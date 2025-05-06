Лучшие выходы Met Gala 2025: Мадонна, Деми Мур, Рианна, Лана Дель Рей, Николь Кидман

Важно! Напомним про дресс-код «Tailored for You», отсылающий к блэк-дендизму. Многие гости интерпретировали тему бала буквально, надев зут-сьюты (как Тейана Тейлор в Ruth Carter), мужские стейтмент-костюмы (как Doechii в Louis Vuitton и Хантер Шафер в Prada) и трости (Имаан Хаммам в Magda Butrym).