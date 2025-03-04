6 фэшн-коммуникаторов, которые на ура развивают подведомственные марки и личный бренд

Легенда индустрии (с 20-летним стажем!), которая лучше всех знает, как с успехом запустить в фэшн-космос даже микробренд. Начинала с редактирования текстов колумнистки Анастасии Лыковой для «Афиши» — в итоге доросла до шеф-редактора The Blueprint и только затем стала акулой маркетинга. Сейчас (помимо слоулайф-контента в соцсетях и почтовой рассылки Fashion Notes From Tel Aviv!) дает супербуст маркам в роли кофаундера агентства Dot Comms. «Учим бренды формулировать свои суть и смысл, находить свой визуальный язык и выстраивать коллекции». Вывела на новый фэшн-уровень мастеров стритвира Red September, петербургских спецов авангардных оправ P.Y.E (вместе открыли московский флагман!), а также готовила запуск плюс-сайз-бренда Divno и спорт-шик-концепт-стора Peak. Тизерит масштабирование своего агентства Dot Comms: скоро к сезонному (и сверхкорпоративному!) слету локальных брендов, журналистов и стилистов Dot Days добавится публичная программа паблик-токов Dot Talks (TED Talks о моде у нас дома!).

Маст-хэвы весны: мягкие лоферы Kollontai от обувщиков Razumno. «Сумка рыбака» Sonota (иркутские кожевенники создали ее на воркшопе Dot Comms — они мне как родные). Яркий шарф-швабра от вязальщиков Fuku из Владивостока. Клоги с единорогами от петербургских кутюрье RxBshoes. А на лето — идеальный купальник-халтер Marmi.