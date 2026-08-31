Собака.ru объявляет победителей XVIII конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Выпускница Британской высшей школы дизайна Дарья Гугнина в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи отшила платье для съемки Собака.ru с Дарьей Мороз, а в коллекции «Счастливы вместе никогда» показала свою версию авангардного брайдалкора (с опорой на y2k-визуал) — точнее, шесть свадебных луков-сценариев. «Проект рассказывает историю героини, проходящей шесть этапов свадебного сценария — от предложения руки и сердца и романтических ожиданий до разочарования и принятия реальности. Коллекция ставит под сомнение идеализированные представления о любви и вечности, предлагая взглянуть на свадьбу не как на гарантированный счастливый финал, а как на сложное эмоциональное путешествие, наполненное надеждой, иллюзиями, разочарованием и взрослением».