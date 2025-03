10 главных визуалов, которые преобразили модную индустрию

Легенда русской фэшн-фотографии и королева вижуал-ребрендинга. Может все — начинала фэшн-блогером с екатеринбургской окраины — Жибайки (вела первый мудборд-блог в LiveJournal!), была ресерчером у главного дизайнера нулевых Дениса Симачева и главредом сайта Vogue, а потом взяла пленочный Сontax и стала самым модным фотографом. Пересобрала визуал для петербургских бутиков Babochka и совершила восхитительный ребрендинг массмаркета Finn Flare, легализовав нормкор в остромодных кругах России (выкрутила на максимум скандинавский вайб!). В фэшн-дуэте с титаном стайлинга Светланой Вашеняк делала кампейны — визуальные методички для Walk Of Shame, Studio 29 и Belle You. Сейчас вместе с сестрой Аней Поповой запустила ресайкл-бренд Merceria: находят на фабричных стоках Италии винтажные левайсы, мужские костюмы и рубашки — перешивают, а затем снимают в своих вау-кампейнах (с писательницей Шахри Амирхановой!) и стилизуют с кружевными комбинациями, предвосхищая стайлинг The Row на сезоны вперед!