Вика Салават, Юлия Снигирь, Диана Вишнева, Рената Литвинова, Екатерина Мухина, Снежанна Георгиева, Елена Перминова: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть I.

Икона театрального кутюра и муза ключевого фэшн-визионера русского кино Рустама Хамдамова. «Рустам — киношный шаман, видео­ряд в его работах складывается нереально красиво и правдиво одновременно». Сверкала в «Бриллиантах. Воровство» и «Вокальных параллелях» (все костюмы лично придуманы и разработаны Хамдамовым!). В 2012 году для своего фильма «Последняя сказка Риты» объединилась с фэшн-дизайнером Катей Сычевой (прямо сейчас — куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ!), создавшей культовое платье Крысолова и крылатый футляр, усыпанный вороньими перьями. Четыре года спустя в дуэте с легендой кинокостюмерии Надеждой Васильевой-Балабановой переодела героев фантасмагорической новеллы «Сны Иосифа» об Иосифе Бродском в платья гранд-дамы русского кутюра Ulyana Sergeenko, а в 2021 году сняла для дома фильм-показ с Натальей Водяновой (в честь принятия Ulyana Sergeenko в Синдикат высокой моды в статусе члена-корреспондента!). Стала феей-крестной театральной карьеры Гоши Рубчинского (придумывал образы для «Северного ветра» в МХТ!). Сложила динамический арт + фэшн-дуэт с экс-худруком Balenciaga и креативным директором Gucci Демной: в дуэте с Надежой Васильевой-Балабановой создавал образы для фильма «Северный ветер», а затем — кастомные кринолины и коконы для парижской постановки «Кактус».

Проповедует кинокутюр и в собственном гардеробе. Чтит кутюрные плюмажи и платья Ulyana Sergeenko из коллекции весна — лето 2025 (заботливо стилизованы селебрити-стилистом Витой Клац!), примеряет эксклюзивные корсетные футляры Viva Vox и кружевные комбинации Daniil Antsiferov, уважает архивы патриархов моды Егора Зайцева и Валентина Юдашкина. И важно: делом поддерживает ньюкамеров кутюра и кастома — носит рукодельный авангард от дочери и начинающего модельера Ульяны Добровской и входит в фанбазу русского Маккуина Ильи Мигмуна (мечтаем увидеть его крылатое платье-канарейку на Ренате со сцены театра Эберто!).