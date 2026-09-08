ЭТО КУТЮР: суперпроект Собака.ru о новой волне русской высокой моды!

Эра тотального слэя! Кутюр — наше все (и все наше!). Отдел моды Собака.ru, предсказавший эпоху стилистов и рождение кастомного неоавангарда, наблюдает аномальную сейсмическую фэшн-активность и с восторгом фиксирует новую волну (не рябь, а цунами!) русского кутюра! Это идеальный шторм: в мире не осталось поп-звезды — от Розалии до Джей Ло, от Charli XCX до Бейонсе, от Доджи Кэт до Cardi B, — которая не утопала бы в перьях, не затягивалась бы в корсет или не позировала бы в фижмах российских дизайнеров (по примеру Zivert, Севиль и Клавы Коки!)