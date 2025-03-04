6 теневых дизайнеров и креативных директоров, которые круто трансформировали русский фэшн

Креативные директоры и старшие дизайнеры — двигатели и бурлаки фэшн-индустрии. Они проворачивают ребрендинги, импортозамещают все, что видят (от Balenciaga до Zara), отшивают кутюр (на зависть Готье и Гальяно!) и придумывают штучные стейтмент-объекты (вам брошь-воланчик или вышитый пакет?).
Санан Гасанов
Автор главных русских бренд-мейковеров
Артем Шумов
Виртуоз мужского prêt-à-porter
Олег Горчанин
Мастеровитый bespoke-кутюрье
Гиорги Джишкариани
Знаток дарк-деконструкции
Александра Вайдер
Гуру ультрафеминных силуэтов
Никита Калмыков
Виртуоз апсайкла и арт + фэшн-хитов из круизных коллекций Ulyana Sergeenko
Санан Гасанов
Санан Гасанов и Нино Шаматава во время подготовки коллекции Paper Street Ushatava, фото: Зарина Мирзалиева
Коллекция весна-лето — 2025 Victoria Andreyanova
Коллекция весна-лето — 2025 Victoria Andreyanova
Софья Эрнст и Рената Литвинова в фильме «Скромное обаяние волшебников», над которым работал фотограф Абдулла Артуев
Автор главных русских бренд-мейковеров. С дипломом петербургской Академии Штиглица начинал с показов на Aurora Fashion Week. Следом подтянул матчасть в Королевской академии изящных искусств Антверпена — знаний и опыта хватило на стилизацию шоу A. F. Vandevorst, работу личным дизайн-ассистентом Альбера Эльбаза во время запуска AZ Factory и стайлинг-вклада в минифильм Ренаты Литвиновой «Скромное обаяние волшебников» для Gucci. В 2020 году объединился с дизайнером Нино Шаматава и стал сокреативным директором Ushatava: при нем модный дом запустил подиумную линейку Research и наладил регулярный выпуск базовых коллекций (в соответствии с сезонностью!). Сейчас следит за брендом в роли креативного консультанта. Сфокусирован на запуске собственного консалтингового агентства, в числе заслуг которого — перезапуск марки Victoria Andreyanova с 32-летней историей. В ответе за обновление концепции, суперстайлинг и создание сезонных коллекций (в новом релизе вместе с Викторией приготовил вещи из плащевой тафты, культовые платья-баллоны и комплекты с цветочными принтами по мотивам архивов бренда).
Артем Шумов
Виртуоз мужского prêt-à-porter и старший дизайнер Ushatava, который первым показал псевдополиэтиленовые шоперы-авоськи (до Маттье Блази в Bottega Veneta!). В детстве мечтал водить большой желтый автобус, но в итоге окончил СПбГУПТД (именитая «Тряпка»!) и набивал руку у петербургского мастера Лилии Киселенко (Yohji Yamamoto у нас дома!). «В универе мне говорили, что все, что я делаю, — полное говно. А у Лилии Павловны я смог вернуться к своим детским представлениям о моде, смог поверить в себя». Освоил навыки конструктора у Татьяны Парфеновой и стажировался у Виктории Газинской, а в 2013 году победил на конкурсе «Новые имена в моде» Собака.ru — тогда же переодел в платье собственного бренда Artem Shumov фэшн-диву Наталью Гольденберг. Следом придумывал костюмы для балета Adulte Ильи Живого в Мариинском театре, реконструировал советскую футбольную форму для «Зенита» (требуем выйти на фэшн-бис в честь столетия клуба!) и преподавал в шанхайском Istituto Marangoni (случайно познакомился с профессором в ресторане и помог отсмотреть студенческие эскизы!). По приглашению Санана Гасанова осел в екатеринбургском бэк-офисе Ushatava, где сочинил знаменитый оверсайз-пиджак из полупрозрачного винила и готические костюмы из термотрансферной ткани, а также отточил до фэшн-совершенства технику trompe l’oeil (c принтами платьев на платье!). В апреле готовит новую коллекцию Artem Shumov.
Олег Горчанин
Олег Горчанин в куртке и шортах Arligent. Фото: Ольга Бови
Коллекция Arligent, весна-лето — 2025. Фото: Соня Сивкова
Еще в сентябре 2023 года мы рассекретили Олега как стилиста-феномена, превратившего народную любимицу Иду Галич из амбассадора майки «Пивозавр» в фэшн-диву с парижских показов Jean Paul Gaultier и Schiaparelli. Но, прежде всего, Олег — дипломированная швея и мастеровитый bespoke-кутюрье, который кастомизирует и доводит до совершенства каждый корсет. Выпускник варшавской Академии изящных искусств, стажировавшийся в Parsons Paris, начинал с пошива костюмов для первого русского вог-дома House of Bonchinche, где познакомился с блогером Ксенией Дукалис и сшил для нее свадебное платье-шоустопер. В 2024-м пополнил коллекцию вау-кейсов сценическими костюмами для Тани Ткачук aka Моей Мишель, Карины Нигай и Виктории Шеляговой, но главное — наконец-то стал бренд-дизайнером. Оттачивал мастерство в новогодней капсуле для You Wannа, а теперь вместе с Гиорги Джишкариани выступил в роли создателя весенне-летней коллекции для гранж-бренда Arligent (познакомился с командой, когда запрашивал вещи для диджитал-обложки Собака.ru вместе с Идой Галич!), а также взял на себя стайлинг кампейна.
Гиорги Джишкариани
Знаток дарк-деконструкции, бросающий вызов Демне в Balenciaga. Сначала упаковал навыки, полученные в московском дизайн-колледже, в собственный бренд стейтмент-готики Jishkariani — в его платье Мария Миногарова закрыла ночной показ на «Маяковской» во время Московской недели моды (оммаж шоу Маккуина 1997 года!). «Эстетика бренда крепко связана с родной Грузией — в дизайне много традиционных элементов и культурных отсылок, Jishkariani мне очень дорог». Фэшн-опыт пригодился для работы в роли дизайнера линейки Research в Ushatava — подготовил для Нино Шаматава три подиумных коллекции и новогодний спешл (с сумками-подушками и фуксийными платьями в горошек!). В 2025 году объединился с кофаундером гранж-бренда Arligent Юлией Аббасовой и bespoke-кутюрье Олегом Горчаниным: в марте показывают первую совместную весенне-летнюю коллекцию (в том числе в женской линейке Arliqueen) — прогнозируем солдаут оверсайз-пиджакам и мрачным стейтмент-плащам. В планах — занятия живописью и работа над осенне-зимнbv релизом бренда.
Александра Вайдер
Гуру ультрафеминных силуэтов, которая вывела будуаркорную марку Sorelle Era в A-лист русских брендов. Училась в МХПИ и в 2013 году по итогу сверхуспешной выпускной коллекции запустила ателье Sasha Wider (Carven встречает Calvin Klein!), покорившее Оксану Он и Дарью Веледееву. Окончательно раскрыла фэшн-талант в кресле ведущего дизайнера Sorelle Era: в 2017 году вместе с Верой Холмовой отсматривала первые мудборды (параллельно с рождением сына Левы!) и шила первые хиты (как платье Dinasty!) в микроателье в Долгопрудном. За несколько лет влюбила в свои драпированные бодиконы фэшн-исследователя Ксению Собчак, молодую мать Марию Червоткину и модного инфлюенсера Марию Миногарову. Сейчас Саша перешла на позицию дизайн-лида базовой линейки Lime: ждем от массмаркета воздушные наряды, стейтмент-пальто (из лакированной кожи!) и восхитительные (не)повседневные платья.
Никита Калмыков
Виртуоз апсайкла, ответственный за появление главных арт + фэшн-хитов Ulyana Sergeenko. Учился дизайну в Косыгинском университете, а еще стажировался в ателье House of Leo у Леонида Алексеева и ассистировал кутюрье Кириллу Гасилину. По итогу практик запустил ателье Odor, в котором создает капсулы из винтажных тканей (в том числе из бабушкиного шифоньера!) и снимает кампейны с нуреевским вайбом (в коллаборации с вау-фотографом Яном Югаем!). В его работы влюблены Софья Эрнст, Юлдус Бахтиозина и Марк Эйдельштейн (появился в кружевной рубашке бренда на премьере «Аноры» в Каннах!). Параллельно зарекомендовал себя как ведущий дизайнер круизных коллекций Ульяны Сергеенко — автор культовых чепчиков с ушками и брошей-воланчиков со вставками из елецкого кружева. Также придумал стейтмент-вещи из ковбойского родео-круиза Ulyana Sergeenko с Натальей Водяновой и Катей Лецкой — от жакета с пушистыми рукавами из меха ламы до броши-дротика с гильошированной эмалью (в полудрагоценных камнях!). Весной покажет в Odor дроп пижам-костюмов с кампейном, снятым в Каире. «Материалы и пуговицы собирал почти полгода: там и тончайший жаккардовый шелк, и фактурная вискоза, и хлопок с винтажными, но серийными салфетками».
Комментарии (0)