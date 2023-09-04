Кто есть кто: лучшие стилисты

Самые модные люди сегодня — это стилисты. Тектонические сдвиги в отечественной индустрии моды — дело их рук (дизайнеры, подвиньтесь!). Они вещают в YouTube и на ТВ, преображают людей и целые бренды и раздают стайлинг-советы миллионам. Их отрывают с руками топовые селебрити и локальные марки, растущие не по дням, а по часам. Собрали в сентябрьском номере визионер-гид «Кто есть кто» с главными действующими лицами российского стайлинга. Если не хотите безнадежно отстать от времени, подписывайтесь на каналы этих фэшн-передовиков!