Ирина Оганова, Роман Зимогорский, Ксения Прихотько, Анатоль Вовк: фэшн-герои Собака.ru подводят итоги 2025 года

Историк моды, популяризатор мурмолок и эксперт по корундам

Лучший локальный бренд года? Для меня это TATTVA, ношу их очки с удовольствием. Дизайнер работает в России, а производство и сборка — в Японии. Невероятной красоты оправы из очень качественных материалов.

Главное фэшн-событие года? Безусловно, ежегодный бал Института Костюма Met Gala. Это важнейшее событие для индустрии, позволяющее рассказать огромному количеству людей, как развивается мода и высокое ювелирное искусство. Средства, собранные Анной Винтур, идут на изучение моды и пополнение музейной коллекции — на эти деньги покупаются не только вещи современных дизайнеров, но и артефакты XVII и XVI веков, что безмерно важно для сохранения вестиментарной культуры.

Дизайнер года? Наверняка многие мои коллеги назовут Джонатана Андерсона или Матье Блази, но для меня дизайнер 2025 года — Джорджио Армани. Мне удалось посетить его последний посмертный показ во дворе Пинакотеки Брера, где проходит феноменальная рестроспектива 50-ти лет творчества маэстро. Также я увидел выставку в честь 25-летия Armani Privé — это очень важная экспозиция, охватывающая те платья, которые мало кто мог себе позволить. Образец величия кутюрного мастерства. Армани сделал так много в мире моды, что его нужно запомнить.

Фэшн-провал года? Безусловно, показ Jean Paul Gaultier и его нового креативного директора Дюрана Лантинка, который, к сожалению, решил пойти с очень плохих козырей. Он начал с самых узнаваемых вещей, но трансформировал и обезобразил. Адекватными можно назвать лишь 40% образов, тогда как остальные 60% воспринимались очень-очень пошло, я бы даже сказал, вульгарно. Наряды с гениталиями и волосатой мужской грудью могли выглядеть уместно в прошлых коллекциях Готье и в эпоху порно-шика, когда такие приемы не были столь прямолинейными. Сейчас это выглядит отвратительно, смехотворно и очень-очень плохо — даже на красных дорожках. Сам Жан-Поль Готье плакал, увидев показ, но, как я понимаю, не от радости, а от осознания того, что продать это будет крайне сложно. Мало кто захочет покупать эти вещи в их исконном варианте.

Самое модное место в Петербурге? Среди множества культурных мест я, пожалуй, выделю Михайловский театр, где можно увидеть все великолепие бриллиантов, рубинов, изумрудов, оригинальных длинных вечерних платьев, а также дресс-коды black tie и white tie. Это особенно заметно на концертах Аиды Гарифуллиной или Сергея Петровича Лейферкуса. Прийти на оперу с участием всемирно известного баритона плохо одетым мне, например, не позволила бы совесть. А совесть — это то качество, которым измеряется город. Петербург всегда отличался чувством уместности в одежде: люди знают, как одеваться в музеях, театрах, на вернисажах, на открытиях и закрытиях выставок, а также в ресторанах.

Как и в чем встретите Новый год? Я специально приеду в Петербург, чтобы провести этот удивительный и важный праздник в окружении крестной и крестного. Каждый день моих петербургских каникул расписан: посещение Мариинского театра, филармонии, органные концерты, опера, большое количество выставок. По возможности отправлюсь на Финский залив, чтобы на целый день гулять по тропе вдоль берега. Флора и фауна оказывают на меня седативное воздействие.

В чем буду встречать? Год Огненной Лошади наступит только в 2026 году, если мы говорим о китайском празднике. Поэтому я бы не спешил подбирать какие-то определенные оттенки для Нового года, чтобы угодить будущему символу. Это нужно делать по правилам — 17 февраля.

Какие хорошие новости? Сейчас все строится вокруг моей книги «Русский бал: костюмы и драгоценности», которая выйдет в 2026 году: