Дмитрий Шипулин, Кирилл Раневский, Анастасия Симеютина, Егор Петрин, Олег Горчанин, Соня Тихонова: 12 новейших русских кутюрье. Часть II.

Мы знаем Олега Горчанина как вогера House of Bonchinche и селебрити-стилиста лучших выходов Иды Галич, Севиль и Юлии Паршуты. На деле Олег — кутюрье (русский Мюглер!), бренд-дизайнер (творил для You Wanna и Arligent!) и виртуоз bespoke-корсажей. Из Минска уехал в Варшаву, в Университет искусств, а затем провел полгода в парижском отделении великой нью-йоркской школы дизайна Parsons. Ворвался в Москву, где взял в свои руки костюмы первого русского вог-дома House of Bonchinche: для бала Ninja в 2021 году придумал дабл-образ для Верушки и Стейси Бончинче (оммаж нарядам колорадского жука и ночной бабочки из кутюрной коллекции Мюглера Les Insectes 1997 года!), которые мигом примерила певица Сюзанна. Следом залетел в свадебный и шоу-кастом: в 2022 году сшил платье-шоустоппер для невесты Ксении Дукалис, а в 2026 году повторил (и приумножил!) успех, придумав коктейльный брайдалкор-кутюр из кружева и белоснежного корсетного жакета для Иды Галич (договорились о создании свадебного платья еще на старте сотрудничества в 2023 году!). Пополнил коллекцию вау-кейсов сценическими костюмами для Тани Ткачук aka Моей Мишель, Карины Нигай и Виктории Шеляговой. Но главное — запустил собственный бренд кутюрного кастома Oleg Gorchanin (ждем в официальном расписании Синдиката высокой моды, а Габриетт и клан Кардашьян — в списке верных клиенток!).