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6 фэшн-коммуникаторов, которые на ура развивают подведомственные марки и личный бренд

Пиарщики и маркетологи — новые стилисты! Фиксируем, как из серых кардиналов они мимикрируют в красных епископов и развивают не только подведомственные марки, но и личный бренд: оттачивают коммуникацию в авторских телеграм-каналах, анализируют маркетинг-стратегии конкурентов в рилсах и продают маст-хэвы из новых коллекций на примере собственных лифтолуков.

Маша Комарова

Сверхновая звезда русского пиара
Юлия Выдолоб

Легенда индустрии (с 20-летним стажем!)
Анна Махорина

Фэшн-легенда цехового блога Post Wintour (StyleNotCom у нас дома!)
Екатерина Минкевич

Правая рука Ксении Шипиловой
Антон Гулевский

Серый кардинал концепт-стора KM20
Алина Григалашвили

Пионер русского фэшн-телеграма и коммуникационный директор Ushatava

Маша Комарова

Маша Комарова для ювелирного бренда Yurashkevich. Фото: Мария Михеева, стиль: София Philosofiya Бурнашева

Маша Комарова для ювелирного бренда Yurashkevich. Фото: Мария Михеева, стиль: София Philosofiya Бурнашева

Визажист Глаша Гурьянова и фаундер модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова в съемке для Befree Co: Create Hub. Фото: Света Симитова

Визажист Глаша Гурьянова и фаундер модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова в съемке для Befree Co: Create Hub. Фото: Света Симитова

Певица Катя Кищук в проекте Befree Community. Фото: Элина Шевченко

Певица Катя Кищук в проекте Befree Community. Фото: Элина Шевченко

Сверхновая звезда русского пиара. Мы знаем ее как модного блогера в авангардных джинсовках Neegoosh и пуховиках J. Kim. На деле Маша Комарова — серый кардинал инфлюенс-маркетинга Befree, который помог массмаркету завируситься среди зумеров и альфачей. Начинала с пиара в музее совриска MMOMA, следом в роли кофаундера Vereja рассылала блогерам вместе с панк-свитерами березовые пни и пирожки (что? да!). Гордится, что усилила комьюнити вокруг Befree: теперь в их кампейнах можно увидеть селебрити-стилиста Олега Горчанина, певицу Катю Кищук, моделей Lumpen во главе с Авдотьей Александровой. Плюс мастерски работает в жанре «лол»-интеграций: Befree стали первыми рекламодателями блогера-мыловара Виктории Кудесницы. Параллельно открыла собственное агентство Komarova: помогала с маркетинг-стратегией петербургским сумочным мастерам Imakebags, собирала базу инфлюенсеров для кэжуал-бренда Mellow и влюбила в куртки F | ABLE Диану Коркунову и Софию Бурнашеву. В планах на 2025-й: «выйти замуж (маловероятно) и заработать больше денег (вероятно)».

 Что носить весной: белая майка — это база, беру в Befree. Еще беру футболки в F | ABLE (хороший фит, цвета и приятная ткань), бренд классно развивается при креативном директоре Юне Вертуке.

Юлия Выдолоб

Юлия Выдолоб. Фото: Ольга Габай

Юлия Выдолоб. Фото: Ольга Габай

Юлия Выдолоб вместе с кофаунде- ром агентства Setters Сашей Жарковой на презентации Dot Days. Фото: Анастасия Острикова

Юлия Выдолоб вместе с кофаунде- ром агентства Setters Сашей Жарковой на презентации Dot Days. Фото: Анастасия Острикова

Легенда индустрии (с 20-летним стажем!), которая лучше всех знает, как с успехом запустить в фэшн-космос даже микробренд. Начинала с редактирования текстов колумнистки Анастасии Лыковой для «Афиши» — в итоге доросла до шеф-редактора The Blueprint и только затем стала акулой маркетинга. Сейчас (помимо слоулайф-контента в соцсетях и почтовой рассылки Fashion Notes From Tel Aviv!) дает супербуст маркам в роли кофаундера агентства Dot Comms. «Учим бренды формулировать свои суть и смысл, находить свой визуальный язык и выстраивать коллекции». Вывела на новый фэшн-уровень мастеров стритвира Red September, петербургских спецов авангардных оправ P.Y.E (вместе открыли московский флагман!), а также готовила запуск плюс-сайз-бренда Divno и спорт-шик-концепт-стора Peak. Тизерит масштабирование своего агентства Dot Comms: скоро к сезонному (и сверхкорпоративному!) слету локальных брендов, журналистов и стилистов Dot Days добавится публичная программа паблик-токов Dot Talks (TED Talks о моде у нас дома!).

Маст-хэвы весны: мягкие лоферы Kollontai от обувщиков Razumno. «Сумка рыбака» Sonota (иркутские кожевенники создали ее на воркшопе Dot Comms — они мне как родные). Яркий шарф-швабра от вязальщиков Fuku из Владивостока. Клоги с единорогами от петербургских кутюрье RxBshoes. А на лето — идеальный купальник-халтер Marmi.

Анна Махорина

Анна Махорина. Фото: Дамир Исмагилов

Анна Махорина. Фото: Дамир Исмагилов

Капсула Анны Махориной для Mellow. Фото: Валерия Шустваль

Капсула Анны Махориной для Mellow. Фото: Валерия Шустваль

Знает, как забустить любой новорожденный бренд. Провозгласила эпоху постглянца в России еще до того, как это стало мейнстримом: в 2020 году упаковала свой опыт в журналистике в блог Post Wintour, который взрастила до топового фэшн-медиа (StyleNotCom у нас дома!) с миллионными охватами. Помимо прожарки тикток-коров и культового дайджеста новорожденных марок (открыла индустрии авангардистов Siniy Vsadnik и The Vow!), в ответе за пиар-успехи бренда Mellow (отшивают минимал-базу в духе Sacai и Helmut Lang). Вместе с инфлюенс-маркетологом влюбила в их невесомые куртки идеолога модельного агентства Lumpen Авдотью Александрову и фэшн-инфлюенсера Лили Григалашвили, а также сочинила собственную капсулу вельвета Post Mellow Wintour. В новом сезоне Mellow дебютируют с линейкой аксессуаров и прогнозируют солдаут мрачной эко-крокодиловой кросс-боди.

Три русских бренда, о которых всем надо знать: сверкающие украшения-цветочки Katya Shupenya (Рик Оуэнс встречает Йоджи Ямамото!). Носочки и чепчики Vnuk от экс-стилистки ЦУМа Марии Внук и ее мамы. Платья и пижамы Pastorale — самые мягкие на свете.

Екатерина Минкевич

Ксения Шипилова и Екатерина Минкевич на ужине Ekonika x Namelazz. Фото: Саша Мурашкин

Ксения Шипилова и Екатерина Минкевич на ужине Ekonika x Namelazz. Фото: Саша Мурашкин

Правая рука Ксении Шипиловой, которая помогла ей стать топовым фэшн-инфлюенсером. Ворвалась в пиар-индустрию еще в Минске: Екатерина запускала Белорусскую неделю моды и открыла шоу-дизайнера Наталью Ляховец (создает сценические наряды для Сергея Лазарева и экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тернера). Следом Минкевич перебралась в Москву, где совершила квантовый скачок до тг-инфлюенсера (диссекцирует луки звезд и парижские показы с фирменным «Во-первых, это красиво!») и серого пиар-кардинала ключевых фэшн-шоу города (от показа южнокорейских авангардистов до Rogov Show в «Манеже»). Но все же образцовый творческий союз сложился именно с Ксенией Шипиловой — вместе уже 8 лет, за которые построили бьюти-империю Keep Looking и с успехом порвали соцсети на кутюрных показах Schiaparelli и Dolce & Gabbana (с опорой на образы от звезды русского стайлинга Ксюши Смо!).

Главные тренды весны: мермейдкор — браслеты на ноги и очень много жемчуга: советую следить за Schiaparelli. И в топе театральный кэмп — например, черный горох на белом фоне.

Антон Гулевский

Антон Гулевский вместе с Ольгой Карпуть на юбилее KM20. Фото: Семен Пленков

Антон Гулевский вместе с Ольгой Карпуть на юбилее KM20. Фото: Семен Пленков

Плед с портретом Ольги Карпуть (фото Элины Шевченко!) из коллаборации KM20 и Carne Bollente, 39 600 руб.

Плед с портретом Ольги Карпуть (фото Элины Шевченко!) из коллаборации KM20 и Carne Bollente, 39 600 руб.

Худи из коллаборации KM20 и Y/Project, 56 800 руб.

Худи из коллаборации KM20 и Y/Project, 56 800 руб.

Серый кардинал концепт-стора KM20 (главный хаб подиумного авангарда!), превративший 15-летний юбилей бутика в главное медиасобытие года (с последовательным освещением десятка фэшн-коллабораций KM20 и Гошей Рубчинским в праздничном гестлисте!). Отложил диплом юриста по уголовному праву: сначала стал редактором выходного дня Harper’s Bazaar, затем пересел в кресло фэшн-эдитора, а сейчас мастерски совмещает субличности блогера и пиарщика. Одной рукой препарирует модную индустрию в телеграм- канале That’s Haute и рассуждает о «музыкальных стульях» (читай: хаотичной смене креативных директоров в модных домах) в подкасте «Пино, Арно и домино» вместе с журналисткой Яной Лукиной, другой — гипнотизирует нас на покупку худи из коллаборации с Y/Project и хостит ивенты KM20 (c DJ-сетом на пар- ковке!) в обнимку с верховной фэшн-матерью зумеров Ольгой Карпуть. Готовят суперальманах, который «рискует в корне поменять подход к литературе о моде в России» (дайте шуму!).

Что брать в KM20 весной: везем новые супербренды — колорблок-деконструкцию Zomer, кэмп Moschino от Адриана Аппиолазы, панк-кокеткор Laura Andraschko.

Алина Григалашвили

Алина Григалашвили

Алина Григалашвили

Амбассадор Ushatava Шахри Амирханова в кампейне I Am That I Am. Фото: Саша Колацк

Амбассадор Ushatava Шахри Амирханова в кампейне I Am That I Am. Фото: Саша Колацк

Пионер русского фэшн-телеграма и коммуникационный директор Ushatava, взрастившая вокруг бренда пул амбассадоров-тяжеловесов. Набивала руку в роли фэшн-эдитора The Blueprint и русского Vogue, одновременно оттачивая экспертность собственного телеграм-канала «Отдел стиль жизни». С уходом глянца вместе с командой Conde Nast попала в офис 12 Storeez сестер Голомаздиных, но акулой маркетинга стала уже в екатеринбургской штаб-квартире Нино Шаматава. Переодела в плечистые оверсайз-пиджаки писательницу Шахри Амирханову (первый амбассадор Ushatava!). Вместе с шеф-редом бренда Ульяной Яковлевой запустила проект Ushatava Radio, в котором любимыми треками делятся легенда кинокостюмерии Надежда Васильева и принцесса тру-крайма Саша Сулим. Гордится кейсом сумки Ushatava Gabo, для солдаута которой собрала компактную дрим-тим инфлюенсеров (в их числе — Александр Рогов, Анастасия Миронова и Salavat Kypere). «Всего 7 человек — а у аудитории уже сформировано ощущение, что эта сумка заполонила их ленту». В свободное время делает почтовую рассылку Skirts & Notes, где бросает вызов письмам The Cereal Aisle Леандры Медин, по пуговицам разбирая вещи Луки Мальяно и рассекречивая лучшие авито-находки.

Что брать в весенней коллекции Ushatava: шифоновые подъюбники и жакеты из футера.
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Март

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