощущение у вас рождается, когда вы вспоминаете его самого и его шоу-перформансы?

АЛЕНА: Маккуин — один из трех дизайнеров, которые заставили меня плакать на показе. Я не сентиментальный человек, но он точно попадал в ту часть сердечной мышцы, которая отвечает за эстетический восторг. Тебя просто захлестывает волна неописуемой красоты. Его шоу вошли в историю моды. Сообщения, исторические и социальные смыслы, которые он закладывал в каждую коллекцию, всегда были ошеломительными. У меня к нему невероятный трепет.

Я разрыдалась на показе 2006 года, кстати, рядом сидел Маноло Бланик и утирал слезы тоже, когда Кейт Мосс трепетала в виде голограммы в клубах дыма. Это была чистая эмоциональная истерика. Не только от магии и невероятной технической сложности происходящего, но и от красоты жеста: Маккуин, защищая Кейт Мосс от травли в прессе, обожествил ее. Помню и его посмертный показ в Париже. Мы при­ехали во Францию и за 10 дней до шоу узнали, что его не стало. Коллекцию дорабатывала Сара Бёртон, но рука Маккуина там отчетливо была видна. Может, я так сильно люблю его последнюю коллекцию из-за своей русской ментальности, ведь она была почти по-византийски избыточна.

То шоу организовали в крошечном особняке в центре Парижа. Я никогда в жизни не видела у моих коллег из модной прессы таких выражений лиц. Это были профессионалы, работающие в индустрии по 20 лет, которых ничем невозможно удивить. Люди выходили с показа с лицами, на которых были и пронзительная грусть, и отчаяние, и непонимание, как с этим справиться. Все знали друг друга, но ни у кого не было сил сказать банальное «привет» или «доброе утро». Глаза в пол. Абсолютная тишина. Застывшее восхищение.

При жизни, задолго до трагедии, мы общались с Ли, и он как-то буднично сказал: «Ты же понимаешь, что я не буду всю жизнь заниматься платьями и шифоном». Я онемела. Как это? А что тогда делать нам? Гениев в мире очень мало, и он был уникальным персонажем. В жизни он казался застенчивым, скромным и нежным человеком, хотя внешне походил на простого продавца гвоздей из Чертанова. Но внутри он обладал своими тончайшими настройками гения-профессионала.