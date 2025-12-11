Сенсационный кутюрье Кирилл Раневский — о ребрендинге Ranevsky (эксклюзив!), лебедях Капоте и фэшн-суперсиле бара Chez Serge

Самое модное место в Петербурге?

ДЛТ! Недавно я отмечал день рождения в баре Chez Serge — там тоже очень круто: собирается очень приятная примодненная публика.

Место силы в Петербурге?

Исаакиевская площадь, а также прогулки по паркам Царского села)

Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?

Кутюрные коллекции Giambattista Valli.