10 главных визуалов, которые преобразили модную индустрию

Бренд-визионер, влюбившая русский фэшн-рынок в многодельный феминный стайлинг и во французский ретровизуал (Годар встречает Шаброля!). Набивала руку в редакции Elle, но главное случилось после знакомства с Аленой Долецкой — стала ее бизнес-ассистентом и до сих пор помогает собирать луки (например, стилизовала Алену Станиславовну для нашего юбилейного спецвыпуска АЛЕНАZINE в февральском номере Собака.ru!). «Я пала перед масштабом личности, ума и достоинства и попросила взять меня на работу». Трудилась фэшн-директором платформы Nuself, снимала для мастеров кэжуала AZI Land (один из любимых брендов фэшн-дивы Натальи Гольденберг!) и стилизовала для всех брендов А-листа — от супермассмаркета Lime до премиум-шика Kalmanovich, T.E.V.I., Izeta и Walk of Shame Андрея Артемова. Сейчас с восторгом наблюдаем за развитием Cloche — собственного бренда Ани. В первом дропе сочинила королевский it-кейп Ermine по мотивам горностаевой мантии (покорил Долецкую!), а в новом — придумала театральные платочки со слезинками, жилетки из бейби-мохера с прожилками (оммаж срезу камня красного травертина!) и кашемировые кардиганы на винтажной подкладке (первой примерила актриса Елизавета Янковская в парижском кампейне!). «Cloche — это я, в каждой жилетке, бирке и фотографии. Поэтому он настолько же суперсильный, насколько и суперхрупкий».

Что брать в новой коллекции Cloche: газовые платья из прозрачного шелка, кашемировые кардиганы на подкладке с отделкой из винтажных тканей, нижние комбинации (так называемые Teddy Dresses) — и театральный платочек для слез.