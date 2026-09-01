Даниил Анциферов, Илья Архангельский, Мария Войтович, Николай Красников, Ева Карпенко, Вероника Кравченко: 12 новейших русских кутюрье. Часть I.

C восторгом наблюдаем, как в 2026 году мастер будуаркора вывел бренд Daniil Antsiferov с ультравитальными корсетами и бодиконами на новый (мировой!) фэшн-уровень. Выпускник Central Saint Martins Анциферов начинал в 2009 году со скромного тейлоринг-ателье в Новосибирске, следом перебрался в шоурум на Невском проспекте в Петербурге, но в итоге прижился в Москве. Поменял дизайн-стратегию, выкрутив на максимум секси-вайбы — да так, что бурлеск и глэм Daniil Antsiferov впечатлили главных русских муз бренда: фэшн-див Юлию Снигирь, Елену Перминову и Светлану Бондарчук, поп-звезду номер один Юлию Зиверт, топ-моделей Сандру Мюррей и Милену Иоанну!). Дальше — больше: довел Daniil Antsiferov до кутюрного совершенства. Устроил солдаут бодиконов и корсетов бренда в ЦУМе, а в 2026 году запустил марку прямиком в модную стратосферу. Сейчас в клиентках Анциферова — только мировые селебы А-листа: Розалия выступает в его бра во время мирового концертного тура, brat-легенда Charli XCX снимается в пернатых боа на обложке Rolling Stone, плюс Доджа Кэт, Деми Ловато, Рита Ора и Кэти Перри на раз позируют в кружевных комбинациях и витальных мини Daniil Antsiferov. Ну а мы вовсю готовимся примерить мастхэвы новой коллекции Daniil Antsiferov (­суккуб-корсеты и дарк-бомберы, кастомные платья-руно aka шерсть командора, кружевные капри из гардероба офисных сирен!), которую Даниил показал в парижских апартаментах Карла Лагерфельда, а затем на эксклюзиве затизерила Charli XCX в клипе на трек Camera — и Анциферов не собирается останавливаться. «Я не верю в какие-либо ограничения для талантливых людей. Я много работаю, делаю это с огромным удовольствием, и для меня важно, чтобы результат был заметен, а еще я уверен, что самое интересное — впереди».