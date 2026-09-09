Что нужно знать о бренде кутюра Ильи Мигмуна, чьи фэшн-ангелы — Розалия, Cardi B, Джоуи Кинг, Бьянка Балти, Вика Салават, Рената Литвинова и Марк Эйдельштейн

Илья Мигмун — сенсационный русский кутюрье! Выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ влюбил в пернатые артписы Ренату Литвинову и Марка Эйдельштейна, придумал тот самый лебединый лук Вики Салават с обложки Собака.ru (наряд взяла за основу Cardi B для съемки в Paper!) и ту самую королевскую шляпу для нашей каверстори с Ларисой Гузеевой, а теперь совершает мировую дизайн-экспансию (в списке фанатов — певица Розалия, супермодель Коко Роша и актриса Филиппин Леруа-Больё!).
Вика Салават в birdcore-корсете и геннине на обложке Собака.ru, июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова
Илья Мигмун для Собака.ru, октябрь 2025 года. Фото: Арсений Несходимов
Актриса Лариса Гузеева в головном уборе Ильи Мигмуна для Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева
Марк Эйдельштейн в крылатом чепчике на обложке португальского GQ. Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова в оперении Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Глаша Гурьянова
Супермодель Коко Роша в пернатом футляре Ильи Мигмуна. Фото: Amy Sussman / Getty Images
Актриса Джоуи Кинг в корсажном платье Ильи Мигмуна на премьере сиквела «Практической магии». Фото: Monica Schipper / Getty Images
Супермодель Бьянка Балти в образе Migmoon на красной дорожке церемонии открытия Венецианского кинофестиваля. Фото: Benjamin Cremel / Getty Images
Илья Мигмун
Рассуждает о суперсиле кутюра Migmoon и ангелах бренда в беседе с Аленой Долецкой:
«Мой дизайн часто связан с публичными выступлениями и красными дорожками, поэтому мы всегда нацелены на вау-эффект. Театральное прошлое моих родителей дает о себе знать: для меня картинка важнее комфорта. Migmoon привлекает героинь, которые ради потрясающего кадра в социальных сетях готовы перетянуться, не дышать или даже выйти, не дыша, замуж, а потом расшнуроваться и наконец выдохнуть.
Все это тема моего исследования как дизайнера. Мне интересна история деформирования тела и создания чего-то нового. Многие кутюрье, такие как Маккуин, Скиапарелли или Айрис ван Херпен, шли этим путем. Вся привычная одежда уже придумана, поэтому нужно либо играть с технологиями и тканями, либо перепридумывать человеческое тело, добавляя необычные объемы».
Певица Катя IOWA в артписе Ильи Мигмуна, сочиненном по мотивам «Прогулки» Марка Шагала. Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вова Кравченко и Кирилл Павлов
Моя Мишель в платье Migmoon x Abramovich. Фото: Варвара Фельдман
Вика Салават в платье-вороне Ильи Мигмуна. Фото: Саша Нестерова
Юлия Снигирь в платье igmoon x Abramovich, колье Casato, кольцt Yeprem, браслетt Kavant & Sharart (все — Mercury.ru) для Собака.ru, май 2026 года. Фото: Абдулл Артуев
Это комбо: крылатый геннин + кутюрный кэтсьют в остромодном газетном принте. Фото: Илья Мигмун
Крылатый red-alert-топ, который примерила фэшн-дива Мария Миногарова на шоу «Позавчерашние новости». Фото: Илья Мигмун
Маст-хэв новой коллекции Ильи Мигмуна — анатомические корсеты (на зависть Гленну Мартенсу в Maison Margiela!). Фото: Илья Мигмун
Хит новой коллекции Ильи Мигмуна — готический футляр с асимметричной макси-фижмой. Фото: Илья Мигмун
Les Fleurs du mal, или кутюрный жакет, который Илья Мигмун украсил букетом увядших астр. Фото: Илья Мигмун
Актриса Саша Бортич в жакете и туфлях Migmoon, украшениях ALROSA Diamonds в съемке Собака.ru, март 2025 года. Фото: Алексей Дунаев
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