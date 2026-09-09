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  • Русский кутюр и кастом — сентябрь 2026
Герои

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Что нужно знать о бренде кутюра Ильи Мигмуна, чьи фэшн-ангелы — Розалия, Cardi B, Джоуи Кинг, Бьянка Балти, Вика Салават, Рената Литвинова и Марк Эйдельштейн

Илья Мигмун — сенсационный русский кутюрье! Выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ влюбил в пернатые артписы Ренату Литвинову и Марка Эйдельштейна, придумал тот самый лебединый лук Вики Салават с обложки Собака.ru (наряд взяла за основу Cardi B для съемки в Paper!) и ту самую королевскую шляпу для нашей каверстори с Ларисой Гузеевой, а теперь совершает мировую дизайн-экспансию (в списке фанатов — певица Розалия, супермодель Коко Роша и актриса Филиппин Леруа-Больё!).

Вика Салават в birdcore-корсете и геннине на обложке Собака.ru, июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

Вика Салават в birdcore-корсете и геннине на обложке Собака.ru, июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

Илья Мигмун для Собака.ru, октябрь 2025 года. Фото: Арсений Несходимов

Илья Мигмун для Собака.ru, октябрь 2025 года. Фото: Арсений Несходимов

Актриса Лариса Гузеева в головном уборе Ильи Мигмуна для Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Актриса Лариса Гузеева в головном уборе Ильи Мигмуна для Собака.ru, август 2025 года. Фото: Асет Героева

Марк Эйдельштейн в крылатом чепчике на обложке португальского GQ. Фото: Абдулл Артуев

Марк Эйдельштейн в крылатом чепчике на обложке португальского GQ. Фото: Абдулл Артуев

Рената Литвинова в оперении Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Глаша Гурьянова

Рената Литвинова в оперении Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Глаша Гурьянова

Супермодель Коко Роша в пернатом футляре Ильи Мигмуна. Фото: Amy Sussman / Getty Images

Супермодель Коко Роша в пернатом футляре Ильи Мигмуна. Фото: Amy Sussman / Getty Images

Актриса Джоуи Кинг в корсажном платье Ильи Мигмуна на премьере сиквела «Практической магии». Фото: Monica Schipper / Getty Images

Актриса Джоуи Кинг в корсажном платье Ильи Мигмуна на премьере сиквела «Практической магии». Фото: Monica Schipper / Getty Images

Супермодель Бьянка Балти в образе Migmoon на красной дорожке церемонии открытия Венецианского кинофестиваля. Фото: Benjamin Cremel / Getty Images

Супермодель Бьянка Балти в образе Migmoon на красной дорожке церемонии открытия Венецианского кинофестиваля. Фото: Benjamin Cremel / Getty Images

Илья Мигмун

Рассуждает о суперсиле кутюра Migmoon и ангелах бренда в беседе с Аленой Долецкой

«Мой дизайн часто связан с публичными выступлениями и красными дорожками, поэтому мы всегда нацелены на вау-эффект. Театральное прошлое моих родителей дает о себе знать: для меня картинка важнее комфорта. Migmoon привлекает героинь, которые ради потрясающего кадра в ­социальных сетях готовы перетянуться, не дышать или даже выйти, не дыша, замуж, а потом расшнуроваться и наконец выдохнуть.

Все это тема моего исследования как дизайнера. Мне интересна история деформирования тела и создания чего-то нового. Многие кутюрье, такие как Маккуин, Скиа­парелли или Айрис ван Херпен, шли этим путем. Вся привычная одежда уже придумана, поэтому нужно либо играть с технологиями и тканями, либо перепридумывать человеческое тело, добавляя необычные объемы».

Певица Катя IOWA в артписе Ильи Мигмуна, сочиненном по мотивам «Прогулки» Марка Шагала. Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вова Кравченко и Кирилл Павлов

Певица Катя IOWA в артписе Ильи Мигмуна, сочиненном по мотивам «Прогулки» Марка Шагала. Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вова Кравченко и Кирилл Павлов

Моя Мишель в платье Migmoon x Abramovich. Фото: Варвара Фельдман

Моя Мишель в платье Migmoon x Abramovich. Фото: Варвара Фельдман

Вика Салават в платье-вороне Ильи Мигмуна. Фото: Саша Нестерова

Вика Салават в платье-вороне Ильи Мигмуна. Фото: Саша Нестерова

Юлия Снигирь в платье igmoon x Abramovich, колье Casato, кольцt Yeprem, браслетt Kavant & Sharart (все — Mercury.ru) для Собака.ru, май 2026 года

Юлия Снигирь в платье igmoon x Abramovich, колье Casato, кольцt Yeprem, браслетt Kavant & Sharart (все — Mercury.ru) для Собака.ru, май 2026 года. Фото: Абдулл Артуев

Это комбо: крылатый геннин + кутюрный кэтсьют в остромодном газетном принте. Фото: Илья Мигмун

Это комбо: крылатый геннин + кутюрный кэтсьют в остромодном газетном принте. Фото: Илья Мигмун

Крылатый red-alert-топ, который примерила фэшн-дива Мария Миногарова на шоу «Позавчерашние новости». Фото: Илья Мигмун

Крылатый red-alert-топ, который примерила фэшн-дива Мария Миногарова на шоу «Позавчерашние новости». Фото: Илья Мигмун

Маст-хэв новой коллекции Ильи Мигмуна — анатомические корсеты (на зависть Гленну Мартенсу в Maison Margiela!). Фото: Илья Мигмун

Маст-хэв новой коллекции Ильи Мигмуна — анатомические корсеты (на зависть Гленну Мартенсу в Maison Margiela!). Фото: Илья Мигмун

Хит новой коллекции Ильи Мигмуна — готический футляр с асимметричной макси-фижмой. Фото: Илья Мигмун

Хит новой коллекции Ильи Мигмуна — готический футляр с асимметричной макси-фижмой. Фото: Илья Мигмун

Les Fleurs du mal, или кутюрный жакет, который Илья Мигмун украсил букетом увядших астр. Фото: Илья Мигмун

Les Fleurs du mal, или кутюрный жакет, который Илья Мигмун украсил букетом увядших астр. Фото: Илья Мигмун

Актриса Саша Бортич в жакете и туфлях Migmoon, украшениях ALROSA Diamonds в съемке Собака.ru, март 2025 года. Фото: Алексей Дунаев

Актриса Саша Бортич в жакете и туфлях Migmoon, украшениях ALROSA Diamonds в съемке Собака.ru, март 2025 года. Фото: Алексей Дунаев

Теги:
Русский кутюр и кастом — сентябрь 2026
Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Илья Мигмун

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