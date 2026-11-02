Алина Миева — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Важнейший патрон конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алина Миева примерила кутюр от главных дизайнеров фэшн-авангарда и победителей НИМ-2026 в объективе Абдуллы Артуева со стайлингом Вики Салават!
Вообще сенсация: Алина Миева стала первым системным меценатом новой русской моды. Директор по стратегическому маркетингу Rendez-Vous с дипломом психолога инвестирует в технокутюр и кибер-авангард и превращает консервативного ретейл-гиганта в фэшн-культурную институцию по лекалам LVMH, Kering, Corso Como 10 и Brunello Cucinelli. Основала фонд Rendez-Vous, который поддерживает Конкурс молодых дизайнеров имени Надежды Ламановой и проект Собака.ru «Новые имена в моде», а еще впервые в истории компании спродюсировала инклюзивный трек.
На Алине: корсет ЕВА КАРПЕНКО (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Меценат новой русской моды примерила кутюр от главных дизайнеров фэшн-авангарда и победителей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» под присмотром дримтима: фотограф Абдулл Артуев (снимает обложки чешского Vogue и португальского GQ!), стилист (и член экспертного совета конкурса «Новые имена в моде»!) Вика Салават, мейкап-звезда Фариза Родригез (работает на фэшн-шоу Rick Owens!) и художник по волосам Дмитрий Абрамович.
Алина Миева
Делает книксен Абдуллу Артуеву и Вике Салават в интервью с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской
Фотографа и автора обложек Vogue и GQ Абдулла Артуева знают все в русской (и не только!) моде. Но то, что я увидела на съемке для «Новых имен в моде», превзошло все мои ожидания. Абдулл — дирижер: у него все слаженно, как часы. Такое я увидела впервые: без слов, энергетически, буквально движением рук, как, может, Курентзис, Абдулл управлял процессом и всей командой, еще успевая и меня направлять по позингу.
Все совпало, хотя мне было очень волнительно, как меня увидит стилист Вика Салават. Я всегда следила за ее творчеством, и обложка Собака.ru, где Салават позировала в перьях от Ильи Мигмуна, когда была в положении, — это сенсация.
На Алине: топ ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, юбка СЕРГЕЙ ПАВЛОВ (дизайнер и победитель конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: тренч АЛИМ ТЛУПОВ (дизайнер и участник конкурса «Новые имена в моде — 2026»), очки TOM FORD
На Алине: тотал-лук МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: платье ДАРЬЯ ТРАВНИКОВА (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: платье ДМИТРИЙ ШИПУЛИН
На Алине: корсет ЕВА КАРПЕНКО (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Обычная жизнь Миевой: курирует гигантский технокластер Rendez-Vous в Москве (топовые швеи и скорняки — всего 500 человек!), ферму Rendez-Vous Gourmet в Краснодарском крае, запустила собственный фам-мистик-бренд Lumique и вышла замуж за основателя компании Симона Бахчиняна.
Главный редактор Собака.ru и фаундер проекта «Новые имена в моде» Яна Милорадовская впервые наблюдает такой амбициозный ребрендинг в русском фэшн-бизнесе. Заняла место во фронт-роу этой великой трансформации с ведром попкорна в руках и узнала у Алины, при чем здесь магическая голубая бусинка, Достоевский, сны Веры Павловны и красавица-бабушка, работавшая в детской комнате милиции.
На Алине: пальто ДМИТРИЙ ШИПУЛИН
На Алине: платье СЕРГЕЙ ПАВЛОВ (дизайнер и победитель конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: пальто ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, туфли SHU
На Алине: тотал-лук МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: корсет ЕВА КАРПЕНКО (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: платье-шуба СТАНИСЛАВА ПОЛЯКОВА (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»), туфли DOLCE & GABBANA
Алина Миева
Рассказывает главному редактору Собака.ru Яне Милорадовской о бабушке, шитье и каблучках-рюмочках
Так получилось, что мой дед, полковник, был отправлен из Москвы возглавить отдел милиции в закрытом режимном городе, где добывали урановую руду. А раз так, бабушка, юрист по образованию, решила, что будет работать в детской комнате милиции.
Она постоянно повторяла: что бы ни происходило вокруг, ты должна выглядеть безупречно. Даже если бабушка не собиралась выходить из дома, с утра она была при полном макияже, на укладке и в домашних тапочках на каблучке-рюмочке. Туалетный столик — во всю стену, и на нем — огромная шкатулка украшений с фантастической красоты браслетом с изумрудами.
В детстве мы с бабушкой шили, и поэтому вещь для меня довольно рано перестала быть чем-то, что просто появляется в магазине. Я знала, что такое рабочий процесс: сначала существует ткань, потом идея, выкройка, работа руками — и постепенно возникает то, чего несколько часов назад физически не существовало.
На Алине: топ ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, юбка СЕРГЕЙ ПАВЛОВ (дизайнер и победитель конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: платье ДМИТРИЙ ШИПУЛИН
На Алине: платье СЕРГЕЙ ПАВЛОВ (дизайнер и победитель конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: тренч АЛИМ ТЛУПОВ (дизайнер и участник конкурса «Новые имена в моде — 2026»), очки TOM FORD
На Алине: платье ДАРЬЯ ТРАВНИКОВА (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Алине: топ ДМИТРИЙ ШИПУЛИН, юбка СЕРГЕЙ ПАВЛОВ (дизайнер и победитель конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Полное интервью с Алиной Миевой читайте в ноябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!
Фото: Абдулл Артуев
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Вика Салават
Со-стиль: Арина Волнягина
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Линейный продюсер: Наслед Габриелян
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Ассистент фотографа: Денис Карпенков («Элей Ассистанс»)
Ассистент стилиста: Дария Усанина
Ассистент продюсера: София Демина
Свет: Алексей Гридин, Евгений Гридин, Влад Якущенко, Максим Тиньков («Элей Ассистанс»)
Ретушь: Анастасия Суворова, Евгения Баженова
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