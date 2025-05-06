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Лучшие выходы Met Gala 2025: Мадонна, Деми Мур, Рианна, Лана Дель Рей, Николь Кидман

Подводим итоги главного фэшн-противостояния сезона на сине-нарциссовой дорожке бала Института костюма. Отмечаем бум тейлоринга, кэмпа и стейтмент-украшений (от перышек Ланы Дель Рей и африканских бус Айо Эдебири до фирменных брошей Эдриана Броуди!).

Рианна, Мадонна, Ким Кардашьян, Шакира, Анна Винтур, BLACKPINK: все гости Met Gala 2025

Лана Дель Рей и Алессандро Микеле в Valentino
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Лана Дель Рей и Алессандро Микеле в Valentino

Tyla в Jacquemus
Getty Images

Tyla в Jacquemus

Дженна Ортега в Balmain (платье из портновских линеек!)
Getty Images

Дженна Ортега в Balmain (платье из портновских линеек!)

Рианна в Marc Jacobs
Getty Images

Рианна в Marc Jacobs

Лора Харриер
Getty Images

Лора Харриер

Трэйси Эллис Росс в Marc Jacobs
Getty Images

Трэйси Эллис Росс в Marc Jacobs

Джоуи Кинг в Miu Miu
Getty Images

Джоуи Кинг в Miu Miu

Мадонна в Tom Ford
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Мадонна в Tom Ford

Угбад Абди в Michael Kors
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Угбад Абди в Michael Kors

Дженни в Chanel
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Дженни в Chanel

Анок Яй в Thom Browne
Getty Images

Анок Яй в Thom Browne

Имаан Хаммам в Magda Butrym
Getty Images

Имаан Хаммам в Magda Butrym

Тейана Тейлор в Ruth Carter
Getty Images

Тейана Тейлор в Ruth Carter

Doechii в Louis Vuitton
Getty Images

Doechii в Louis Vuitton

Майли Сайрус в Alaia
Getty Images

Майли Сайрус в Alaia

Памела Андерсон в Tory Burch
Getty Images

Памела Андерсон в Tory Burch

Ким Кардашьян в Chrome Hearts
Getty Images

Ким Кардашьян в Chrome Hearts

Жанель Монэ в Thom Browne
Getty Images

Жанель Монэ в Thom Browne

Дайана Росс
Getty Images

Дайана Росс

Алекс Консани в Swarovski
Getty Images

Алекс Консани в Swarovski

Важно! Напомним про дресс-код «Tailored for You», отсылающий к блэк-дендизму. Многие гости интерпретировали тему бала буквально, надев зут-сьюты (как Тейана Тейлор в Ruth Carter), мужские стейтмент-костюмы (как Doechii в Louis Vuitton и Хантер Шафер в Prada) и трости (Имаан Хаммам в Magda Butrym).

Джиджи Хадид в Miu Miu
Getty Images

Джиджи Хадид в Miu Miu

Хантер Шафер в Prada
Getty Images

Хантер Шафер в Prada

Николь Кидман в Balenciaga
Getty Images

Николь Кидман в Balenciaga

Виттория Черетти в Moncler
Getty Images

Виттория Черетти в Moncler

Сабина Карпентер в Louis Vuitton
Getty Images

Сабина Карпентер в Louis Vuitton

Деми Мур в Thom Browne
Getty Images

Деми Мур в Thom Browne

Анна Винтур в Louis Vuitton
Getty Images

Анна Винтур в Louis Vuitton

Тесса Томпсон в Prabal Gurung
Getty Images

Тесса Томпсон в Prabal Gurung 

Джоди Тернер-Смит в Burberry
Getty Images

Джоди Тернер-Смит в Burberry

Плюс селебрити пошли по пути витиеватых фэшн-метафор:

  • приручили блэк-кожу (как Майли Сайрус и Ким Кардашьян — наши бомбардиры-крокодило!);
  • цитировали луки темнокожей дивы Жозефины Бейкер (как Джиджи Хадид в Miu Miu) и наездницы Селики Лазевски (как Джоди Тернер-Смит в Burberry);
  • показали пинап-версию мужского костюма (спасибо, балерина-капучино Сабрина Карпентер!);
  • заигрывали с полосатым паттерном (как Деми Мур в Thom Browne и Tyla в Jacquemus);
  • а Трэйси Эллис Росс и вовсе пустилась в dollcore-гротекс — вышла в ироничном пряничном образе Marc Jacobs.  

И да, блэк-дендизм — не то, чем кажется: например, Дайана Росс раскрыла субличность гэнг-мамми — указала на мегадлинном подоле платья имена всех своих родственников.

Айо Эдебири в Ferragamo
Getty Images

Айо Эдебири в Ferragamo

Дайнасти и Соул Огун
Getty Images

Дайнасти и Соул Огун

Shaboozey в Robert Wun
Getty Images

Shaboozey в Robert Wun

Африканский культурный код — тоже тема: пока дизайнеры Дайнасти и Соул Огун экспериментировали со стилем La Sape (читай: косплеили луки конголезских стиляг!), Айо Эдебири обратила внимание на племенные бусы, украсив ими платье Ferragamo. Отдельно хвалим Shaboozey, поженившего черную двойку с трайбалистским обвесом в остромодном бирюзовом оттенке (заодно замэтчил его с грилзами!).

Уолтон Гоггинс в Thom Browne
Getty Images

Уолтон Гоггинс в Thom Browne

Колман Доминго в Valentino
Getty Images

Колман Доминго в Valentino

Кристиан Лэтчмен
Getty Images

Кристиан Лэтчмен

Дэппер Дэн
Getty Images

Дэппер Дэн

Льюис Хэмильтон в Louis Vuitton
Getty Images

Льюис Хэмильтон в Louis Vuitton

Джереми Поуп в Maison Margiela (FW97)
Getty Images

Джереми Поуп в Maison Margiela (FW97)

Все внимание на мужские луки — Valentino провозгласил сопредседателя Met Gala Колмана Доминго фэшн-папой, а Thom Browne скроил для звезды «Белого лотоса» Уолтона Гоггинс образцовый тейлоринг-килт. В восторге от лука иконы черного дендизма Дэппера Дэна, плюс хвалим Джереми Поупа, по лекалам (буквально) разобравшего дресс-код мероприятия в винтажном Maison Margiela (FW'97). 

Гильом Диоп
Getty Images

Гильом Диоп

Барри Кеоган в Valentino
Getty Images

Барри Кеоган в Valentino

Колман Доминго в Valentino
Getty Images

Колман Доминго в Valentino

Эдриен Броуди в Fear of God
Getty Images

Эдриен Броуди в Fear of God

Джереми О'Харис в Balmain
Getty Images

Джереми О'Харис в Balmain

Хаби Лейм
Getty Images

Хаби Лейм

Важный тренд Met Gala 2025 — броши! Фэшн-вайб задали сопредседатели бала Анна Винтур, A$AP Rocky, Льюис Хэмильтон и Колман Доминго, следом поддержали рэпер Bad Bunny и звезда «Наследников» Сара Снук, а в итоге выкрутили до гротеск-кэмпа Джоуи Кинг (в Miu Miu) и Хаби Лейм.

Худшие выходы Met Gala 2025: Доджа Кэт, Шакира, Лиса, Холли Берри

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