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  • Русский кутюр и кастом — сентябрь 2026
Герои

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Вика Салават, Юлия Снигирь, Диана Вишнева, Рената Литвинова, Екатерина Мухина, Снежанна Георгиева, Елена Перминова: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть I.

Ликуем: у русского кутюра появились амбассадоры, чьи образы бросают вызов нарядам лебедушек Капоте и парижского синдиката, вместе взятым! В авангарде истеблишмента — фэшн-дивы, примы и кинолегенды А-листа, которые осознанно сменили Valentino на Valentin Yudashkin, Dior на Slava Zaitsev, Alaïa на Belik и Dolce & Gabbana на Tatyana Kochnova Atelier.

Елизавета Боярская, Наталья Давыдова, Ида Галич, Мария Миногарова, Мария Абашова, Лидия Метельская: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть

Елизавета Боярская, Наталья Давыдова, Ида Галич, Мария Миногарова, Мария Абашова, Лидия Метельская: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть II

Вика Салават

Вика Салават в крылатом корсете и геннине Migmoon для Собака.ru (тот самый образ, который позаимствовала Cardi B!), июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

Вика Салават в крылатом корсете и геннине Migmoon для Собака.ru (тот самый образ, который позаимствовала Cardi B!), июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова

Воронакор от Вики Салават в платье Ильи Мигмуна. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов

Воронакор от Вики Салават в платье Ильи Мигмуна. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов

Вика Салават в кастомном дарк-коконе Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Женя Филатова

Вика Салават в кастомном дарк-коконе Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Женя Филатова

Готическая Мадонна Вика Салават в платье Дмитрия Шипулина. Фото: Соня Сивкова

Готическая Мадонна Вика Салават в платье Дмитрия Шипулина. Фото: Соня Сивкова

Готическая Мадонна Вика Салават —главный популяризатор новейшей волны русского кутюра и кастома. Открыла сенсационного дизайнера Илью Мигмуна: позировала в его лебедином birdcore-луке на обложке Собака.ru, которую взяла за основу Cardi B для съемки в Paper! Далее на максимум раскрыла дарования фэшн-ньюкамеров Ильи Архангельского (создал для Вики кастомные пальто из латекса и воска!) и Дмитрия Шипулина (примерила его кружевные корсажи на Неделе моды в Париже, а теперь за ними охотится Чаппелл Рон!). Салават сильна как в поиске бейби-талантов, так и в коллаборациях с уважаемыми кутюр-институциями Петербурга: вместе с Татьяной Кочновой придумала инфернальный футляр с черным капюшоном-коконом, внезапно проявив вампирскую фэшн-тень дома Тatyana Kochnova Atelier (юнгианский восторг!).

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь в платье Migmoon × Abramovich для Собака.ru, май 2026 года. Фото: Абдулл Артуев

Юлия Снигирь в платье Migmoon × Abramovich для Собака.ru, май 2026 года. Фото: Абдулл Артуев

Юлия Снигирь в платье Belik из кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» на премии «Ника», 2026 год. Фото: Анна Темерина, Иван Пономаренко, Алексей

Юлия Снигирь в платье Belik из кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» на премии «Ника», 2026 год. Фото: Анна Темерина, Иван Пономаренко, Алексей Молчановский. Стиль: Валерия Никольская

Это дримтим! От души радуемся кутюрному совершеству образов кинозвезды Юлии Снигирь (булгаковская Маргарита нашего сердца!). Прямо сейчас на актрисе (при ситуативной поддержке селебрити-стилиста Валерии Никольской!) — только кружевные миди-платья с роберто-каваллиевскими рукавами-бабочками, готические корсажи дизайн-визионера Дмитрия Шипулина и корсетное платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано ­суперзвездой русского кутюра Ильей Мигмуном из тысячи разноцветных локонов!). Наш фаворит кутюрной галереи Юлии Снигирь — кружевное платье с корсетом (вручную украшен позолоченными деталями!) из дебютной кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» бренда Belik (трибьют последней правительнице Казанского ханства!). Ждем новые вау-выходы на грядущей премьере оперной фэнтези-драмы «Дива» Анны Меликян (смотрим в декабре!).

Рената Литвинова

Рената Литвинова в платье Egor Zaitsev, юбке Ulyana Sergeenko и часах Rado для Собака.ru, март 2012 года. Фото: Данил Головкин

Рената Литвинова в платье Egor Zaitsev, юбке Ulyana Sergeenko и часах Rado для Собака.ru, март 2012 года. Фото: Данил Головкин

Рената Литвинова в образе от Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Глаша Гурьянова

Рената Литвинова в образе от Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Глаша Гурьянова

Рената Литвинова в кейпе Viva Vox вместе с Ульяной Добровской для Собака.ru, октябрь 2020 года. Фото: Абдулл Артуев

Рената Литвинова в кейпе Viva Vox вместе с Ульяной Добровской для Собака.ru, октябрь 2020 года. Фото: Абдулл Артуев

В крылатом платье-канарейке Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Ира Грачева. Волосы: Дмитрий Абрамович

В крылатом платье-канарейке Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Ира Грачева. Волосы: Дмитрий Абрамович

Рената Литвинова в платье Ульяны Добровской. Фото: Асет Героева

Рената Литвинова в платье Ульяны Добровской. Фото: Асет Героева

Икона театрального кутюра и муза ключевого фэшн-визионера русского кино Рустама Хамдамова. «Рустам — киношный шаман, видео­ряд в его работах складывается нереально красиво и правдиво одновременно». Сверкала в «Бриллиантах. Воровство» и «Вокальных параллелях» (все костюмы лично придуманы и разработаны Хамдамовым!). В 2012 году для своего фильма «Последняя сказка Риты» объединилась с фэшн-дизайнером Катей Сычевой (прямо сейчас — куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ!), создавшей культовое платье Крысолова и крылатый футляр, усыпанный вороньими перьями. Четыре года спустя в дуэте с легендой кинокостюмерии Надеждой Васильевой-Балабановой переодела героев фантасмагорической новеллы «Сны Иосифа» об Иосифе Бродском в платья гранд-дамы русского кутюра Ulyana Sergeenko, а в 2021 году сняла для дома фильм-показ с Натальей Водяновой (в честь принятия Ulyana Sergeenko в Синдикат высокой моды в статусе члена-корреспондента!). Стала феей-крестной театральной карьеры Гоши Рубчинского (придумывал образы для «Северного ветра» в МХТ!). Сложила динамический арт + фэшн-дуэт с экс-худруком Balenciaga и креативным директором Gucci Демной: в дуэте с Надежой Васильевой-Балабановой создавал образы для фильма «Северный ветер», а затем — кастомные кринолины и коконы для парижской постановки «Кактус».

Проповедует кинокутюр и в собственном гардеробе. Чтит кутюрные плюмажи и платья Ulyana Sergeenko из коллекции весна — лето 2025 (заботливо стилизованы селебрити-стилистом Витой Клац!), примеряет эксклюзивные корсетные футляры Viva Vox и кружевные комбинации Daniil Antsiferov, уважает архивы патриархов моды Егора Зайцева и Валентина Юдашкина. И важно: делом поддерживает ньюкамеров кутюра и кастома — носит рукодельный авангард от дочери и начинающего модельера Ульяны Добровской и входит в фанбазу русского Маккуина Ильи Мигмуна (мечтаем увидеть его крылатое платье-канарейку на Ренате со сцены театра Эберто!).

Диана Вишнева

Диана Вишнёва в платье Tatyana Parfionova из коллекции «Красавица», весна-лето 2007. Фото: Сергей Мисенко

Диана Вишнёва в платье Tatyana Parfionova из коллекции «Красавица», весна-лето 2007. Фото: Сергей Мисенко

Диана Вишнёва в платье Tatyana Parfionova для Собака.ru, август 2019 года. Фото: Катя Румянцева

Диана Вишнёва в платье Tatyana Parfionova для Собака.ru, август 2019 года. Фото: Катя Румянцева

Диана Вишнёва на благотворительном приеме Эрмитажа в платье Tatyana Parfionova из коллекции «История лебедя» в 2019 году. Фото: архив Собака.ru

Диана Вишнёва на благотворительном приеме Эрмитажа в платье Tatyana Parfionova из коллекции «История лебедя» в 2019 году. Фото: архив Собака.ru

Диана Вишнёва на благотворительном ужине The Backstage Gala в Лондоне в том самом платье «Я от вас в восторге» Tatyana Parfionova из собрания Эрмитажа

Диана Вишнёва на благотворительном ужине The Backstage Gala в Лондоне в том самом платье «Я от вас в восторге» Tatyana Parfionova из собрания Эрмитажа. Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Диана Вишнева в блузе Tatyana Parfionova для съемки Собака.ru, апрель 2014 года. Фото: Ира Бордо. Коллаж: Игорь Скалецкий

Диана Вишнева в блузе Tatyana Parfionova для съемки Собака.ru, апрель 2014 года. Фото: Ира Бордо. Коллаж: Игорь Скалецкий

Диана Вишнёва в платье из коллекции «Жабо» на праздновании дня рождения в отеле «Астория», 2016 год. Фото: Виталий Коликов

Диана Вишнёва в платье из коллекции «Жабо» на праздновании дня рождения в отеле «Астория», 2016 год. Фото: Виталий Коликов

Свадебное платье Tatyana Parfionova Дианы Вишнёвой. Фото: Ruth Anne Photography

Свадебное платье Tatyana Parfionova Дианы Вишнёвой. Фото: Ruth Anne Photography

Прима Мариинского театра (с собственным фондом, фестивалем и труппой Context!) уже 25 лет негласно амбассадорит кутюр Tatyana Parfionova. Матриарх петербургской моды Татьяна Валентиновна Парфенова снискала респект Пако Рабана и Карин Ройтфельд, стала первым русским дизайнером-участником Недели моды в Токио и даже создала нарды для гольф-турнира на МКС! 

Архивы Вишнёвой — образцовый фэшн-музей дома Tatyana Parfionova (чуем, не хватит пространства Корпуса Бенуа!): этуаль бережно хранит образы из кутюрных коллекций «Фрейлинский сад», «Цигун», «Женское имя», Jabot by Parfionova, «Я садовником родился» и «История лебедя», а главное — сарафан «Красавица», признанный одним из лучших кутюрных образов эвер по версии американского Vogue. Плюс эксклюзивно для примы в цехах Tatyana Parfionova придумали ажурное брайдал-платье и культовый наряд «Я от вас в восторге» с вышитыми фанатами-сурикатами (прижился в собрании Эрмитажа!).

А еще Вишнёва — звезда кинокутюра Рустама Хамдамова (в черно-белом «Бриллианты. Воровство», участвовавшем в официальной программе Венецианского кинофестиваля, крадет драгоценные камни!) и супергероиня балетного кутюр-кастома! Исполняла B/olero Охада Наа­рина и «Переключение» Жан-Кристофа Майо в костюмах Chanel от Карла Лагерфельда. Для драмспектакля «Действующие лица» в дуэте с Ульяной Лопаткиной надела эксклюзивные наряды Dior авторства Марии Грации Кьюри. И да, в приоритете Вишнёвой — поддержка русских брендов (на фоне мощнейших коллабораций с топовыми фэшн-конгломератами!). В «Дуо» с Дарьей Павленко танцевала в исключительных тогах Светланы Тегин, в итоге став феей-крестной театральной карьеры модельера. Save the date: прямо сейчас Тегин готовит костюмы к премьере Дианы Вишнёвой «Вишневый сад. Сад вишневый» в ­МАМТе имени Станиславского и Немировича-Данченко 16 октября!

Екатерина Мухина

Екатерина Мухина в платье Atelier Biser и украшениях Messika на Каннском кинофестивале и красной дорожке Amfar. Фото: Кристина Снегирева

Екатерина Мухина в платье Atelier Biser и украшениях Messika на Каннском кинофестивале и красной дорожке Amfar. Фото: Кристина Снегирева

Екатерина Мухина в головном уборе Atelier Biser на гала-вечере Business of Fashion 500. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Екатерина Мухина в головном уборе Atelier Biser на гала-вечере Business of Fashion 500. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Экс-главред русского Elle, бывший фэшн-директор русского Vogue и негласный амбассадор Atelier Biser (одевают Бейонсе и Джей Ло!)— носит кутюрные перышки из петербургского ателье Ксении Подвальной и на красной дорожке Каннского кинофестиваля, и на благотворительном вечере Amfar, и на гала-ужине Business of Fashion 500 (только вместо шуб в страусиных перышках — пушистая шляпка-никаб из коллекции Soul 2026 года!). Верна русскому кутюру даже в гостях у мировых фэшн-тяжеловесов: в Марракеше для ужина Valentino по классике выбрала летящий кейп Atelier Biser, а на свадебном диско-рейве Aquazzura замиксовала пушистую шубу из ателье с кристальной тикой (эксклюзив от Подвальной!) и кутюрным платьем Belik. Уважает ультрафеминные коктейльные платья Rasario от кутюрье Расиды Лакоба, а архивы модного дома Valentin Yudashkin мастерски чередует с архитектурными платьями Yana Яны Расковаловой (петербурженки в анамнезе!). 

Снежанна Георгиева

Снежанна Георгиева в платье Марии Белик. Фото: Абдулл Артуев

Снежанна Георгиева в платье Марии Белик. Фото: Абдулл Артуев

Это красиво — Снежанна Георгиева в кастомном платье Belik на ювелирном вечере POSIÉ. Фото: Сергей Бойко

Это красиво — Снежанна Георгиева в кастомном платье Belik на ювелирном вечере POSIÉ. Фото: Сергей Бойко

Снежанна Георгиева в полупрозрачном платье из новейшей кутюрной коллекции «Анатомия формы» Valentin Yudashkin. Фото: Арина Ярошевская

Снежанна Георгиева в полупрозрачном платье из новейшей кутюрной коллекции «Анатомия формы» Valentin Yudashkin. Фото: Арина Ярошевская

Дива тяжелого люкса: в фэшн-собрании хозяйки винодельни «Золотая Балка» платья Chanel Metiers d’Art идеально соседствуют с кутюром Valentin Yudashkin из новейшей коллекции «Анатомия формы» (украшено серебряным стеклярусом-каплями и полупрозрачным бисером!), вышитыми кейпами Yana, сверкающими халтерами Ulyana Sergeenko и шинуазри-платьями Rasario из коллекции весна-лето 2026. Особая дружба сложилась у Георгиевой с автором главных корсетов и драпировок страны Марией Белик. «Я очень ценю все, что делает Маша Белик, — силуэт, кропотливую работу и яркий кутюрный почерк, который сложно спутать. Корсетные платья Belik требуют дисциплины в носке — в первую очередь осанки». Доказано Снежанной в кастомном шелковом платье с акцентной отделкой мехом на вечеринке «Антиглянца», в лиловом ципао с акцентной вышивкой на вечере Posie и в белом мидакси-образе в кутюрных драпировках на ивенте петербургских мастеров премиум-трикотажа Free Age!

Елена Перминова

Елена Перминова в платье Daniil Antsiferov на красной дорожке гала-ужина Business of Fashion. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Елена Перминова в платье Daniil Antsiferov на красной дорожке гала-ужина Business of Fashion. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Маст-хэв кутюрного гардероба — платье Ulyana Sergeenko, как у Елены Перминовой в Каннах. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Маст-хэв кутюрного гардероба — платье Ulyana Sergeenko, как у Елены Перминовой в Каннах. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Елена Перминова в платье Daniil Antsiferov, боа Ulyana Sergeenko и украшениях Messika на красной дорожке Amfar. Фото: Monica Schipper / Getty Images

Елена Перминова в платье Daniil Antsiferov, боа Ulyana Sergeenko и украшениях Messika на красной дорожке Amfar. Фото: Monica Schipper / Getty Images

Была Царина, стала Царь-кутюрница! Звезда стритстайла превратилась в фэшн-диву в корсетных платьях от виртуоза русского кастома Даниила Анциферова (c Перминовой солидарны Розалия, Доджа Кэт и Charli XCX!) и кутюрных образах гранд-дамы русской моды Ульяны Сергеенко. С восторгом наблюдали, как Перминова выгуливает образ Ulyana Sergeenko из коллекции весна-лето 2025 на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а луки Daniil Antsiferov — на благотворительном вечере Amfar и гала-ужине Business of Fashion. Вдобавок уважает кутюрные перышки и кружево петербургского Atelier Biser Ксении Подвальной и ценит литые корсеты посткутюрье Belik (доказано выходом на свадьбу топ-модели и музы Патрика Демаршелье Валерии Кауфман в биколорном платье весна-лето 2022!).

Теги:
Русский кутюр и кастом — сентябрь 2026
Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Снежанна Георгиева, Екатерина Мухина, Вика Салават Диана Вишнева, Рената Литвинова, Юлия Снигирь

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