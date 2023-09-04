Кто есть кто: лучшие стилисты

Самые модные люди сегодня — это стилисты. Тектонические сдвиги в отечественной индустрии моды — дело их рук (дизайнеры, подвиньтесь!). Они вещают в YouTube и на ТВ, преображают людей и целые бренды и раздают стайлинг-советы миллионам. Их отрывают с руками топовые селебрити и локальные марки, растущие не по дням, а по часам. Собрали в сентябрьском номере визионер-гид «Кто есть кто» с главными действующими лицами российского стайлинга. Если не хотите безнадежно отстать от времени, подписывайтесь на каналы этих фэшн-передовиков!
Русские фэшн-авангардисты мешают дарк фэшн с плюшевым и кавайным, винтаж с техношиком, а между делом стилизуют обложки Office Magazine и зарубежных Vogue. Вот шесть визионеров-футуристов индустрии стиля.
Меняют индустрию и раздают эстетику: делают для локальных марок лукбуки и кампейны похлеще, чем у заморских коллег. Предугадывают тренды и преображают целые фэшн-платформы. Дают мастер-класс ретейл-гигантам (от «Золотого яблока» до ДЛТ) и взращивают собственные марки.
Они переодели весь шоу-биз — теперь там сплошные иконы стиля и фэшн-дивы. Мы вычислили всех, кто стоит за главными селебрити-луками (чтобы вы знали, куда бежать, когда прославитесь).
Создали российский глянец, каким мы его знаем: взрастили издания, воспитали молодую гвардию фэшн-стилистов и не останавливаются на достигнутом.
Они превратили YouTube в новое фэшн-телевидение, где разбирают селебрити-луки, проводят образцово-показательные мейковеры и слушают, как звучат сумки Gucci и подвески Cartier.
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