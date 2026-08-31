Собака.ru объявляет победителей XVIII конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Объявляем победителей нашего ежегодного конкурса «Новые имена в моде»! Из 203 участников лонглиста профессиональный экспертный совет выбрал 9 лучших дизайнеров, а открытое голосование читателей — десятого лауреата премии. Редакция Собака.ru и мультибрендовый хаб Rendez-Vous дружно рассыпаются в поздравлениях: во всю готовимся увидеть коллекции на шоу-показе в начале октября! Вот лучшие из лучших!
Мария Жудро
Коллекция The Man Without Qualities
Сергей Павлов
Коллекция radiance
Валерий Безруков
Коллекция «У разбитого корыта»
Дарья Гугнина
Коллекция HAPPILY NEVER AFTER
Сабина Тишкевич
Коллекция Carefully! imperfect drawings
Рената Литвинович
Коллекция Secret room
Максим Острейковский
Коллекция U: ARE: MY OBSESSION
Дина Рязанцева
Коллекция «Привал комедиантов»
Настя Бурьян
Коллекция «Цветы и травы»
Ева Татаржинская
Коллекция ECLIPSE
Номинация «Одежда»
Мария Жудро
Коллекция The Man Without Qualities
Выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Мария Жудро творит с опорой на модные коды фэшн-патриарха Хуссейна Чалаяна, а ее геометричные образы успели примерить инди-дивы Мирель, Муся Тотибадзе и Тереля, а также инфлюэнсеры Катя Голден и Вера Вольт. Коллекция The Man Without Qualities создана на основе изучения московского концептуализма и серии работ «Эйдосы» Виктора Пивоварова, где человек представлен как условная фигура, приближенная к идее чистой формы. «В основе проекта — размышление о человеке внутри системы: о попытке сохранить собственную идентичность там, где действует унифицирующая норма. Жесткие конструкции, геометрия и преувеличенные объемы меняют пропорции тела и превращают одежду в визуальную структуру — она одновременно заключает человека в рамки и формирует его образ».
Сергей Павлов
Коллекция radiance
Выпускник Академии Штиглица Сергей Павлов выкрутил на максимум готический стейтмент-шик в коллекции radiance: получились архитектурные жакеты, шипованные платья и гранжевые твидовые костюмы (да, так можно!), которые высоко оценил экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2026. «Моя коллекция посвящена смещению социальных слоев и моменту, когда костюм, созданный для роскошной жизни, оказывается в новой, несоответствующей ему реальности. Через переосмысление силуэтов и элементов, традиционно связанных с высшим обществом, я предлагаю увидеть красоту в процессе угасания и показать, что истинная роскошь определяется не статусом или материальным достатком, а внутренним стержнем человека, позволяющим сохранять достоинство и элегантность независимо от жизненных обстоятельств».
Валерий Безруков
Коллекция «У разбитого корыта»
Яппи с Уолл-стрит встречают гротескные жатые объемы — мы про коллекцию «У разбитого корыта» выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и основателя бренда «Безруков» Валерия Безрукова, чьи образы полюбились Марку Эйдельштейну и Антохе MC. На этот раз Безруков исследовал кризис маскулинности через вещи, имитирующие смятый в аварии металл (авторская фэшн-разработка и рефлексия пережитой автокатастрофы). «Я взял образ яппи с Уолл-стрит — представил их в черный понедельник 1987 года, когда обрушился финансовый рынок и очень многие в мгновение остались ни с чем».
Дарья Гугнина
Коллекция HAPPILY NEVER AFTER
Выпускница Британской высшей школы дизайна Дарья Гугнина в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи отшила платье для съемки Собака.ru с Дарьей Мороз, а в коллекции «Счастливы вместе никогда» показала свою версию авангардного брайдалкора (с опорой на y2k-визуал) — точнее, шесть свадебных луков-сценариев. «Проект рассказывает историю героини, проходящей шесть этапов свадебного сценария — от предложения руки и сердца и романтических ожиданий до разочарования и принятия реальности. Коллекция ставит под сомнение идеализированные представления о любви и вечности, предлагая взглянуть на свадьбу не как на гарантированный счастливый финал, а как на сложное эмоциональное путешествие, наполненное надеждой, иллюзиями, разочарованием и взрослением».
Сабина Тишкевич
Коллекция Carefully! imperfect drawings
Студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабина Тишкевич мастерски работает с корсетами и бумажными поп-арт аппликациями — доказано сотрудничеством с Марией Миногаровой, Хлоей, Лесей Кафельниковой, Диларой Зинатуллиной, стилистами Анастасией Соломеиной и Кристиной Акопян, а также появлением на Moscow Fashion Week 2026. «За концепцию проекта я взяла авторские иллюстрации, вдохновленные мифологией и сказками. Этот мир сопровождает меня с детства и превратился в основу моего художественного стиля. Изделия я дополняю стразами, пайетками и бантами».
Рената Литвинович
Коллекция Secret room
Новейшее явление на готической фэшн-карте Петебурга — бренд кутюра и prêt-à-porter RELCHÉR (микс историзма и авангарда!), основанный год назад дизайнером из Латвии Ренатой Литвинович (платье бренда выгуливала фэшн-инфлюэнсер Юлия Кулик на премии «ТОП50» — 2026!). «ДНК RELCHÉR строится вокруг необычных форм и силуэтов: увеличенные плечи, акцентированные бедра, необычные конструктивные решения и нестандартные фактуры тканей, часть которых изготавливается вручную». В коллекции Secret Room представлены несколько свадебных образов, вечерние платья, изделия на корсетной основе, авторские аксессуары, а также переосмысленная интерпретация классического женского жакета.
Максим Острейковский
Коллекция U: ARE: MY OBSESSION
В авангарде мирового фэшн-тренда на меховые луки — выпускник Марии Смирновой в Школе дизайна НИУ ВШЭ и дизайнер супербренда Ushatava Максим Острейковский (петербуржец в анамнезе!). Придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины (оценила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре»!): выдерживает экоустойчивые шкурки под термопрессом — в итоге запеченный мех превращается в аналог глянцевой кожи. Шубы из вау-материала (оммаж маминому винтажу!) уже примерила звезда русского инди-попа Муся Тотибадзе, а образцовая Prada-girl Евгения Мельникова вышла в пальто Максима на выпускном показе Школы дизайна. Вдобавок Острейковский покорил балерину Марию Хореву и команду PAP Magazine своими деконструированными топами-блузами (оммаж голландскому костюму XVII века с картины Герарда Терборха «Портрет дамы»!).
Дина Рязанцева
Коллекция «Привал комедиантов»
В коллекции «Привал комендиантов» (уже примерила новейшая звезда МХТ Софья Шидловская!) выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Дина Рязанцева исследует феномен русского кабаре начала ХХ века при помощи декадентских воротников и ар-деко платьев (сделаны из меха, пайеток, бахромы и цветочных принтов). В итоге получился восхитительный оммаж кинокостюмерии Серебряного века в высокохудожественных фотодекорациях, бросающих вызов работам Сильвестра Мако! «Через форму летучей мыши, символа одноименного московского кабаре, отражен момент трансформации героини Серебряного века в театрального персонажа: одежда сползает и застывает в движении, один предмет одежды превращаются в другой, как, например, воротник — в корсет, а затем — в юбку».
Номинация «Аксессуары»
Настя Бурьян
Коллекция «Цветы и травы»
Московский фэшн-дизайнер Настя Бурьян выращивает зачарованные украшения-сады при помощи комбинации расписанных эмалью полимеров и серебром, латунью и камнями — так на серьгах, кольцах и браслетах Buryan расцвели кастомные вьюнки, кувшинки и незабудки, полюбившиеся Ирине Горбачевой, Саше Бортич, Ксении Собчак и Вике Чуме.
Результаты читательского голосования
Мы проводили читательское голосование с 10 по 20 августа. В этом году аудитория Собака.ru отдала за участников СКОЛЬКО голосов. И победителем по результатом онлайн-голосования стала дизайнер Ева Татаржинская с коллекцией ECLIPSE.
Ева Татаржинская
Коллекция ECLIPSE
«Мы живем в эпоху гипервидимости и постоянной оценки. Взгляд общества, медиа и социальные сети действуют как искажающие линзы, через которые люди смотрят друг на друга. Человек нуждается в физической архитектуре личных границ, которая будет фильтровать этот внешний поток, оставляя внутреннее пространство неприкосновенным», — рассказывает о коллекции ECLIPSE победительница читательского голосования, четверокурсница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ева Татаржинская (видели юбки и платья ее авторства в съемке Собака.ru c Ольгой Медынич, а также на фэшн-инфлюэнсере Марии Лобановой и певице Моне во время VK-феста в 2026 году!).
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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