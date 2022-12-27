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Посмотрите на нашу съемку из январского номера «Cобака.ru» с новым лицом Дома Радио Анной Гусевой!

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Посмотрите на кадры фотографа Ксении Ващенко со съемки обложки январского номера «Cобака.ru» с режиссером Анной Гусевой. За наряды героини отвечала стилист Эльмира Тулебаева, а за бьюти-образ — арт-визажист Глаша Гурьянова

Платье Viva Vox

Платье Viva Vox

Жилет Utopia Lab, платье и перчатки Yulia Chulkova, туфли на шнуровке Chanel (Pif Paf Supershop), очки Saint Laurent

Жилет Utopia Lab, платье и перчатки Yulia Chulkova, туфли на шнуровке Chanel (Pif Paf Supershop), очки Saint Laurent

Платье Yulia Chulkova

Платье 404NotFound

Жилет Utopia Lab, платье и перчатки Yulia Chulkova

Платье 404NotFound

Платье Viva Vox

Фото: Ксения Ващенко 

Стиль: Эльмира Тулебаева 

Визаж и волосы: Глаша Гурьянова

Ассистенты стилиста: Екатерина Подлесных, Максим Лященко

Свет: Михаиал Чудаков Skypoint

Ретушь: Жанна Галай

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Материал из номера:
Январь

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