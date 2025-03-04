6 теневых дизайнеров и креативных директоров, которые круто трансформировали русский фэшн

Еще в сентябре 2023 года мы рассекретили Олега как стилиста-феномена, превратившего народную любимицу Иду Галич из амбассадора майки «Пивозавр» в фэшн-диву с парижских показов Jean Paul Gaultier и Schiaparelli. Но, прежде всего, Олег — дипломированная швея и мастеровитый bespoke-кутюрье, который кастомизирует и доводит до совершенства каждый корсет. Выпускник варшавской Академии изящных искусств, стажировавшийся в Parsons Paris, начинал с пошива костюмов для первого русского вог-дома House of Bonchinche, где познакомился с блогером Ксенией Дукалис и сшил для нее свадебное платье-шоустопер. В 2024-м пополнил коллекцию вау-кейсов сценическими костюмами для Тани Ткачук aka Моей Мишель, Карины Нигай и Виктории Шеляговой, но главное — наконец-то стал бренд-дизайнером. Оттачивал мастерство в новогодней капсуле для You Wannа, а теперь вместе с Гиорги Джишкариани выступил в роли создателя весенне-летней коллекции для гранж-бренда Arligent (познакомился с командой, когда запрашивал вещи для диджитал-обложки Собака.ru вместе с Идой Галич!), а также взял на себя стайлинг кампейна.

Что брать из новой коллекции Arligent: бежевый тренч и черное пальто из футера.