Ирина Оганова, Роман Зимогорский, Ксения Прихотько, Анатоль Вовк: фэшн-герои Собака.ru подводят итоги 2025 года

Переворачиваем календарь, ныряем в заливное и подводим главные фэшн-итоги 2025 года в компании дорогих друзей и героев Собака.ru: хвалим фэшн-визионеров, собираем коллекцию лучших луков года, пишем раскидистый некролог маэстро Джорджио Армани (на зависть патриарха некропоэзии Сергея Николаевича!) и (спойлер!) дружно кидаем в чс Дюрана Лантинка.
Ирина Оганова
Писательница, искусствовед и светская дива
Лучший локальный бренд года? Ushatava.
Главное фэшн-событие года? Шоу Chanel Матье Блази.
Фэшн-дизайнер года? Матье Блази.
Фэшн-провал года? Louis Vuitton Фаррелла Уильямса.
Самое модное место в Петербурге? Кабаре-бар «ШУМ» Артема Балаева.
Как и в чем отметите Новый год? На даче. Поскольку надо в красном, то в уютном свитере Maison от Оксаны Милковской.
Роман Зимогорский
Фэшн-авангардист, человек-платье (в фижме!), лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 и гранта KM20
Лучший локальный бренд года? Glumkimberly Богдана Высоцкого.
Главное фэшн-событие года? Джонатан Андерсон в Dior.
Фэшн-дизайнер года? Синьора Прада.
Фэшн-провал года? Николай Овечкин.
Самое модное место в Петербурге? Co-Op Garage.
Как и в чем отметите Новый год? В курортном районе в доме моих родителей — планирую быть в пижаме и двигаться на вайбах Бриджит Джонс.
Dior Pre-Fall 2025 Menswear
Анастасия Дианова
PR-директор отеля «Астория», кофаундер кабаре-бара «ШУМ»
Лучший локальный бренд года? Autentiments и WTMZ. Соосновательницы Autentiments Анна Бернштейн и Анна Кранк создали за короткое время очевидно успешный коммерчески бренд с узнаваемым стилем, который цитируют. Отдельный предмет моей гордости — вещи из коллаборации с Zarina.
За WTMZ стоит прекрасная Элина Гогорян. Каюсь, физически познакомилась с брендом только этой осенью —на открытии первого шоурума, где была потрясена качеством тканей и исполнения. Уже знаменитый «Your boyfriend’s jacket» теперь украшает и мой деловой гардероб.
В силу профессионального бэкграунда понимаю, насколько трудно (еще труднее в последнее время!) делать фэшн-бренд в России — во всех направлениях слова «делать». Поэтому девушкам мои реверансы и аплодисменты!
Главное фэшн-событие года? Две фэшн-съемки, прошедшие в гостинице «Астория»: стилиста Вики Салават и новогодней коллекции Lichi.
Фэшн-дизайнер года? Хотела бы сказать «Хайдер Акерманн» (благодаря его чувству цвета и кроя), — но, глядя на коллекции для Tom Ford, увы, пока не могу. Дриса ван Нотена уже не могу. Поэтому синьора Прада в дуэте с Рафом Симонсом.
Фэшн-провал года? Дебютный показ Дюрана Лантинка для Jean Paul Gaultier.
Самое модное место в Петербурге? Новый Музей ОБЭРИУ. К слову, в коллекции мерча есть чудесные лонгсливы.
Как и в чем отметите Новый год? В узком кругу. Как предписывает традиция, в новом: в душегрейке (коллекционирую!) из бархата от петербургского бренда домашней одежды St. Casanier и золотых слингбэках Jil Sander (обожаю нарядную обувь и каблуки!).
Кирилл Раневский
Кутюрье, основатель бренда Ranevsky Atelier, победитель конкурса «Новые имена в моде» — 2025
Лучший локальный бренд 2025? Ranevsky Atelier.
Главное фэшн-событие года? Неделя Высокой моды в Париже и Met Gala.
Фэшн-дизайнер года? Дизайнер года — Кирилл Раневский! Сам себя не похвалишь — никто не похвалит!
Фэшн-провал года? Дебют Дюрана Лантинка в Jean Paul Gaultier.
Как и в чем отметите Новый год? Новый году буду встречать в Санкт-Петербурге в компании близких друзей! У нас будет уютная хоум-вечеринка с дресс-кодом «pajama chic», поэтому я буду одет в бархатные брюки Ranevsky и богемный халат-кимоно IDOL с вышивкой, перевязанный тонким поясом с кисточками из бахромы. Сверху, возможно, накину oversize-жакет Ranevsky и добавлю браслеты в этническом стиле.
Анатоль Вовк
Историк моды, популяризатор мурмолок и эксперт по корундам
Лучший локальный бренд года? Для меня это TATTVA, ношу их очки с удовольствием. Дизайнер работает в России, а производство и сборка — в Японии. Невероятной красоты оправы из очень качественных материалов.
Главное фэшн-событие года? Безусловно, ежегодный бал Института Костюма Met Gala. Это важнейшее событие для индустрии, позволяющее рассказать огромному количеству людей, как развивается мода и высокое ювелирное искусство. Средства, собранные Анной Винтур, идут на изучение моды и пополнение музейной коллекции — на эти деньги покупаются не только вещи современных дизайнеров, но и артефакты XVII и XVI веков, что безмерно важно для сохранения вестиментарной культуры.
Дизайнер года? Наверняка многие мои коллеги назовут Джонатана Андерсона или Матье Блази, но для меня дизайнер 2025 года — Джорджио Армани. Мне удалось посетить его последний посмертный показ во дворе Пинакотеки Брера, где проходит феноменальная рестроспектива 50-ти лет творчества маэстро. Также я увидел выставку в честь 25-летия Armani Privé — это очень важная экспозиция, охватывающая те платья, которые мало кто мог себе позволить. Образец величия кутюрного мастерства. Армани сделал так много в мире моды, что его нужно запомнить.
Фэшн-провал года? Безусловно, показ Jean Paul Gaultier и его нового креативного директора Дюрана Лантинка, который, к сожалению, решил пойти с очень плохих козырей. Он начал с самых узнаваемых вещей, но трансформировал и обезобразил. Адекватными можно назвать лишь 40% образов, тогда как остальные 60% воспринимались очень-очень пошло, я бы даже сказал, вульгарно. Наряды с гениталиями и волосатой мужской грудью могли выглядеть уместно в прошлых коллекциях Готье и в эпоху порно-шика, когда такие приемы не были столь прямолинейными. Сейчас это выглядит отвратительно, смехотворно и очень-очень плохо — даже на красных дорожках. Сам Жан-Поль Готье плакал, увидев показ, но, как я понимаю, не от радости, а от осознания того, что продать это будет крайне сложно. Мало кто захочет покупать эти вещи в их исконном варианте.
Самое модное место в Петербурге? Среди множества культурных мест я, пожалуй, выделю Михайловский театр, где можно увидеть все великолепие бриллиантов, рубинов, изумрудов, оригинальных длинных вечерних платьев, а также дресс-коды black tie и white tie. Это особенно заметно на концертах Аиды Гарифуллиной или Сергея Петровича Лейферкуса. Прийти на оперу с участием всемирно известного баритона плохо одетым мне, например, не позволила бы совесть. А совесть — это то качество, которым измеряется город. Петербург всегда отличался чувством уместности в одежде: люди знают, как одеваться в музеях, театрах, на вернисажах, на открытиях и закрытиях выставок, а также в ресторанах.
Как и в чем встретите Новый год? Я специально приеду в Петербург, чтобы провести этот удивительный и важный праздник в окружении крестной и крестного. Каждый день моих петербургских каникул расписан: посещение Мариинского театра, филармонии, органные концерты, опера, большое количество выставок. По возможности отправлюсь на Финский залив, чтобы на целый день гулять по тропе вдоль берега. Флора и фауна оказывают на меня седативное воздействие.
В чем буду встречать? Год Огненной Лошади наступит только в 2026 году, если мы говорим о китайском празднике. Поэтому я бы не спешил подбирать какие-то определенные оттенки для Нового года, чтобы угодить будущему символу. Это нужно делать по правилам — 17 февраля.
Какие хорошие новости? Сейчас все строится вокруг моей книги «Русский бал: костюмы и драгоценности», которая выйдет в 2026 году:
- мне удалось обнаружить уникальные материалы во французском ювелирном доме Mellerio: основанный в 1613 году, он до сих пор находится в руках одной семьи. У них сохранились все архивы, начиная с XVIII столетия;
- начал процедуру согласования доступа в архивы ювелирного дома Boucheron и получил его;
- путем долгих, долгих, долгих писем по различным иерархическим ступеням одержал небольшую победу над архивом кинофотофонодокументов ЦГАКФФД, который на протяжении трех лет не давал мне работать над книгой, запрашивая колоссальные суммы за сканы при неудовлетворительном качестве. После долгих и тяжелых споров мне удалось получить 50 изображений из более чем 200 в хорошем качестве. Экспертиза Архивного комитета Петербурга подтвердила, что качество услуг ЦГАКФФД крайне низкое и предоставляемые сканы непригодны для публикации;
- мне посчастливилось найти несколько частных коллекций, в которых хранятся неопубликованные редкие фотографии Юсуповых, членов императорской семьи и русских аристократов;
- ну и, пожалуй, самое интересное: в 2025 году удалось добыть уникальную редкую фотографию с бала 1903 года одной из великих княгинь, которую русская (а затем и зарубежная) публика впервые увидит именно в моей книге.
Выставка "Giorgio Armani — 50 anni". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani — 50 anni". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani — 50 anni". Фото: Анатоль Вовк
Выставка "Giorgio Armani Privé 2005–2025: Двадцать лет высокой моды". Фото: Анатоль Вовк
Женя Петрова
Основательница бренда it-сумок JENËK, лауреат премии «ТОП50» Собака.ru
Лучший локальный бренд года? Cloche Ани Слониковой. Очень красиво, цельно — хочется быть девчонкой Cloche.
Главное фэшн-событие года? Наверное, первый показ Chanel Матье Блази. Все о нем говорили, все его ждали и оценивали.
Фэшн-дизайнер года? Слежу за успехами Proenza Boys — Джека МакКоллоу и Лазаро Эрнандеса — в Loewe.
Фэшн-провал года? Не буду отмечать никаких провалов. Так много негатива и тревоги вокруг, лучше уж похвалить тех, кто не сдался и продолжает работать!
Самое модное место в Петербурге? Ресторан Closer. Еспрессо с мороженным — мой выбор и летом, и зимой.
Как и в чем отметите Новый год? В чем-то любимом из шкафа. Хочется окружить себя любовью, чтобы проводить этот действительно непростой год.
Итоги года JENËK — и какие планы? Главная цель — сохранить уровень продукта и выстроенное коммьюнити вокруг бренда даже в условиях кризиса. Отрицать его никто не будет.
Loewe SS'26
Ксения Прихотько
Петербургская фэшн-нимфа, лауреат премии «ТОП50» Собака.ru
Лучший локальный бренд года? MY812. У них была фантастическая весенне-летняя коллекция, а сейчас очень красивая праздничная (с умилительной раскраской с эскизами платьев от создательницы бренда Альбины Зуевой). Помимо платьев и пиджаков, отдельный вид искусства MY812 — съемки (образец петербургско-парижского кора!).
Еще в 2025 году открыла для себя Veles: ребята отшивают фантастические костюмы с литературными и историческими оммажами. Моя невесомая рубашка Darcy весь год собирала комплименты. Присматриваюсь к корсетам и новогодним бархатным пиджакам!
Главное фэшн-событие года? Показ Яндекс Маркета в Российской национальной библиотеке. Одежда тут не самое интересное, а вот стилизация братьев Никиты и Ильи Хованских — восторг. Отдельно отмечу выбор локации: сколько здесь было проведено часов (и пролито след!) за написанием диссертации! И какая магия оказаться в этом помещении после закрытия.
Любимый лук 2025 года? Любимый лук — шалот. А если серьезно, то их несколько и почти все литературные. Во-первых, снежно-белый костюм 1811 из коллекции «Доктор Живаго». Во-вторых, рубашка Darcy от Veles в сочетании с палаццо мадамы (читай: брюками MY812) (идеальный лук для похода в Пушкинский музей на москоских каникулах.— Прим.ред). В-третьих, карнавальное красное платье MY812, которое вернуло мне веру в себя и в длину мини. И фантастическое платье Сони Медведевой из нашей съемки для «ТОП50» — идеально для свадьбы с Аркашей (потому что из гипса и в нем невозможно убежать).
Фэшн-дизайнер года? Джонатан Андерсон, вдохнувший новую жизнь в подуставший Dior
Фэшн-провал года? Весь 2025 год — один большой фэшн-провал для множества российских брендов. Невнятные коллекции в масс-маркетах, закрытие хороших локалсов. Надеюсь, следующий год будет добрее к русской моде (но морально готовлюсь к переходу на редкие покупки и винтаж).
Самое модное место в Петербурге? Все просто — бистро Casper. На обеды и ужины здесь регулярно встречаю кого-то знакомого, в том числе ребят из редакции Собака.ru. Важный показатель модного спота!
Как и в чем отметите Новый год? В диапазоне от парадного белого платья до самой обыкновенной пижамы. Скорее всего, будет нечто в бельевом стиле, а что именно, доверюсь судьбе и решу в последний момент!
Ксения Прихотько в жакете 1811 на на ежегодных (теперь официально!) торгах Алены Долецкой в «Подписных изданиях»
Юлия Воронова в тотал-луке Chloé на парижском шоу бренда — в жакете оттенка сливочного масла, пудровых блумерсах светлый капроновых колготках (тренд!), босоножках на танкетке, а главное — с мермейдкорной сумкой-ракушкой Chloé (коллекционный лот!)
Юлия Воронова
Фэшн-инфлюэнсер (Chloe girl!), фаундер концепт-стора Optics Gallery
Лучший локальный бренд года? Kalmanovich и Walk of Shame.
Главное фэшн-событие года? Ushatava fashion show в честь 10-летия бренда в музее современного искусства Гараж, YANA fashion show в Барвиха Luxury village
Фэшн-дизайнер года? Дебют Джонатана Андерсона в роли нового креативного дизайнера Модного дома Dior.
Фэшн-провал года? Не провал, а разочарование — уход Демны из Balenciaga.
ТОП-3 айтемов в 2025? Максимальная любовь — бренд Chloe. Летом — белые кружевные панталоны с цветными jelly shoes, сумка-утка Simone Rocha (у меня она в трех цветах: белая, розовая и черная), зимой — светлая дубленка с широкими плечами в сочетании с большим количеством бижутерии, сумка Paddington с меховым хвостом.
Самое модное место в Петербурге? Шоурум Meowshka Лиды Метельской — авторский дизайн петербургской квартиры в сочетании с уникальными винтажными вещами.
Как и в чем отметите Новый год? Традиционно встречаем Новый год семьей в Дубае. Отмечать буду в черном кружевном платье в пол из новой коллекции Kalmanovich.
Какие планы у Optics Gallery на 2026 год? Я очень суеверна, долгосрочными планами никогда не делюсь. В Optics Gallery все хорошо, ждем весенне-летнюю коллекцию — особенно в предвкушении подиумных Saint Laurent.
Анна Дружинина
Фэшн-дизайнер, фаундер бренда M_U_R
Лучший локальный бренд года? Наш бренд M_U_R.
Главное фэшн-событие года? Выставка «Индия. Ткань времени» в Москве.
Фэшн-дизайнер года? M_U_R.
Фэшн-провал года? Тоже M_U_R! Мы очень требовательны к себе.
Самое модное место в Петербурге? Эрмитаж.
Как и в чем отметите Новый год? В пижаме и тапочках.
Планы M_U_R на 2026 год? Перейти от создания одежды, которую носят, к одежде, которой только любуются и восхищаются!
YANA fashion show в Барвиха Luxury village
Ольга Гинзбург
Фэшн-дизайнер, основательница бренда Ola Ola
Лучший локальный бренд года? Скромность не позволяет назвать ничего иного, кроме бренда Ola Ola.
Какие хорошие новости у Ola Ola? Несколько успешных коллабов и яркий показ в Москве. Планируем гнуть ту же линию и в 2026 год. Наш девиз — «обуздаем всех!».
Главное фэшн-событие года? Семиметровая елка на Дворцовой площади.
Фэшн-провал года? Страшные вставки в рот на показе Maison Margiela.
Самое модное место в Петербурге? Так как я жду ребенка, то самое модное место для меня сейчас — это моя кровать, которую я максимально обустроила.
Как и в чем встретите Новый год? В нашей фирменной нарядной пижаме на даче у камина.
Maison Margiela SS'26
Мила Базарова
Худрук авангардной недели моды AUXI (не шоу, а истинный фэшн-рейв!)
Лучший локальный бренд года? Украшения ACHE WO.
Фэшн-дизайнер года? Богдан Высоцкий в Glumkimberly
Фэшн-провал года? Их было много и это хорошо! Пусть делают как можно больше, ошибаются и растут.
Самое модное место в Петербурге? Все еще Сo-Оp Garage.
Как и в чем отметите Новый год? В прошлом году открыла для себя формат празднования в одиночку — повторю его в этот раз! В новогоднюю ночь выберу блузу и юбку от Ryoshi.
Главное фэшн-событие 2025 года? Шоу AUXI HAOS в марте. 2025 год стал для Auxi годом системного роста. Мы провели 3 показа с общей аудиторией более 8 000 гостей, 2 нетворкинга, 3 вечеринки. Cовместно с фэшн-институ ом Beinopen запусили бизнес-клуб для локальных брендов.
Уже в начале января мы запустим вторую вечеринку с ОАО «Красивые люди» и сделаем первое мероприятие в Москве! Параллельно в работе новое шоу со сложной визуальной концепцией и участием музыкальных артистов. Планируем сделать его более интерактивным и многослойным — с акцентом на вещах, перформансах и технологиях. Это наш способ двигаться от формата показов к созданию культурных событий, которые хочется обсуждать и ждать.
Шоу AUXI AFTERMIND в «Севкабеле», декабрь 2025
Мила Разгуляева-Благонравова
Обувной кутюрье, основатель бренда RxBshoes
Лучший локальный бренд года? Brusnika.
Главное фэшн-событие года? Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде».
Фэшн-дизайнер года? Саша Гапанович.
Фэшн-провал года? Мне кажется, фэшн-дизайн — это видение творческой личности. Если кто-то не понял автора, это не значит, что это провал. Поэтому провалов не существует.
Самое модное место в Петербурге? Торговый дом «Пассаж».
Как и в чем отметите Новый год? Только в самом ярком, красивом и удобном. И конечно, в обуви Разгуляев-Благонравова.
Какие хорошие новости у RxBshoes? Будем делать новую кутюрную коллекцию, плюс готовим пару коллабораций. Спойлер: я собираю винтажные обувные клипсы XVII-XVIII веков.
