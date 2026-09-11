Елизавета Боярская, Наталья Давыдова, Ида Галич, Мария Миногарова, Мария Абашова, Лидия Метельская: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть II.

Ликуем: у русского кутюра появились амбассадоры, чьи образы бросают вызов нарядам лебедушек Капоте и парижского синдиката, вместе взятым! В авангарде истеблишмента — фэшн-дивы, примы и кинолегенды А-листа, которые осознанно сменили Valentino на Valentin Yudashkin, Dior на Slava Zaitsev, Alaïa на Belik и Dolce & Gabbana на Tatyana Kochnova Atelier.
Елизавета Боярская
Прима МДТ Елизавета Боярская в кастомном платье из пластика Vereja и колье, браслетах, серьгах и кольцах MIUZ Diamonds для Собака.ru, июнь 2026 года. Фото: Валентин Блох
Елизавета Боярская в литом корсете Amplituda Design и кулоне MIUZ Diamonds для Собака.ru, июнь 2024 года. Фото: Соня Сивкова
Прима МДТ в образе Tatyana Kochnova Atelier. Фото: Александра Аксентьева
Прима МДТ Елизавета Боярская — важнейший амбассадор петербургского кутюра. С восторгом наблюдаем выходы актрисы в платьях из ателье Татьяны Кочновой (от белоснежного кокона Tulip из английского шелка до кастомной вариации «Пенелопы» с акцентными нитями жемчуга!). Звезда моноспектакля «Сны о страсти и смерти» в Доме Радио (а в скором времени — сериала «Желтуга» в дуэте с героем обложки сентябрьского номера Собака.ru Александаром Радойичичем!) безупречно амбассадорит наряды Atelier Biser из коллекции Stage, выгуливает образы Tanya Kotegova, позирует на ММКФ в гипюровом комбинезоне гранд-дамы русской моды Ульяны Сергеенко (с петербургским провенансом!) и лучше Шакиры носит литые корсеты Amplituda Design. Бонус: бережно хранит в гардеробе реликвии из московского ателье Yanina Couture и уверенно заходит на поле white-tie-кастома. По приглашению редакции Собака.ru примерила платье-редимейд от худрука Vereja Игоря Андреева, сочиненное при помощи строительного фена из застывшего пластика.
Наталья Давыдова
Амбассадор русского кутюра — хорошо, а арт-меценат — лучше! Так считает фэшн + велнес-инфлюенсер Наталья Давыдова aka Тетя Мотя (патрон всех нишевых театральных институций Москвы — а39, «Шалом», «Озеро»!). Регулярно проводит благотворительные ресейл-сессии, на которых почти задаром распродает кутюрные архивы из собственного гардероба: вам клатч Ulyana Sergeenko 2021 года (инкрустирован мрамором в технике pietra dura!), пернатые платья Atelier Biser или статуарную шелковую юбку Belik весна-лето 2022? Параллельно популяризует архивы патриархов русского кутюра: при поддержке стилиста Олега Горчанина примеряет шубу и жакет из подиумных коллекций «Ар-деко» и «Юбилейная» Valentin Yudashkin). А еще делом поддерживает кастом-ньюкамеров: в числе первых заметила талант мастера корсажей и гротескных жакетов Дмитрия Шипулина. Ну а в крылатом white-tie-бодиконе Ильи Мигмуна отметила фарфоровую (20 лет!) свадьбу с предпринимателем Иваном Стрешинским.
Ида Галич
Шоустоппер свадебного сезона 2026 года — платье невесты Belik на Иде Галич. Фото: Абдулл Артуев. Стиль: Эльмира Тулебаева
Ида Галич в платье Tatyana Kochnova Atelier для Собака.ru, cентябрь 2023 года. Фото: Ольга Бови. Стиль: Олег Горчанин
Это красиво — Ида Галич в образе Yanina Couture. Фото: Тая Заяц
Это красиво — Ида Галич в образе Valentin Yudashkin. Фото: Тая Заяц
Ида Галич в костюме Tatyana Kochnova Atelier и пальто Daniil Antsiferov на кутюрном показе Chanel. Фото: Игорь Шабалин
Топовый шоу-экспортер русского кутюра в Париже. Для показа Chanel в Пале-Рояль выбрала white-tie-костюм «Мьюки» от Tatyana Kochnova Atelier, для позинга у Jean Paul Gaultier — будуаркорный корсет Daniil Antsiferov, а у Schiaparelli круто замиксовала сюр-серьги Дэниела Розбери с готическим платьем Viva Vox Олега Овсиева. Затизерила беременность во флауэркор-образе Yanina Couture (в портфолио большой дружбы с ателье Юлии Яниной — корпус вау-платьев и сразу два выхода в роли ведущей главного петербургского выпускного «Алые паруса»!). Уважает наряды сенсационного ньюкамера из Петербурга Кирилла Раневского, чтит шифоновые драпировки кутюрье Canach и силиконовые артписы бренда высокохудожественных корсетов Amplituda Design от лидера вог-дома House of Bonchinche Александры Амплитуды. В числе первых поддержала эпический перезапуск модного дома Valentin Yudashkin, примерив лук из дебютной коллекции Галины Юдашкиной. В 2026 году вывела свадебный кутюр на новый уровень — сыграла свадьбу в великом ориенталистском платье Belik (шили 4 месяца!), чей анатомический корсет посткутюрье Мария Белик украсила ручной вышивкой хрусталем. И это не все: бэнгер образа — трехкилограммовая хрустальная тика Belik, которую два месяца вручную собирали ярославские ремесленники (мечтаем увидеть головной убор в экспозиции Галереи костюма в Эрмитаже!).
Лидия Метельская
Идеолог демикутюра и фэйрикора Meowshka в жакете бренда (в компании котика Беляша!) для Собака.ru, июнь 2026 года. Фото: Ольга Тарасенко
Лидия Метельская в платье Nina Ricci Couture (занимает целый рейл!) для Собака.ru, март 2023 года. Фото: Анастасия Нагога
Лидия Метельская в кутюрном платье Ulyana Sergeenko из коллекции 2015 года (оммаж ленинградским коммуналкам!) и с мраморным минодьером. Фото: Сергей Аутраш
Фея-крестная фэнси-винтажа Meowshka — неофициальный посол кутюра Ulyana Sergeenko в Петербурге: собрала бесценный гарнитур из архивов дома. «Люблю все, что делает Ульяна Сергеенко: то, как она и ее команда возрождают русские ремесленные традиции и техники. На работы хочется смотреть, разглядывать детали и прикасаться — это настоящий восторг». Виртуозно носит минодьеры Ulyana Sergeenko, отделанные мрамором, с платьями-плиссе из кутюрной коллекции 2015 года, сочиненной по мотивам ленинградских коммуналок (и это под силу только петербурженке!). Ну а сверкающие клатчи-котики на раз стилизует с винтажными платьями Emanuel Ungaro и кастомными шелковыми нарядами Meowshka собственного сочинения.
И да, напоминаем базу: Лидия Метельская — не только дорогой друг Ulyana Sergeenko, но и важнейший петербургский архивариус моды XX века. Благодаря регулярным фэшн-экспедициям во французские шато и на европейские блошки при поддержке сооснователя Meowshka Виктории Сергеевой составила музейную коллекцию раритетного кутюра. С трепетом хранит в шоуруме на Петроградке корпус жакетов из русской и китайской коллекций Yves Saint Laurent, шелковую блузу Emanuel Ungaro французской кинодивы Анук Эме, платье Givenchy из коллекции музы Юбера де Живанши — графини Аниты фон Гален, а также кутюрные платья Nina Ricci (каждое занимает целый рейл!).
Мария Миногарова
Мария Миногарова в стальной юбке Serge Costa, платье ST by Sonya Tikhonova и кольцах Mercury и Александр Горчилин для свадебной обложки Собака.ru, октябрь 2025 года. Фото: Саша Мадемуазель
Александр Горчилин и Мария Миногарова в дермантиновом кастоме Софии Медведевой (оммаж «Декамерону»!) для свадебной каверстори Собака.ru, октябрь 2025 года. Фото: Саша Мадемуазель
Мария Миногарова в юбке Tatyana Kochnova Atelier и корсете Сергея Косты. Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вика Салават
C трепетом наблюдали, как из нишевой звезды миллениальского YouTube звезда «Позавчерашних новостей» Мария Миногарова стала ключевым амбассадором свадебного кастом-кутюра. С подачи журнала Собака.ru закатила с режиссером Александром Горчилиным пышное панк-торжество в Петербурге — превратили каверстори в модный показ, достойный прайм-тайма в расписании Синдиката высокой моды (биоморфное платье ST by Sonya Tikhonova! барочный наряд Neegoosh! стальные юбки от петербургского мастера по металлу и виртуоза-стеклодела Сергея Косты!). Влюбилась в кутюр настолько, что лучше всех носит крылатые топы Ильи Мигмуна, кастомные смокинги Alena Akhmadullina и цветочное платье «Селена» Tatyana Kochnova Atelier — а еще респектует будуаркору Daniil Antsiferov (в компании с мировыми селебрити А-листа!).
Мария Абашова
Прима Мария Абашова в платье Tatyana Kochnova Atelier и украшениях FerriFirenze на благотворительном приеме в Эрмитаже. Фото: Анастасия Большакова
Мария Абашова в платье Tatyana Parfionova. Фото: Евгения Воронова
Мария Абашова в платье Tatyana Parfionova из коллекции «История лебедя». Фото: Екатерина Альтова. Арт-директор: Ярослава Попова
Мы знаем Марию Абашову как этуаль Театра Эйфмана, тем временем прима-балерина — муза легенд петербургского кутюра Татьяны Парфёновой и Татьяны Кочновой (выгуливает образы на благотворительных приемах в Эрмитаже!). Со скоростью эшапе батю чередует платье-халтер «Сирена» (выполнен из французского фатина и дополнен цветочным кружевом!) и кастомные корсеты Tatyana Kochnova Atelier. Затем — платье из коллекции «Скрипучий дом» Tatyana Parfionova (матриарх петербургского кутюра, чьи платья уважают Карин Ройтфельд и Диана Вишнёва!), брайдал-наряд с показа «История лебедя» 2016 года и архивы коллекций «Сказка», «Орфизм» и «Реставрация». «Меня с первого взгляда поразила невероятная вышивка Татьяны Валентиновны, которую можно было рассматривать как картину, отдельно от изделия. Мои платья-фавориты — лебедь, борзые и попугаи». Вдобавок регулярно выгуливает винтажные кутюр-жакеты от петербурженок Meowshka Vintage Лидии Метельской и Виктории Сергеевой, демикутюрные боди и шелковые платья с рукавами-буфами Lina Gasanova, парадные наряды Edem Couture и будуаркорные корсеты Daniil Antsiferov от суперзвезды русского секси-кастома Даниила Анциферова (одевает Розалию и Charli XCX!).
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