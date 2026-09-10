Вика Салават, Юлия Снигирь, Диана Вишнева, Рената Литвинова, Екатерина Мухина, Снежанна Георгиева, Елена Перминова: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть I.

Ликуем: у русского кутюра появились амбассадоры, чьи образы бросают вызов нарядам лебедушек Капоте и парижского синдиката, вместе взятым! В авангарде истеблишмента — фэшн-дивы, примы и кинолегенды А-листа, которые осознанно сменили Valentino на Valentin Yudashkin, Dior на Slava Zaitsev, Alaïa на Belik и Dolce & Gabbana на Tatyana Kochnova Atelier.
Вика Салават
Вика Салават в крылатом корсете и геннине Migmoon для Собака.ru (тот самый образ, который позаимствовала Cardi B!), июль 2025 года. Фото: Соня Сивкова
Воронакор от Вики Салават в платье Ильи Мигмуна. Фото: Карина Никитина и Саша Шевцов
Вика Салават в кастомном дарк-коконе Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Женя Филатова
Готическая Мадонна Вика Салават в платье Дмитрия Шипулина. Фото: Соня Сивкова
Готическая Мадонна Вика Салават —главный популяризатор новейшей волны русского кутюра и кастома. Открыла сенсационного дизайнера Илью Мигмуна: позировала в его лебедином birdcore-луке на обложке Собака.ru, которую взяла за основу Cardi B для съемки в Paper! Далее на максимум раскрыла дарования фэшн-ньюкамеров Ильи Архангельского (создал для Вики кастомные пальто из латекса и воска!) и Дмитрия Шипулина (примерила его кружевные корсажи на Неделе моды в Париже, а теперь за ними охотится Чаппелл Рон!). Салават сильна как в поиске бейби-талантов, так и в коллаборациях с уважаемыми кутюр-институциями Петербурга: вместе с Татьяной Кочновой придумала инфернальный футляр с черным капюшоном-коконом, внезапно проявив вампирскую фэшн-тень дома Тatyana Kochnova Atelier (юнгианский восторг!).
Юлия Снигирь
Это дримтим! От души радуемся кутюрному совершеству образов кинозвезды Юлии Снигирь (булгаковская Маргарита нашего сердца!). Прямо сейчас на актрисе (при ситуативной поддержке селебрити-стилиста Валерии Никольской!) — только кружевные миди-платья с роберто-каваллиевскими рукавами-бабочками, готические корсажи дизайн-визионера Дмитрия Шипулина и корсетное платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано суперзвездой русского кутюра Ильей Мигмуном из тысячи разноцветных локонов!). Наш фаворит кутюрной галереи Юлии Снигирь — кружевное платье с корсетом (вручную украшен позолоченными деталями!) из дебютной кутюрной коллекции «Слезы Сююмбике» бренда Belik (трибьют последней правительнице Казанского ханства!). Ждем новые вау-выходы на грядущей премьере оперной фэнтези-драмы «Дива» Анны Меликян (смотрим в декабре!).
Рената Литвинова
Рената Литвинова в платье Egor Zaitsev, юбке Ulyana Sergeenko и часах Rado для Собака.ru, март 2012 года. Фото: Данил Головкин
Рената Литвинова в образе от Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Глаша Гурьянова
Рената Литвинова в кейпе Viva Vox вместе с Ульяной Добровской для Собака.ru, октябрь 2020 года. Фото: Абдулл Артуев
В крылатом платье-канарейке Ильи Мигмуна. Фото: Асет Героева. Стиль: Вита Клац. Визаж: Ира Грачева. Волосы: Дмитрий Абрамович
Рената Литвинова в платье Ульяны Добровской. Фото: Асет Героева
Икона театрального кутюра и муза ключевого фэшн-визионера русского кино Рустама Хамдамова. «Рустам — киношный шаман, видеоряд в его работах складывается нереально красиво и правдиво одновременно». Сверкала в «Бриллиантах. Воровство» и «Вокальных параллелях» (все костюмы лично придуманы и разработаны Хамдамовым!). В 2012 году для своего фильма «Последняя сказка Риты» объединилась с фэшн-дизайнером Катей Сычевой (прямо сейчас — куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ!), создавшей культовое платье Крысолова и крылатый футляр, усыпанный вороньими перьями. Четыре года спустя в дуэте с легендой кинокостюмерии Надеждой Васильевой-Балабановой переодела героев фантасмагорической новеллы «Сны Иосифа» об Иосифе Бродском в платья гранд-дамы русского кутюра Ulyana Sergeenko, а в 2021 году сняла для дома фильм-показ с Натальей Водяновой (в честь принятия Ulyana Sergeenko в Синдикат высокой моды в статусе члена-корреспондента!). Стала феей-крестной театральной карьеры Гоши Рубчинского (придумывал образы для «Северного ветра» в МХТ!). Сложила динамический арт + фэшн-дуэт с экс-худруком Balenciaga и креативным директором Gucci Демной: в дуэте с Надежой Васильевой-Балабановой создавал образы для фильма «Северный ветер», а затем — кастомные кринолины и коконы для парижской постановки «Кактус».
Проповедует кинокутюр и в собственном гардеробе. Чтит кутюрные плюмажи и платья Ulyana Sergeenko из коллекции весна — лето 2025 (заботливо стилизованы селебрити-стилистом Витой Клац!), примеряет эксклюзивные корсетные футляры Viva Vox и кружевные комбинации Daniil Antsiferov, уважает архивы патриархов моды Егора Зайцева и Валентина Юдашкина. И важно: делом поддерживает ньюкамеров кутюра и кастома — носит рукодельный авангард от дочери и начинающего модельера Ульяны Добровской и входит в фанбазу русского Маккуина Ильи Мигмуна (мечтаем увидеть его крылатое платье-канарейку на Ренате со сцены театра Эберто!).
Диана Вишнева
Диана Вишнёва в платье Tatyana Parfionova из коллекции «Красавица», весна-лето 2007. Фото: Сергей Мисенко
Диана Вишнёва в платье Tatyana Parfionova для Собака.ru, август 2019 года. Фото: Катя Румянцева
Диана Вишнёва на благотворительном приеме Эрмитажа в платье Tatyana Parfionova из коллекции «История лебедя» в 2019 году. Фото: архив Собака.ru
Диана Вишнёва на благотворительном ужине The Backstage Gala в Лондоне в том самом платье «Я от вас в восторге» Tatyana Parfionova из собрания Эрмитажа. Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images
Диана Вишнева в блузе Tatyana Parfionova для съемки Собака.ru, апрель 2014 года. Фото: Ира Бордо. Коллаж: Игорь Скалецкий
Диана Вишнёва в платье из коллекции «Жабо» на праздновании дня рождения в отеле «Астория», 2016 год. Фото: Виталий Коликов
Свадебное платье Tatyana Parfionova Дианы Вишнёвой. Фото: Ruth Anne Photography
Прима Мариинского театра (с собственным фондом, фестивалем и труппой Context!) уже 25 лет негласно амбассадорит кутюр Tatyana Parfionova. Матриарх петербургской моды Татьяна Валентиновна Парфенова снискала респект Пако Рабана и Карин Ройтфельд, стала первым русским дизайнером-участником Недели моды в Токио и даже создала нарды для гольф-турнира на МКС!
Архивы Вишнёвой — образцовый фэшн-музей дома Tatyana Parfionova (чуем, не хватит пространства Корпуса Бенуа!): этуаль бережно хранит образы из кутюрных коллекций «Фрейлинский сад», «Цигун», «Женское имя», Jabot by Parfionova, «Я садовником родился» и «История лебедя», а главное — сарафан «Красавица», признанный одним из лучших кутюрных образов эвер по версии американского Vogue. Плюс эксклюзивно для примы в цехах Tatyana Parfionova придумали ажурное брайдал-платье и культовый наряд «Я от вас в восторге» с вышитыми фанатами-сурикатами (прижился в собрании Эрмитажа!).
А еще Вишнёва — звезда кинокутюра Рустама Хамдамова (в черно-белом «Бриллианты. Воровство», участвовавшем в официальной программе Венецианского кинофестиваля, крадет драгоценные камни!) и супергероиня балетного кутюр-кастома! Исполняла B/olero Охада Наарина и «Переключение» Жан-Кристофа Майо в костюмах Chanel от Карла Лагерфельда. Для драмспектакля «Действующие лица» в дуэте с Ульяной Лопаткиной надела эксклюзивные наряды Dior авторства Марии Грации Кьюри. И да, в приоритете Вишнёвой — поддержка русских брендов (на фоне мощнейших коллабораций с топовыми фэшн-конгломератами!). В «Дуо» с Дарьей Павленко танцевала в исключительных тогах Светланы Тегин, в итоге став феей-крестной театральной карьеры модельера. Save the date: прямо сейчас Тегин готовит костюмы к премьере Дианы Вишнёвой «Вишневый сад. Сад вишневый» в МАМТе имени Станиславского и Немировича-Данченко 16 октября!
Екатерина Мухина
Экс-главред русского Elle, бывший фэшн-директор русского Vogue и негласный амбассадор Atelier Biser (одевают Бейонсе и Джей Ло!)— носит кутюрные перышки из петербургского ателье Ксении Подвальной и на красной дорожке Каннского кинофестиваля, и на благотворительном вечере Amfar, и на гала-ужине Business of Fashion 500 (только вместо шуб в страусиных перышках — пушистая шляпка-никаб из коллекции Soul 2026 года!). Верна русскому кутюру даже в гостях у мировых фэшн-тяжеловесов: в Марракеше для ужина Valentino по классике выбрала летящий кейп Atelier Biser, а на свадебном диско-рейве Aquazzura замиксовала пушистую шубу из ателье с кристальной тикой (эксклюзив от Подвальной!) и кутюрным платьем Belik. Уважает ультрафеминные коктейльные платья Rasario от кутюрье Расиды Лакоба, а архивы модного дома Valentin Yudashkin мастерски чередует с архитектурными платьями Yana Яны Расковаловой (петербурженки в анамнезе!).
Снежанна Георгиева
Дива тяжелого люкса: в фэшн-собрании хозяйки винодельни «Золотая Балка» платья Chanel Metiers d’Art идеально соседствуют с кутюром Valentin Yudashkin из новейшей коллекции «Анатомия формы» (украшено серебряным стеклярусом-каплями и полупрозрачным бисером!), вышитыми кейпами Yana, сверкающими халтерами Ulyana Sergeenko и шинуазри-платьями Rasario из коллекции весна-лето 2026. Особая дружба сложилась у Георгиевой с автором главных корсетов и драпировок страны Марией Белик. «Я очень ценю все, что делает Маша Белик, — силуэт, кропотливую работу и яркий кутюрный почерк, который сложно спутать. Корсетные платья Belik требуют дисциплины в носке — в первую очередь осанки». Доказано Снежанной в кастомном шелковом платье с акцентной отделкой мехом на вечеринке «Антиглянца», в лиловом ципао с акцентной вышивкой на вечере Posie и в белом мидакси-образе в кутюрных драпировках на ивенте петербургских мастеров премиум-трикотажа Free Age!
Елена Перминова
Елена Перминова в платье Daniil Antsiferov на красной дорожке гала-ужина Business of Fashion. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Маст-хэв кутюрного гардероба — платье Ulyana Sergeenko, как у Елены Перминовой в Каннах. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Елена Перминова в платье Daniil Antsiferov, боа Ulyana Sergeenko и украшениях Messika на красной дорожке Amfar. Фото: Monica Schipper / Getty Images
Была Царина, стала Царь-кутюрница! Звезда стритстайла превратилась в фэшн-диву в корсетных платьях от виртуоза русского кастома Даниила Анциферова (c Перминовой солидарны Розалия, Доджа Кэт и Charli XCX!) и кутюрных образах гранд-дамы русской моды Ульяны Сергеенко. С восторгом наблюдали, как Перминова выгуливает образ Ulyana Sergeenko из коллекции весна-лето 2025 на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а луки Daniil Antsiferov — на благотворительном вечере Amfar и гала-ужине Business of Fashion. Вдобавок уважает кутюрные перышки и кружево петербургского Atelier Biser Ксении Подвальной и ценит литые корсеты посткутюрье Belik (доказано выходом на свадьбу топ-модели и музы Патрика Демаршелье Валерии Кауфман в биколорном платье весна-лето 2022!).
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