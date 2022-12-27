Посмотрите на нашу съемку из январского номера «Cобака.ru» с новым лицом Дома Радио Анной Гусевой!

Посмотрите на кадры фотографа Ксении Ващенко со съемки обложки январского номера «Cобака.ru» с режиссером Анной Гусевой. За наряды героини отвечала стилист Эльмира Тулебаева, а за бьюти-образ — арт-визажист Глаша Гурьянова.
Платье Viva Vox
Платье Viva Vox
Жилет Utopia Lab, платье и перчатки Yulia Chulkova, туфли на шнуровке Chanel (Pif Paf Supershop), очки Saint Laurent
Жилет Utopia Lab, платье и перчатки Yulia Chulkova, туфли на шнуровке Chanel (Pif Paf Supershop), очки Saint Laurent
Платье Yulia Chulkova
Платье 404NotFound
Жилет Utopia Lab, платье и перчатки Yulia Chulkova
Платье 404NotFound
Платье Viva Vox
Фото: Ксения Ващенко
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Глаша Гурьянова
Ассистенты стилиста: Екатерина Подлесных, Максим Лященко
Свет: Михаиал Чудаков Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
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