6 фэшн-коммуникаторов, которые на ура развивают подведомственные марки и личный бренд

Пиарщики и маркетологи — новые стилисты! Фиксируем, как из серых кардиналов они мимикрируют в красных епископов и развивают не только подведомственные марки, но и личный бренд: оттачивают коммуникацию в авторских телеграм-каналах, анализируют маркетинг-стратегии конкурентов в рилсах и продают маст-хэвы из новых коллекций на примере собственных лифтолуков.
Маша Комарова
Сверхновая звезда русского пиара
Юлия Выдолоб
Легенда индустрии (с 20-летним стажем!)
Анна Махорина
Фэшн-легенда цехового блога Post Wintour (StyleNotCom у нас дома!)
Екатерина Минкевич
Правая рука Ксении Шипиловой
Антон Гулевский
Серый кардинал концепт-стора KM20
Алина Григалашвили
Пионер русского фэшн-телеграма и коммуникационный директор Ushatava
Маша Комарова
Маша Комарова для ювелирного бренда Yurashkevich. Фото: Мария Михеева, стиль: София Philosofiya Бурнашева
Визажист Глаша Гурьянова и фаундер модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова в съемке для Befree Co: Create Hub. Фото: Света Симитова
Певица Катя Кищук в проекте Befree Community. Фото: Элина Шевченко
Сверхновая звезда русского пиара. Мы знаем ее как модного блогера в авангардных джинсовках Neegoosh и пуховиках J. Kim. На деле Маша Комарова — серый кардинал инфлюенс-маркетинга Befree, который помог массмаркету завируситься среди зумеров и альфачей. Начинала с пиара в музее совриска MMOMA, следом в роли кофаундера Vereja рассылала блогерам вместе с панк-свитерами березовые пни и пирожки (что? да!). Гордится, что усилила комьюнити вокруг Befree: теперь в их кампейнах можно увидеть селебрити-стилиста Олега Горчанина, певицу Катю Кищук, моделей Lumpen во главе с Авдотьей Александровой. Плюс мастерски работает в жанре «лол»-интеграций: Befree стали первыми рекламодателями блогера-мыловара Виктории Кудесницы. Параллельно открыла собственное агентство Komarova: помогала с маркетинг-стратегией петербургским сумочным мастерам Imakebags, собирала базу инфлюенсеров для кэжуал-бренда Mellow и влюбила в куртки F | ABLE Диану Коркунову и Софию Бурнашеву. В планах на 2025-й: «выйти замуж (маловероятно) и заработать больше денег (вероятно)».
Юлия Выдолоб
Легенда индустрии (с 20-летним стажем!), которая лучше всех знает, как с успехом запустить в фэшн-космос даже микробренд. Начинала с редактирования текстов колумнистки Анастасии Лыковой для «Афиши» — в итоге доросла до шеф-редактора The Blueprint и только затем стала акулой маркетинга. Сейчас (помимо слоулайф-контента в соцсетях и почтовой рассылки Fashion Notes From Tel Aviv!) дает супербуст маркам в роли кофаундера агентства Dot Comms. «Учим бренды формулировать свои суть и смысл, находить свой визуальный язык и выстраивать коллекции». Вывела на новый фэшн-уровень мастеров стритвира Red September, петербургских спецов авангардных оправ P.Y.E (вместе открыли московский флагман!), а также готовила запуск плюс-сайз-бренда Divno и спорт-шик-концепт-стора Peak. Тизерит масштабирование своего агентства Dot Comms: скоро к сезонному (и сверхкорпоративному!) слету локальных брендов, журналистов и стилистов Dot Days добавится публичная программа паблик-токов Dot Talks (TED Talks о моде у нас дома!).
Анна Махорина
Знает, как забустить любой новорожденный бренд. Провозгласила эпоху постглянца в России еще до того, как это стало мейнстримом: в 2020 году упаковала свой опыт в журналистике в блог Post Wintour, который взрастила до топового фэшн-медиа (StyleNotCom у нас дома!) с миллионными охватами. Помимо прожарки тикток-коров и культового дайджеста новорожденных марок (открыла индустрии авангардистов Siniy Vsadnik и The Vow!), в ответе за пиар-успехи бренда Mellow (отшивают минимал-базу в духе Sacai и Helmut Lang). Вместе с инфлюенс-маркетологом влюбила в их невесомые куртки идеолога модельного агентства Lumpen Авдотью Александрову и фэшн-инфлюенсера Лили Григалашвили, а также сочинила собственную капсулу вельвета Post Mellow Wintour. В новом сезоне Mellow дебютируют с линейкой аксессуаров и прогнозируют солдаут мрачной эко-крокодиловой кросс-боди.
Екатерина Минкевич
Ксения Шипилова и Екатерина Минкевич на ужине Ekonika x Namelazz. Фото: Саша Мурашкин
Правая рука Ксении Шипиловой, которая помогла ей стать топовым фэшн-инфлюенсером. Ворвалась в пиар-индустрию еще в Минске: Екатерина запускала Белорусскую неделю моды и открыла шоу-дизайнера Наталью Ляховец (создает сценические наряды для Сергея Лазарева и экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тернера). Следом Минкевич перебралась в Москву, где совершила квантовый скачок до тг-инфлюенсера (диссекцирует луки звезд и парижские показы с фирменным «Во-первых, это красиво!») и серого пиар-кардинала ключевых фэшн-шоу города (от показа южнокорейских авангардистов до Rogov Show в «Манеже»). Но все же образцовый творческий союз сложился именно с Ксенией Шипиловой — вместе уже 8 лет, за которые построили бьюти-империю Keep Looking и с успехом порвали соцсети на кутюрных показах Schiaparelli и Dolce & Gabbana (с опорой на образы от звезды русского стайлинга Ксюши Смо!).
Антон Гулевский
Антон Гулевский вместе с Ольгой Карпуть на юбилее KM20. Фото: Семен Пленков
Серый кардинал концепт-стора KM20 (главный хаб подиумного авангарда!), превративший 15-летний юбилей бутика в главное медиасобытие года (с последовательным освещением десятка фэшн-коллабораций KM20 и Гошей Рубчинским в праздничном гестлисте!). Отложил диплом юриста по уголовному праву: сначала стал редактором выходного дня Harper’s Bazaar, затем пересел в кресло фэшн-эдитора, а сейчас мастерски совмещает субличности блогера и пиарщика. Одной рукой препарирует модную индустрию в телеграм- канале That’s Haute и рассуждает о «музыкальных стульях» (читай: хаотичной смене креативных директоров в модных домах) в подкасте «Пино, Арно и домино» вместе с журналисткой Яной Лукиной, другой — гипнотизирует нас на покупку худи из коллаборации с Y/Project и хостит ивенты KM20 (c DJ-сетом на пар- ковке!) в обнимку с верховной фэшн-матерью зумеров Ольгой Карпуть. Готовят суперальманах, который «рискует в корне поменять подход к литературе о моде в России» (дайте шуму!).
Алина Григалашвили
Пионер русского фэшн-телеграма и коммуникационный директор Ushatava, взрастившая вокруг бренда пул амбассадоров-тяжеловесов. Набивала руку в роли фэшн-эдитора The Blueprint и русского Vogue, одновременно оттачивая экспертность собственного телеграм-канала «Отдел стиль жизни». С уходом глянца вместе с командой Conde Nast попала в офис 12 Storeez сестер Голомаздиных, но акулой маркетинга стала уже в екатеринбургской штаб-квартире Нино Шаматава. Переодела в плечистые оверсайз-пиджаки писательницу Шахри Амирханову (первый амбассадор Ushatava!). Вместе с шеф-редом бренда Ульяной Яковлевой запустила проект Ushatava Radio, в котором любимыми треками делятся легенда кинокостюмерии Надежда Васильева и принцесса тру-крайма Саша Сулим. Гордится кейсом сумки Ushatava Gabo, для солдаута которой собрала компактную дрим-тим инфлюенсеров (в их числе — Александр Рогов, Анастасия Миронова и Salavat Kypere). «Всего 7 человек — а у аудитории уже сформировано ощущение, что эта сумка заполонила их ленту». В свободное время делает почтовую рассылку Skirts & Notes, где бросает вызов письмам The Cereal Aisle Леандры Медин, по пуговицам разбирая вещи Луки Мальяно и рассекречивая лучшие авито-находки.
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