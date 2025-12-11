Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Герои

Сенсационный кутюрье Кирилл Раневский — о ребрендинге Ranevsky (эксклюзив!), лебедях Капоте и фэшн-суперсиле бара Chez Serge

Локалы говорят! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с фэшн-феноменом и лауреатом конкурса «Новые имена в моде — 2025» Кириллом Раневским, который (в 21 год!) создает виртуозный кутюрный будуаркор Ranevsky из вишлиста топ-модели Леси Кафельниковой, фэшн-инфлюэнсера Иды Галич и певицы Ольги Серябкиной. Обсудили новую коллекцию Ranevsky (премьера весной!), место силы в Петербурге и «Услышанные молитвы» Трумэна Капоте.

Кирилл Раневский
Архив Собака.ru

Кирилл Раневский

Кирилл, какие хорошие новости? 

Весной в 2026 году состоится перезапуск бренда Ranevsky. Нас ожидает новая глава, новые идеи, силуэты и отсутствие столь привычного для нас черного цвета. Коллекция вдохновлена одним из самых громких светских скандалов XX века — публикацией романа Трумэна Капоте «Услышанные молитвы», ставшего социальной бомбой (и легшего в основу мегапопулярного сериала «Вражда» — Прим.ред.). На время перенесемся в эстетический и психологический ландшафт Нью-Йорка 1960-х годов.

Вот несколько хайлайтов новой коллекции: 

  • белый и пастельные оттенки, много серебра и металлического блеска.
  • коктейльные mini платья, усыпанные перьями и кристаллами.
  • в кампейне — пышные начесы, как с архивных страниц Harper’s Bazaar
Лариса Гузеева в пальто Ranevsky на обложке Собака.ru
Лариса Гузеева, в пальто Ranevsky на обложке Собака.ru
Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky
Юлия Матвиенко, в тотал-луке Ranevsky
Ида Галич в образе Ranevsky
Ида Галич, в образе Ranevsky
Леся Кафельникова в платье Ranevsky
Леся Кафельникова в платье Ranevsky

Кого мечтаете увидеть в Ranevsky?

Мечтаю увидеть в Ranevsky русских фэшн-див: Лену Перминову, Кристину Романову, Снежану Георгиеву и Ксению Шипилову. Из мировых селебрити я бы хотел одеть Ирину Шейк, Наталью Водянову, Сашу Пивоварову, Наташу Поли, Натали Портман и Еву Грин.

Главное событие 2025 года?

Выпуск моей последней коллекции «LA DIVA». 

ТОП-3 лучших фэшн-бренда? 

Лучший русский бренд по моему скромному мнению — Ulyana Sergeenko. Лучший мировой бренд: в couture отдам это звание стабильно красивому — Schiaparelli от Даниэла Розберри, а ready-to-wear — Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Что носите сами? 

Ношу много эксклюзивных айтемов Ranevsky, созданных специально для меня на выход или на каждый день. В последнее время все больше проникаюсь к slim-брюкам и джинсам на завышенной талии. К ним добавляю пиджак, блузу с высоким горлом и казаки на каблуке — вот мой базовый образ на каждый день.

Анна Завтур в образе Ranevsky для Собака.ru.
Анна Завтур, в образе Ranevsky для Собака.ru.
Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky
Юлия Матвиенко, в тотал-луке Ranevsky
Севиль в платье Ranevsky
Севиль в платье Ranevsky

Марина Александрова в жакете Ranevsky и украшениях Russkaya Skazka
Марина Александрова, в жакете Ranevsky и украшениях Russkaya Skazka

Самое модное место в Петербурге? 

ДЛТ! Недавно я отмечал день рождения в баре Chez Serge — там тоже очень круто: собирается очень приятная примодненная публика.

Место силы в Петербурге?

Исаакиевская площадь, а также прогулки по паркам Царского села)

Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?

Кутюрные коллекции Giambattista Valli.

Кирилл Раневский
Кирилл Раневский

Кирилл Раневский

Лина Дембикова в платье Ranevsky.
Лина Дембикова, в платье Ranevsky. 
Вита Клац в платье Ranevsky
Вита Клац в платье Ranevsky

Татьяна Стычинская в платье Ranevsky
Татьяна Стычинская в платье Ranevsky

Образы Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»

Образы Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»

Люди:
Лариса Гузеева, Лина Дембикова, Ида Галич Анна Завтур, Юлия Матвиенко, Марина Александрова

