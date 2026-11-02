Алина Миева — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Делает книксен Абдуллу Артуеву и Вике Салават в интервью с главным редактором Собака.ru Яной Милорадовской

Фотографа и автора обложек Vogue и GQ Абдулла Артуева знают все в русской (и не только!) моде. Но то, что я увидела на съемке для «Новых имен в моде», превзошло все мои ожидания. Абдулл — дирижер: у него все слаженно, как часы. Такое я увидела впервые: без слов, энергетически, буквально движением рук, как, может, Курентзис, Абдулл управлял процессом и всей командой, еще успевая и меня направлять по позингу.

Все совпало, хотя мне было очень волнительно, как меня увидит стилист Вика Салават. Я всегда следила за ее творчеством, и обложка Собака.ru, где Салават позировала в перьях от Ильи Мигмуна, когда была в положении, — это сенсация.