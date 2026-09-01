Дмитрий Шипулин, Кирилл Раневский, Анастасия Симеютина, Егор Петрин, Олег Горчанин, Соня Тихонова: 12 новейших русских кутюрье. Часть II.

Фиксируем расцвет и новую волну русского кутюра и кастома! Собрали для вас доску bespoke-почета из сенсационных ньюкамеров индустрии. Эти неокутюрье переодевают кинодив и мировых поп-звезд в архитектурные бодиконы и корсажи (да, Charli XCX и Розалию!), укрощают силиконы и латекс (на зависть жидким тканям Coperni!), возрождают фэшн-институции (в статусе почетных наследников Зайцева и Юдашкина!) и превращают темные двадцатые в кутюрные.
Дмитрий Шипулин
Гроссмейстер архитектурных силуэтов — добивается идеала при помощи вау-кроя, акцентных подплечников, деконструированных форм и идеально посаженных корсажей
Кирилл Раневский
Новейшая звезда петербургского кутюра из вишлиста Иды Галич, Анны Асти и всех лебедушек Трумена Капоте, — а еще самый молодой лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» (получил награду в 21 год!)
Анастасия Симеютина
Профи эскапистского доллкора — творит с опорой на модные коды ар-деко
Егор Петрин
Мастер гротескных платьев-коконов из гардероба Кати IOWA, достойных вишлиста Рэй Кавакубо
Олег Горчанин
Вог-кутюрье и звезда шоу-кастома с потенциалом русского Тьерри Мюглера
Соня Тихонова
Пионер русского биокутюра (творит по мотивам ботанических фотографий National Geographic и паттернов чашек петри!)
Дмитрий Шипулин
Гроссмейстер архитектурных силуэтов — добивается идеала при помощи вау-кроя, акцентных подплечников, деконструированных форм и идеально посаженных корсажей
Вика Салават в кружевном дарк-платье Дмитрия Шипулина. Фото: Соня Сивкова
Важнейший ньюкамер русского кастома 2026 года: саратовский дизайнер-самоучка (с 10-летним стажем!) сотрудничал с кутюрье Ильей Мигмуном и следом залетел в открытый фэшн-космос. Взял в референсы гротескные объемы Дюрана Лантинка и сочинил алый гигабомбер для Кати Iowa. Монтажная склейка — и кастомные корсажи и готическое кружево Дмитрия Шипулина (на зависть Schiaparelli и Джону Гальяно, вместе взятым!) выгуливают на неделях моды в Париже идеолог концепт-стора KM20 Ольга Карпуть, селебрити-стилист Вита Клац и дарк-дива Вика Салават (с дочерью Авророй хранят в коллекции дабл-луки от Шипулина!). Во всю ждем выхода кутюрье на международный уровень: в его образы влюблена поп-дива Чаппелл Рон, а мы так и видим его рельефные бра и бодиконы на стадионных солдаутах Розалии и Доджи Кэт!
Кирилл Раневский
Новейшая звезда петербургского кутюра из вишлиста Иды Галич, Анны Асти и всех лебедушек Трумена Капоте, — а еще самый молодой лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» (получил награду в 21 год!)
Актриса Лариса Гузеева для каверстори Собака.ru в кутюрном пальто Ranevsky и серьгах Parure Atelier, август 2025 года. Фото: Асет Героева. Стиль: Олег Горчанин
Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky для шоу Cобака.ru «Новые имена в моде — 2025». Фото: Таня Янчурова. Стиль: Эльмира Тулебаева
Марина Александрова в доломане Ranevsky и украшениях Russkaya Skazka. Фото: Сергей Граф
В детстве при помощи степлера создавал даркушные наряды для кукол Monster High (крепил ткани скобами!), а во время учебы во ВХУТЕИНе стал виртуозом дарк-будуаркора. В 17 лет запустил бренд Ranevsky и разом покорил всех: в его сверкающие бодиконы-сирены (само собой, в перьях!), доломаны, готическое кружево и boom-boom-шубы влюблены фэшн-этуали Юлия Матвиенко и Леся Кафельникова, актриса Марина Александрова, а также поп-дивы Севиль и Ольга Серябкина. Утверждает, что «хоть я и ассоциируюсь с черной секси-готик-эстетикой, но я завязал». В 2026 году перешел на светлую сторону и показал white-tie-коллекцию по мотивам романа-сенсации Трумена Капоте «Услышанные молитвы» (мерцающий оротон! футляры с jewelry-вышивкой! коктейльные мини из 1960-х!): первыми нью-лук Ranevsky примерили Ида Галич и Анна Асти. Мечтает переодеть в образы собственного сочинения Ренату Литвинову, так что вовсю работает над сверкающим новогодним кутюр-дропом.
Анастасия Симеютина
Профи эскапистского доллкора — творит с опорой на модные коды ар-деко
Выпускница куратора Школы дизайна НИУ ВШЭ и фаундера Inshade Марии Смирновой довела арт + фэшн-подход до кутюрного совершенства в цехах Ulyana Sergeenko (трудилась над haute-couture-коллекцией в честь 15-летнего юбилея дома!), а затем прижилась в костюмерии Большого театра. «Я могу сидеть по 8 часов и делать мелкую ручную работу, вышивать или плести». Параллельно создавала авторский кастом: суперсила пастельных платьев Симеютиной — в деформированном силуэте (лайфхак — встроенные в фижмы каркасы-колыбельки из металлической сетки и алюминиевых прутьев!). В итоге по-ибсеновски искаженные кукольные луки полюбились принцессе русского кутюра Софье Эрнст, кинодиве Светлане Ходченковой и фэшн-инфлюенсеру Маше Комаровой. Бонус: создает кастомные редимейды (сумка-зеркальце VS платье-инсталляция из кружева, залитого смолой!) и заходит на поле свадебной моды: нарядила звезду Cream Soda Алису Стяжкову в модернистскую комбинацию, украшенную рукавами-крылышками (под чутким контролем селебрити-стилиста Валерии Никольской!). Прямо сейчас запускает бренд индпошива Nastasias (в дебютной коллекции — клиновидные юбки из шелка и подвески из липы!).
Егор Петрин
Мастер гротескных платьев-коконов из гардероба Кати IOWA, достойных вишлиста Рэй Кавакубо
Катя IOWA в платье-коконе Егора Петрина. Фото: Егор Чебачинов. Стиль: Вова Кравченко и Кирилл Павлов
Внимательно следим, как второкурсник Школы дизайна НИУ ВШЭ Егор Петрин бросает вызов новейшим коллекциям Марка Джейкобса. Пробовал себя в создании шляпок — оммажей Изабелле Блоу, освоил создание деконструированных бушлатов-доломанов по мотивам драгунского мундира Николая II, переодел в глиняные брюки модель Данилу Полякова, а танцоров Димы Билана — в маскировочные костюмы, но в итоге стал нишевым мастером кастом-кутюра. Первыми гигаплатья и юбки-коконы Егора Петрина из фатина и твида заметили селебрити-стилисты Вова Кравченко и Кирилл Павлов — и вот в его кукольных гиперобъемах уже во всю позируют фэшн-дивы Катя Iowa и Ксения Чилингарова.
Олег Горчанин
Вог-кутюрье и звезда шоу-кастома с потенциалом русского Тьерри Мюглера
Мы знаем Олега Горчанина как вогера House of Bonchinche и селебрити-стилиста лучших выходов Иды Галич, Севиль и Юлии Паршуты. На деле Олег — кутюрье (русский Мюглер!), бренд-дизайнер (творил для You Wanna и Arligent!) и виртуоз bespoke-корсажей. Из Минска уехал в Варшаву, в Университет искусств, а затем провел полгода в парижском отделении великой нью-йоркской школы дизайна Parsons. Ворвался в Москву, где взял в свои руки костюмы первого русского вог-дома House of Bonchinche: для бала Ninja в 2021 году придумал дабл-образ для Верушки и Стейси Бончинче (оммаж нарядам колорадского жука и ночной бабочки из кутюрной коллекции Мюглера Les Insectes 1997 года!), которые мигом примерила певица Сюзанна. Следом залетел в свадебный и шоу-кастом: в 2022 году сшил платье-шоустоппер для невесты Ксении Дукалис, а в 2026 году повторил (и приумножил!) успех, придумав коктейльный брайдалкор-кутюр из кружева и белоснежного корсетного жакета для Иды Галич (договорились о создании свадебного платья еще на старте сотрудничества в 2023 году!). Пополнил коллекцию вау-кейсов сценическими костюмами для Тани Ткачук aka Моей Мишель, Карины Нигай и Виктории Шеляговой. Но главное — запустил собственный бренд кутюрного кастома Oleg Gorchanin (ждем в официальном расписании Синдиката высокой моды, а Габриетт и клан Кардашьян — в списке верных клиенток!).
Соня Тихонова
Пионер русского биокутюра (творит по мотивам ботанических фотографий National Geographic и паттернов чашек петри!)
Выпускница Британской высшей школы дизайна замиксовала мэджик-вайбы сериала «Зачарованные» с фитоморфными фактурами — получились сказочные корсажи-торшеры и кринолины из стеклянных цветов, хрустальных бусин, застывшего силикона и пластика (на создание образов уходит более 150 часов ручного труда!). Превращает кристаллы в королевские тики, создает обвесы по мотивам чашки Петри (подвинься, Coperni!) и воплощает в сумках образцовые английские сады. Авангардный экоподход околдовал пул селебрити А-листа: от примы МДТ Елизаветы Боярской и звезды «Короля и Шута» Валери Зоидовой (вышла замуж в сказочном брайдал-платье!) до поп-звезд Кати Iowa, Тоси Чайкиной, Юлии Паршуты, Anikv и блогера Вики Чумы. Тем временем арт-куратор Евгения Сероусова стала важнейшим петербургским амбассадором бренда ST by Sonya Tikhonova — появляется в биолуках и на шоу лауреатов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде», и на премии ТОП50 Собака.ru в Михайловском замке!
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