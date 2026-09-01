Даниил Анциферов, Илья Архангельский, Мария Войтович, Николай Красников, Ева Карпенко, Вероника Кравченко: 12 новейших русских кутюрье. Часть I.

Фиксируем расцвет и новую волну русского кутюра и кастома! Собрали для вас доску bespoke-почета из сенсационных ньюкамеров индустрии. Эти неокутюрье переодевают кинодив и мировых поп-звезд в архитектурные бодиконы и корсажи (да, Charli XCX и Розалию!), укрощают силиконы и латекс (на зависть жидким тканям Coperni!), возрождают фэшн-институции (в статусе почетных наследников Зайцева и Юдашкина!) и превращают темные двадцатые в кутюрные.
Даниил Анциферов
Гигачад русского кастома, чьи бра и платья носят Розалия, Charli XCX, Доджа Кэт и Рита Ора
Илья Архангельский
Виртуоз авангардного кутюра из латекса, воска и пластика
Мария Войтович
Серый кардинал русского кутюра, которая делает модный дом Valentin Yudashkin грейт эгэйн
Николай Красников
Любимый ученик «Красного Диора» и большая надежда Slava Zaitsev — возвращает дом в топ русской моды
Ева Карпенко
Хедлайнер готического кутюра (Маккуин встречает Гальяно встречает Дэниела Розбери!)
Вероника Кравченко
Вундеркинд русской кутюрной модистики и новейшая реинкарнация Филипа Трейси и Стивена Джонса (снимаем шляпу!)
Даниил Анциферов
Гигачад русского кастома, чьи бра и платья носят Розалия, Charli XCX, Доджа Кэт и Рита Ора
Актриса Юлия Снигирь в комбинации Daniil Antsiferov и серьгах Yeprem (Mercury.ru) для каверстори Собака.ru, май 2026 года. Фото: Абдулл Артуев. Стиль: Валерия Никольская
Поп-дива Розалия в бралетте Daniil Antsiferov во время концертного тура Lux Tour
Доджа Кэт в кастомном луке Daniil Antsiferov с кринолином, украшенным принтованным британским флагом. Фото: Neil P. Mockford / Getty Images
Charli XCX позирует в боа Daniil Antsiferov на обложке журнала Rolling Stone. Фото: Gus Van Sant
Лук из коллекции Daniil Antsiferov осень-зима 2026. Фото: Эд Васильев
C восторгом наблюдаем, как в 2026 году мастер будуаркора вывел бренд Daniil Antsiferov с ультравитальными корсетами и бодиконами на новый (мировой!) фэшн-уровень. Выпускник Central Saint Martins Анциферов начинал в 2009 году со скромного тейлоринг-ателье в Новосибирске, следом перебрался в шоурум на Невском проспекте в Петербурге, но в итоге прижился в Москве. Поменял дизайн-стратегию, выкрутив на максимум секси-вайбы — да так, что бурлеск и глэм Daniil Antsiferov впечатлили главных русских муз бренда: фэшн-див Юлию Снигирь, Елену Перминову и Светлану Бондарчук, поп-звезду номер один Юлию Зиверт, топ-моделей Сандру Мюррей и Милену Иоанну!). Дальше — больше: довел Daniil Antsiferov до кутюрного совершенства. Устроил солдаут бодиконов и корсетов бренда в ЦУМе, а в 2026 году запустил марку прямиком в модную стратосферу. Сейчас в клиентках Анциферова — только мировые селебы А-листа: Розалия выступает в его бра во время мирового концертного тура, brat-легенда Charli XCX снимается в пернатых боа на обложке Rolling Stone, плюс Доджа Кэт, Деми Ловато, Рита Ора и Кэти Перри на раз позируют в кружевных комбинациях и витальных мини Daniil Antsiferov. Ну а мы вовсю готовимся примерить мастхэвы новой коллекции Daniil Antsiferov (суккуб-корсеты и дарк-бомберы, кастомные платья-руно aka шерсть командора, кружевные капри из гардероба офисных сирен!), которую Даниил показал в парижских апартаментах Карла Лагерфельда, а затем на эксклюзиве затизерила Charli XCX в клипе на трек Camera — и Анциферов не собирается останавливаться. «Я не верю в какие-либо ограничения для талантливых людей. Я много работаю, делаю это с огромным удовольствием, и для меня важно, чтобы результат был заметен, а еще я уверен, что самое интересное — впереди».
Илья Архангельский
Виртуоз авангардного кутюра из латекса, воска и пластика
Актриса Паулина Андреева для Собака.ru в мермейдкор-луке Ильи Архангельского, кольцах и браслетах Yeprem, Mercury И Ferrifirenze (все — Mercury.ru ), июнь 2026 года. Фото: Анастасия Орлова. Стиль: Элеонора Кудрявцева
Вика Салават в кутюрном бушлате (украшен латексом, воском и сотней пуговиц!) от Ильи Архангельского. Фото: Соня Сивкова
Фэшн-икона Данила Поляков в корсете и перчатке, сочиненных Ильей Архангельским. Фото: Анастасия Орлова. Стиль: Марина Янович
Актер и герой обложки сентябрьского номера Собака.ru Александар Радойичич в лонгсливе Ильи Архангельского, 2026 год. Фото: Василий Швецов
Влюбил русскую фэшн-индустрию в сверхтехнологичные ткани за сезон до силиконового кружева Saint Laurent от Энтони Ваккарелло. Архангельский в недавнем прошлом — ассистент байеров мультибрендового бутика «Кенгуру» и выпускник худрука House of Leo и преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонида Алексеева, а сейчас — мастер по превращению эластомеров в застывшие платья и бушлаты на Вике Салават и Паулине Андреевой. Вдобавок круто колдует над 3D-принтером — в итоге получаются дикие арт + фэшн-объекты, которые носят Мария Миногарова, Данила Поляков и Глюкоза, а фотограф-феномен Абдулл Артуев снимает для филиппинского Vogue! Илья успевает все: создает кастомные наряды для эдиториалов Badlon Mag и сербского Harper’s Bazaar, отшивает кожаные плащи по мотивам исторических казаков и тельняшек-мариньеров (первой примерила фэшн-инфлюенсер Эстер Гориловская!), делает шляпы-пилы (трибьют иконе моды Изабелле Блоу!). Готовится выйти на новый дизайн-уровень: мечтает в ближайшие 5 лет создать совершенно новый материал, который вежливо подвинет жидкие платья Coperni.
Мария Войтович
Серый кардинал русского кутюра, которая делает модный дом Valentin Yudashkin грейт эгэйн
Селебрити-стилист Вита Клац в платье Valentin Yudashkin. Фото и визаж: Мару Ловэ
В прямом эфире (под чутким контролем матриархов фэшн-институции — Марины и Галины Юдашкиных!) преображает модный дом «русского Валентино» Валентина Юдашкина, чьи платья хранят гардеробы Селин Дион и Леди Гаги. Собрала эпическое портфолио фэшн-кейсов: из студентки СПбГУТД (та самая «Тряпка»!), правой руки и личного ассистента Александра Терехова выросла до дизайнера Edem (свадебное платье Светланы Бондарчук из 9 метров ткани, созданное за две недели, — ее рук дело!). Могучий опыт по превращению античных плиссировок и ажурных комбинаций в white-tie-наряды уровня Института костюма пригодился Марии Войтович на посту худрука-ревизионера кутюрной линии Valentin Yudashkin. За год работы в доме возродила культовую технику живописи иглой из 1990-х (моделирует форму тела при помощи вышивки!), показала дебютный от кутюр «Анатомия формы» (с вау-напальчниками, футлярами-трибьютами «Китайской шкатулке» 2012 года и платьями aka мраморная вуаль!), а сейчас запускает линию свадебного демикутюра.
Николай Красников
Любимый ученик «Красного Диора» и большая надежда Slava Zaitsev — возвращает дом в топ русской моды
Актриса Юлия Пересильд в платье Николая Красникова. Фото/продюсер: Мария Прохорова. Волосы: Анастасия Канаева. Макияж: Анастасия Еманова. Стиль: Никита Карстен. Локация: студия Vox Studios
Отучился в экспериментальном цехе «Лаборатория моды» (после личного приглашения пионера русского кутюра Вячеслава Зайцева на детском конкурсе «Экзерсис» в 1999 году!), следом приумножил дизайн-навыки в роли личного ассистента «красного Диора» (на протяжении пяти сезонов!). В 2007 году Красников ушел в открытое фэшн-плавание (c напутствием Зайцева!): одной рукой на протяжении 14 лет прокачивал визуал Mercury, другой — переодел в платья и пеньюары собственного бренда Nikolai Krasnikov актрис Юлию Пересильд, Паулину Андрееву, Аллу Сигалову, Лолиту и Викторию Исакову, а также солистов «Пиковой дамы» в Михайловском театре. В 2026 году совершил камбэк сезона — вернулся в Slava Zaitsev с подачи идеолога дома Екатерины Ромашкиной (управляет главной модной институцией России после смерти мужа Егора Зайцева). В статусе креативного директора Slava Zaitsev показал ремесленный от кутюр Dédicace au Créateur — марьяж архивов Зайцева (дамасская парча! промысловое кружево! кокошники и клеванты!) с трендбуками Синдиката высокой моды (гротескные объемы! баски и ориенталкор! перья и пайетки!). Этой осенью готовимся увидеть нью-лук Красникова на Московской неделе моды и изучить альбом-альманах об истории Slava Zaitsev, cозданный принцессой русского кутюра Софьей Эрнст в коллаборации с топовым фотографом Абдуллом Артуевым.
Ева Карпенко
Хедлайнер готического кутюра (Маккуин встречает Гальяно встречает Дэниела Розбери!)
Топ-модель агентства Avant Леся Кафельникова в платье Евы Карпенко. Фото: Анна Савко. Стиль: Артем Кравчук. Мейкап: Елена Чернева. Волосы: Константин Кочегов
Готик-лук из коллекции Aevum Евы Карпенко. Фото: Cофья Грошева
Актриса Ольга Медынич в корсете Евы Карпенко и украшениях MIUZ Diamonds для Собака.ru, ноябрь 2025 года. Фото: Евгений Мокроусов
Выпускница Института бизнеса и дизайна B&D (из front row ее выпускной показ наблюдала акула глянца Эвелина Хромченко!) сделала ставку на архитектурную посадку, высокохудожественные корсажи и ювелирный ручной труд (лично украшает платья монисто из османских монеток!). В итоге собрала галерею селебрити-выходов (топ-модель Леся Кафельникова! теледива Регина Тодоренко!). И это понятно: наденешь макабрические платья Карпенко — и сразу на носферату-постаменте (проверено звездой «Вампиров средней полосы» Ольгой Медынич, на съемке Собака.ru ставшей литой Вильгельминой Харкер в аметистовом корсете!).
Вероника Кравченко
Вундеркинд русской кутюрной модистики и новейшая реинкарнация Филипа Трейси и Стивена Джонса (снимаем шляпу!)
Актриса Софья Эрнст в головном уборе Вероники Кравченко. Фото: Елизавета Акимова. Стиль: Дэя Шамрай, Богдан Лебедев
Юлия Коваль в шляпе-воланчике Вероники Кравченко. Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вика Салават
Платье из коллекции SHELL.TER Вероники Кравченко. Фото: Ульяна Гаврилина
Катя IOWA в крейзи-шляпе Вероники Кравченко. Фото: Егор Чебачинов. Стиль: Вова Кравченко и Кирилл Павлов
Актер и герой обложки сентябрьского номера Собака.ru Александар Радойичич в шлеме Вероники Кравченко, 2026 год. Фото: Василий Швецов
Второкурсница Школы дизайна НИУ ВШЭ с ноги зашла в кутюрную модистику, бросив вызов виртуозу высокохудожественных головных уборов Филипу Трейси: «Не зря в детстве моим любимым героем был Безумный Шляпник!» В трио с селебрити-стилистами Вовой Кравченко (он же старший брат!) и Кириллом Павловым придумала для показа Яндекс Маркета чепчик-воланчик из перьев, который мигом перекочевал в луки к принцессе теннискора Юлии Коваль (стилизован Викой Салават!). «Мне нравится, когда вещь существует в единственном экземпляре и создана вручную». Эпические головные уборы из кружева, фатина и бисера (оммажи пиратским трикорнам и тюдоровским гейблам!) заслужили респекты от дивы фэшн-авангарда Кати Iowa, актера Марка Эйдельштейна и принцессы русского кутюра Софьи Эрнст.
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