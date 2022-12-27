Посмотрите на нашу съемку из январского номера «Cобака.ru» с новым лицом Дома Радио Анной Гусевой!

Посмотрите на кадры фотографа Ксении Ващенко со съемки обложки январского номера «Cобака.ru» с режиссером Анной Гусевой. За наряды героини отвечала стилист Эльмира Тулебаева, а за бьюти-образ — арт-визажист Глаша Гурьянова.