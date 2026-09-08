ЭТО КУТЮР: суперпроект Собака.ru о новой волне русской высокой моды!

Эра тотального слэя! Кутюр — наше все (и все наше!). Отдел моды Собака.ru, предсказавший эпоху стилистов и рождение кастомного неоавангарда, наблюдает аномальную сейсмическую фэшн-активность и с восторгом фиксирует новую волну (не рябь, а цунами!) русского кутюра! Это идеальный шторм: в мире не осталось поп-звезды — от Розалии до Джей Ло, от Charli XCX до Бейонсе, от Доджи Кэт до Cardi B, — которая не утопала бы в перьях, не затягивалась бы в корсет или не позировала бы в фижмах российских дизайнеров (по примеру Zivert, Севиль и Клавы Коки!)
На Софье Эрнст: платье из панбархата из коллекции Вячеслава Зайцева Haute Couture «Дивертисмент» 2003 года и пальто из гобелена из его же коллекции «Тайны гармонии» 2000 года. Фото из новой книги «Ода русской женщине» — совместного проекта дома Вячеслава Зайцева, актрисы Софьи Эрнст и фотографа Абдулла Артуева
На Алене: розовый костюм в мелкую плиссировку с фижмами MIGMOON, туфли JIL SANDER, часы CARTIER
Это примерка! И главный динамический дуэт сезона: императрица глянца Алена Долецкая и принц нового русского кутюра Илья Мигмун устроили эпичный тест-драйв плиссированным гигафижмам и жесткокаркасным корсетам Migmoon (сверхновый бренд Ильи уже в гардеробных Розалии, Филиппин Леруа-Больё и Cardi B).
Илья Мигмун — сенсационный русский кутюрье! Выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ влюбил в пернатые артписы Ренату Литвинову и Марка Эйдельштейна, придумал тот самый лебединый лук Вики Салават с обложки Собака.ru (наряд взяла за основу Cardi B для съемки в Paper!) и ту самую королевскую шляпу для нашей каверстори с Ларисой Гузеевой, а теперь совершает мировую дизайн-экспансию (в списке фанатов — певица Розалия, супермодель Коко Роша и актриса Филиппин Леруа-Больё!).
Актриса Софья Эрнст — кутюрье Марии Белик: «Кутюр выбирают те, кто готов вкладываться в смыслы»
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Провозглашаем новую эру русского кутюра! Неокутюр — это совриск, культурный капитал, ритуал и суперконтент. И у этого неокутюра женское лицо: в эпицентре модного процесса — актриса Софья Эрнст, верховный архивариус и актуализатор высокой моды. Она взламывает архивы и коды евангелистов Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева (ждем настольную книгу с Эрнст на обложке!), реанимирует древнерусский кутюр в статусе основателя ДК «Исток» (вам поднизок или грибатницу?) и служит музой и BFF феноменальному дизайнеру (читай: скульптору тела и ткани) и фаундеру white-tie-бренда Belik Марии Белик.
15 лучших кутюрных выходов Софьи Эрнст: Belik, Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Tatyana Kochnova Atelier
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Софья Эрнст — перекресток дорог русского кутюра. Она виртуозно пересобирает и актуализирует наследие — не только реанимирует древнерусский кутюр в собственном ДК «Исток», но и носит Зайцева и Юдашкина так, что это залетает в тренды. Выходит в статуарных платьях Belik c вайбом античной богини. Седлает новую волну русского кутюра и кастома в платьях мастера доллкора Анастасии Симеютиной.
Что нужно знать про фолиант-сенсацию «Ода русской женщине» о модном доме Slava Zaitsev, который Софья Эрнст готовит вместе с гранд-фотографом Абдуллом Артуевым?
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В издательстве «Эксмо» (подвиньтесь, Phaidon и Assouline!) выходит magnum opus, посвященный евангелисту русского кутюра Вячеславу Зайцеву, — «Ода русской женщине».
Фотограф-феномен и супергерой отечественного фэшн-экспорта (снимает обложки японского и португальского Vogue!) Абдулл Артуев для этого номера Собака.ru раздал кутюрный Ренессанс на съемке идеолога бренда Belik Марии Белик и актрисы — архивариуса русской высокой моды Софьи Эрнст.
Ликуем: у русского кутюра появились амбассадоры, чьи образы бросают вызов нарядам лебедушек Капоте и парижского синдиката, вместе взятым! В авангарде истеблишмента — фэшн-дивы, примы и кинолегенды А-листа, которые осознанно сменили Valentino на Valentin Yudashkin, Dior на Slava Zaitsev, Alaïa на Belik и Dolce & Gabbana на Tatyana Kochnova Atelier.
Фиксируем расцвет и новую волну русского кутюра и кастома! Собрали для вас доску bespoke-почета из сенсационных ньюкамеров индустрии. Эти неокутюрье переодевают кинодив и мировых поп-звезд в архитектурные бодиконы и корсажи (да, Charli XCX и Розалию!), укрощают силиконы и латекс (на зависть жидким тканям Coperni!), возрождают фэшн-институции (в статусе почетных наследников Зайцева и Юдашкина!) и превращают темные двадцатые в кутюрные.
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