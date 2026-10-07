Мария Миногарова и Александр Горчилин, Анна Гусева, Покрас Лампас, Саша Сулим: 10 селебрити-моделей на шоу «Новые имена в моде» — 2026!

Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенадцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Гости показа увидят коллекции финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели.

Ждем маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович на супружеской паре Марии Миногаровой и Александра Горчилина (специально в годовщину свадебной обложки Собака.ru!), гротескные жатые куртки Валерия Безрукова на каллиграфутуристе Покрасе Лампасе, авангардные платья-торты Дарьи Гугниной на велнес-принцессе Марии Грудиной и пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского, которое примерит блогер Вика Чума!