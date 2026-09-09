Что нужно знать о бренде кутюра Ильи Мигмуна, чьи фэшн-ангелы — Розалия, Cardi B, Джоуи Кинг, Бьянка Балти, Вика Салават, Рената Литвинова и Марк Эйдельштейн

Илья Мигмун Рассуждает о суперсиле кутюра Migmoon и ангелах бренда в беседе с Аленой Долецкой:

«Мой дизайн часто связан с публичными выступлениями и красными дорожками, поэтому мы всегда нацелены на вау-эффект. Театральное прошлое моих родителей дает о себе знать: для меня картинка важнее комфорта. Migmoon привлекает героинь, которые ради потрясающего кадра в ­социальных сетях готовы перетянуться, не дышать или даже выйти, не дыша, замуж, а потом расшнуроваться и наконец выдохнуть.

Все это тема моего исследования как дизайнера. Мне интересна история деформирования тела и создания чего-то нового. Многие кутюрье, такие как Маккуин, Скиа­парелли или Айрис ван Херпен, шли этим путем. Вся привычная одежда уже придумана, поэтому нужно либо играть с технологиями и тканями, либо перепридумывать человеческое тело, добавляя необычные объемы».