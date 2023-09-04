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Кто есть кто: лучшие стилисты

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Самые модные люди сегодня — это стилисты. Тектонические сдвиги в отечественной индустрии моды — дело их рук (дизайнеры, подвиньтесь!). Они вещают в YouTube и на ТВ, преображают людей и целые бренды и раздают стайлинг-советы миллионам. Их отрывают с руками топовые селебрити и локальные марки, растущие не по дням, а по часам. Собрали в сентябрьском номере визионер-гид «Кто есть кто» с главными действующими лицами российского стайлинга. Если не хотите безнадежно отстать от времени, подписывайтесь на каналы этих фэшн-передовиков!

6 визионеров-футуристов индустрии стиля

Русские фэшн-авангардисты мешают дарк фэшн с плюшевым и кавайным, винтаж с техношиком, а между делом стилизуют обложки Office Magazine и зарубежных Vogue. Вот шесть визионеров-футуристов индустрии стиля.

7 бренд-визионеров, которые преображают марки и фэшн-платформы

Меняют индустрию и раздают эстетику: делают для локальных марок лукбуки и кампейны похлеще, чем у заморских коллег. Предугадывают тренды и преображают целые фэшн-платформы. Дают мастер-класс ретейл-гигантам (от «Золотого яблока» до ДЛТ) и взращивают собственные марки.

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Они переодели весь шоу-биз — теперь там сплошные иконы стиля и фэшн-дивы. Мы вычислили всех, кто стоит за главными селебрити-луками (чтобы вы знали, куда бежать, когда прославитесь).

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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Эльмира Тулебаева, Вика Салават, Александр Рогов, Гоша Карцев

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