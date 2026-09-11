Елизавета Боярская, Наталья Давыдова, Ида Галич, Мария Миногарова, Мария Абашова, Лидия Метельская: 13 важнейших амбассадоров русского кутюра. Часть II.

Фея-крестная фэнси-винтажа Meowshka — неофициальный посол кутюра Ulyana Sergeenko в Петербурге: собрала бесценный гарнитур из архивов дома. «Люблю все, что делает Ульяна Сергеенко: то, как она и ее команда возрождают русские ремесленные традиции и техники. На работы хочется смотреть, разглядывать детали и прикасаться — это настоящий восторг». Виртуозно носит минодьеры Ulyana Sergeenko, отделанные мрамором, с платьями-плиссе из кутюрной коллекции 2015 года, сочиненной по мотивам ленинградских коммуналок (и это под силу только петербурженке!). Ну а сверкающие клатчи-котики на раз стилизует с винтажными платьями Emanuel Ungaro и кастомными шелковыми нарядами Meowshka собственного сочинения.

И да, напоминаем базу: Лидия Метельская — не только дорогой друг Ulyana Sergeenko, но и важнейший петербургский архивариус моды XX века. Благодаря регулярным фэшн-экспедициям во французские шато и на европейские блошки при поддержке сооснователя Meowshka Виктории Сергеевой составила музейную коллекцию раритетного кутюра. С трепетом хранит в шоуруме на Петроградке корпус жакетов из русской и китайской коллекций Yves Saint Laurent, шелковую блузу Emanuel Ungaro французской кинодивы Анук Эме, платье Givenchy из коллекции музы Юбера де Живанши — графини Аниты фон Гален, а также кутюрные платья Nina Ricci (каждое занимает целый рейл!).