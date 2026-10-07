Мария Миногарова и Александр Горчилин, Анна Гусева, Покрас Лампас, Саша Сулим: 10 селебрити-моделей на шоу «Новые имена в моде» — 2026!

Уже завтра, 8 октября, Собака.ru проведет офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2026. Главное место действия нашего фэшн-события — роскошные необарочные интерьеры особняка Мясникова! А главные герои — лауреаты конкурса!
Каждого дизайнера по традиции представят селебрити-модели — топовые герои из медиа, моды, кино и арт-индустрий Петербурга и Москвы!
Мария Миногарова и Александр Горчилин. Фото: Саша Мадемуазель
На Марии: кольца MERCURY, юбка и браслеты SERGE COSTA, платье SOFYA TIKHONOVA
На Александре: рубашка BEFREE, брюки NEW AMSTERDAM SURF ASSOCIATION (NUW.STORE), обувь PREMIATA (ДЛТ)
На Анне Гусевой: платье VIVA VOX. Фото: Ксения Ващенко
На Саше Сулим: комбинезон, шуба, мюли USHATAVA, украшения VERTIGO. Фото: Валентин Блох
На Вике Чуме: платье РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ. Фото: Дмитрий Многолет
На Сиу Нгуен: кольца MIUZ DIAMONDS, жакет KAPÉL’. Фото: Дана Сапарова
На Марии: платье DANIIL ANTSIFEROV, украшения PARURE ATELIER, сумка-жемчужинка SIMONE ROCHA, туфли ZARA. Фото: Дмитрий Многолет
На Анне Завтур: кружевное боди и юбка RANEVSKY. Фото: Соня Сивкова
На Ксении Прихотько: платье KARINA KRAPIVA, кимоно BLAGE, серьги NOUVELLE MODE (AllTime). Фото: Кристина Рожкова
Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенадцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели.
Ждем маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович на супружеской паре Марии Миногаровой и Александра Горчилина (специально в годовщину свадебной обложки Собака.ru!), гротескные жатые куртки Валерия Безрукова на каллиграфутуристе Покрасе Лампасе, авангардные платья-торты Дарьи Гугниной на велнес-принцессе Марии Грудиной и пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского, которое примерит блогер Вика Чума!
- Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities — актриса Сиу Нгуен
- Сергей Павлов, коллекция radiance — королева русского тру-крайма Саша Сулим
- Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта» — каллиграфутурист Покрас Лампас
- Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER — велнес-принцесса и идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина
- Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings — актриса Анна Завтур
- Рената Литвинович, коллекция Secret room — фэшн-дива Мария Миногарова и актер Александр Горчилин
- Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION — арт+фэшн блогер и искусствовед Вика Чума
- Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов» — режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева
- Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE — блогер-летописец будней петербургских душнил Ксения Прихотько
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
Комментарии (0)