Сенсационный кутюрье Кирилл Раневский — о ребрендинге Ranevsky (эксклюзив!), лебедях Капоте и фэшн-суперсиле бара Chez Serge

Локалы говорят! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с фэшн-феноменом и лауреатом конкурса «Новые имена в моде — 2025» Кириллом Раневским, который (в 21 год!) создает виртуозный кутюрный будуаркор Ranevsky из вишлиста топ-модели Леси Кафельниковой, фэшн-инфлюэнсера Иды Галич и певицы Ольги Серябкиной. Обсудили новую коллекцию Ranevsky (премьера весной!), место силы в Петербурге и «Услышанные молитвы» Трумэна Капоте.
Кирилл Раневский
Кирилл, какие хорошие новости?
Весной в 2026 году состоится перезапуск бренда Ranevsky. Нас ожидает новая глава, новые идеи, силуэты и отсутствие столь привычного для нас черного цвета. Коллекция вдохновлена одним из самых громких светских скандалов XX века — публикацией романа Трумэна Капоте «Услышанные молитвы», ставшего социальной бомбой (и легшего в основу мегапопулярного сериала «Вражда» — Прим.ред.). На время перенесемся в эстетический и психологический ландшафт Нью-Йорка 1960-х годов.
Вот несколько хайлайтов новой коллекции:
- белый и пастельные оттенки, много серебра и металлического блеска.
- коктейльные mini платья, усыпанные перьями и кристаллами.
- в кампейне — пышные начесы, как с архивных страниц Harper’s Bazaar
Леся Кафельникова в платье Ranevsky
Кого мечтаете увидеть в Ranevsky?
Мечтаю увидеть в Ranevsky русских фэшн-див: Лену Перминову, Кристину Романову, Снежану Георгиеву и Ксению Шипилову. Из мировых селебрити я бы хотел одеть Ирину Шейк, Наталью Водянову, Сашу Пивоварову, Наташу Поли, Натали Портман и Еву Грин.
Главное событие 2025 года?
Выпуск моей последней коллекции «LA DIVA».
ТОП-3 лучших фэшн-бренда?
Лучший русский бренд по моему скромному мнению — Ulyana Sergeenko. Лучший мировой бренд: в couture отдам это звание стабильно красивому — Schiaparelli от Даниэла Розберри, а ready-to-wear — Saint Laurent Энтони Ваккарелло.
Что носите сами?
Ношу много эксклюзивных айтемов Ranevsky, созданных специально для меня на выход или на каждый день. В последнее время все больше проникаюсь к slim-брюкам и джинсам на завышенной талии. К ним добавляю пиджак, блузу с высоким горлом и казаки на каблуке — вот мой базовый образ на каждый день.
Севиль в платье Ranevsky
Самое модное место в Петербурге?
ДЛТ! Недавно я отмечал день рождения в баре Chez Serge — там тоже очень круто: собирается очень приятная примодненная публика.
Место силы в Петербурге?
Исаакиевская площадь, а также прогулки по паркам Царского села)
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Кутюрные коллекции Giambattista Valli.
Кирилл Раневский
Вита Клац в платье Ranevsky
Татьяна Стычинская в платье Ranevsky
Образы Ranevsky на шоу Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»
