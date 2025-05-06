Лучшие выходы Met Gala 2025: Мадонна, Деми Мур, Рианна, Лана Дель Рей, Николь Кидман

Подводим итоги главного фэшн-противостояния сезона на сине-нарциссовой дорожке бала Института костюма. Отмечаем бум тейлоринга, кэмпа и стейтмент-украшений (от перышек Ланы Дель Рей и африканских бус Айо Эдебири до фирменных брошей Эдриана Броуди!).
Важно! Напомним про дресс-код «Tailored for You», отсылающий к блэк-дендизму. Многие гости интерпретировали тему бала буквально, надев зут-сьюты (как Тейана Тейлор в Ruth Carter), мужские стейтмент-костюмы (как Doechii в Louis Vuitton и Хантер Шафер в Prada) и трости (Имаан Хаммам в Magda Butrym).
Плюс селебрити пошли по пути витиеватых фэшн-метафор:
- приручили блэк-кожу (как Майли Сайрус и Ким Кардашьян — наши бомбардиры-крокодило!);
- цитировали луки темнокожей дивы Жозефины Бейкер (как Джиджи Хадид в Miu Miu) и наездницы Селики Лазевски (как Джоди Тернер-Смит в Burberry);
- показали пинап-версию мужского костюма (спасибо, балерина-капучино Сабрина Карпентер!);
- заигрывали с полосатым паттерном (как Деми Мур в Thom Browne и Tyla в Jacquemus);
- а Трэйси Эллис Росс и вовсе пустилась в dollcore-гротекс — вышла в ироничном пряничном образе Marc Jacobs.
И да, блэк-дендизм — не то, чем кажется: например, Дайана Росс раскрыла субличность гэнг-мамми — указала на мегадлинном подоле платья имена всех своих родственников.
Африканский культурный код — тоже тема: пока дизайнеры Дайнасти и Соул Огун экспериментировали со стилем La Sape (читай: косплеили луки конголезских стиляг!), Айо Эдебири обратила внимание на племенные бусы, украсив ими платье Ferragamo. Отдельно хвалим Shaboozey, поженившего черную двойку с трайбалистским обвесом в остромодном бирюзовом оттенке (заодно замэтчил его с грилзами!).
Все внимание на мужские луки — Valentino провозгласил сопредседателя Met Gala Колмана Доминго фэшн-папой, а Thom Browne скроил для звезды «Белого лотоса» Уолтона Гоггинс образцовый тейлоринг-килт. В восторге от лука иконы черного дендизма Дэппера Дэна, плюс хвалим Джереми Поупа, по лекалам (буквально) разобравшего дресс-код мероприятия в винтажном Maison Margiela (FW'97).
Важный тренд Met Gala 2025 — броши! Фэшн-вайб задали сопредседатели бала Анна Винтур, A$AP Rocky, Льюис Хэмильтон и Колман Доминго, следом поддержали рэпер Bad Bunny и звезда «Наследников» Сара Снук, а в итоге выкрутили до гротеск-кэмпа Джоуи Кинг (в Miu Miu) и Хаби Лейм.
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