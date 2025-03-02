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10 главных визуалов, которые преобразили модную индустрию

Важнейшие улучшайзеры русской фэшн-картинки: перезапускают бренды, хантят супермоделей, взращивают собственные марки и дают мастер-класс по визуалу мировым ретейл-гигантам и модным конгломератам (учись, Kering!).

Маша Попова

Легенда русской фэшн-фотографии и королева вижуал-ребрендинга
Ольга Дунина

Икона русского Vogue и вижуал-директор Lime (ее руками бренд заслужил статус «супермассмаркета»!)
Мария Михеева + Екатерина Табакова

Суперкомбо: главный бренд-фотограф 2024 года плюс глянцевый гранд-стилист
Анна Слоникова

Бренд-визионер, влюбившая фэшн-рынок в многодельный феминный стайлинг
Таня Миска Молока + Люба Козорезова

Фэшн-нимфы визуала на российском рынке
Юна Вертука + Элина Шевченко

Рок-звезды авангардного визуала
Саша Нестерова

Мастер психологического фэшн-портрета

Маша Попова

Маша Попова

Маша Попова

Модель Ирина Мартыненко для Merceria

Модель Ирина Мартыненко для Merceria

Шахри Амирханова для Merceria

Шахри Амирханова для Merceria

Легенда русской фэшн-фотографии и королева вижуал-ребрендинга. Может все — начинала фэшн-блогером с екатеринбургской окраины — Жибайки (вела первый мудборд-блог в LiveJournal!), была ресерчером у главного дизайнера нулевых Дениса Симачева и главредом сайта Vogue, а потом взяла пленочный Сontax и стала самым модным фотографом. Пересобрала визуал для петербургских бутиков Babochka и совершила восхитительный ребрендинг массмаркета Finn Flare, легализовав нормкор в остромодных кругах России (выкрутила на максимум скандинавский вайб!). В фэшн-дуэте с титаном стайлинга Светланой Вашеняк делала кампейны — визуальные методички для Walk Of Shame, Studio 29 и Belle You. Сейчас вместе с сестрой Аней Поповой запустила ресайкл-бренд Merceria: находят на фабричных стоках Италии винтажные левайсы, мужские костюмы и рубашки — перешивают, а затем снимают в своих вау-кампейнах (с писательницей Шахри Амирхановой!) и стилизуют с кружевными комбинациями, предвосхищая стайлинг The Row на сезоны вперед!

Ольга Дунина

Ирина Шейк на обложке «Vogue Россия», сентябрь 2020. Фото: Паола Кудаки

Ирина Шейк на обложке «Vogue Россия», сентябрь 2020. Фото: Паола Кудаки

Легенда российского Vogue и вижуал-директор Lime, чьими руками бренд заслужил статус «супермассмаркета», обогнав по уровню (и скорости!) контента даже конкурентов из Inditex. С дипломом экономиста начинала в 2006-м с позиции ассистента в Vogue у Алены Долецкой, в 2011-м стала старшим редактором моды, а в 2012-м — фэшн-директором. Создавала образцово-показательные глянцевые обложки вплоть до марта 2022-го: работала рука об руку с Патриком Демаршелье, Мариано Виванко, Джампаоло Сгура, Яном Югаем и Арсением Джабиевым, а также снимала каверстори с супермоделями Ириной Шейк, Наташей Поли и Симоной Куст (за ее же стайлинг отвечала для чешского Vogue). С уходом глянца вместе с коллегами взялась за российские бренды: сначала делала лукбуки Sashaverse, Olovo, Izeta, но в итоге оказалась в Lime в составе дрим-тим с гуру маркетинга Ульяной Ничвеевой (а следом захантили суперстилистов Светлану Танакину и Дашу Баскову). Вместе развивают концепцию трендбюро (прогнозируют мастхэвы на годы вперед!), снимают самых перспективных моделей (от Соны Дамзиной, Иларии Назаровой и Кати Лецкой до балерины Большого театра Пелагеи Нецветаевой-Долгалевой!) и еженедельно выдают топовые кампейны (уровня Prada и Miu Miu!), постепенно уводя Lime в мидл-сегмент.

Мария Михеева + Екатерина Табакова

Екатерина Табакова. Фото: Петр Поляков

Екатерина Табакова. Фото: Петр Поляков

Мария Михеева

Мария Михеева

Надежда Стрелец для 12 Storeez

Надежда Стрелец для 12 Storeez

Лукбук коллекции Holiday Edition бренда Cut Out

Лукбук коллекции Holiday Edition бренда Cut Out

Суперкомбо: главный бренд-фотограф 2024 года плюс глянцевый гранд-стилист. В детстве Мария мечтала стать художницей, а, повзрослев, рванула в модную индустрию. Снимала обложки для екатеринбургского «Стольника», работала с InStyle и Harper’s Bazaar, но по-настоящему раскрыла свой фэшн-потенциал в кампейнах и лукбуках русских марок. Фотографировала в дуэте со стилистами Анной Слониковой (для мастеров премиум-шика Kalmanovich), Светланой Вашеняк (для петербургских виртуозов кашемира AND the brand), Таней Миской Молока (для собирателей вау-украшений Viva La Vika) и Олегом Тихомировым (для фолк-кутюрье Alena Akhmadullina). Сверхуспешный творческий союз сложился с легендой глянца Екатериной Табаковой (админ главного стайлинг-вестника, тг-канала Style Tricks и автор суперкампейнов Atelier Biser!): для новогодней съемки 12 Storeez вместе снимали и стилизовали Надежду Стрелец, превратив из YouTube-интервьюера в фэшн-музу.

Анна Слоникова

Анна Слоникова

Анна Слоникова

Алена Долецкая для Собака.ru, фото: Владимир Васильчиков

Алена Долецкая для Собака.ru, фото: Владимир Васильчиков

Бренд-визионер, влюбившая русский фэшн-рынок в многодельный феминный стайлинг и во французский ретровизуал (Годар встречает Шаброля!). Набивала руку в редакции Elle, но главное случилось после знакомства с Аленой Долецкой — стала ее бизнес-ассистентом и до сих пор помогает собирать луки (например, стилизовала Алену Станиславовну для нашего юбилейного спецвыпуска АЛЕНАZINE в февральском номере Собака.ru!). «Я пала перед масштабом личности, ума и достоинства и попросила взять меня на работу». Трудилась фэшн-директором платформы Nuself, снимала для мастеров кэжуала AZI Land (один из любимых брендов фэшн-дивы Натальи Гольденберг!) и стилизовала для всех брендов А-листа — от супермассмаркета Lime до премиум-шика Kalmanovich, T.E.V.I., Izeta и Walk of Shame Андрея Артемова. Сейчас с восторгом наблюдаем за развитием Cloche — собственного бренда Ани. В первом дропе сочинила королевский it-кейп Ermine по мотивам горностаевой мантии (покорил Долецкую!), а в новом — придумала театральные платочки со слезинками, жилетки из бейби-мохера с прожилками (оммаж срезу камня красного травертина!) и кашемировые кардиганы на винтажной подкладке (первой примерила актриса Елизавета Янковская в парижском кампейне!). «Cloche — это я, в каждой жилетке, бирке и фотографии. Поэтому он настолько же суперсильный, насколько и суперхрупкий».

Что брать в новой коллекции Cloche: газовые платья из прозрачного шелка, кашемировые кардиганы на подкладке с отделкой из винтажных тканей, нижние комбинации (так называемые Teddy Dresses) — и театральный платочек для слез.

Таня Миска Молока + Люба Козорезова

Таня Миска Молока

Таня Миска Молока

Люба Козорезова. Фото: Ильдар Иксанов

Люба Козорезова. Фото: Ильдар Иксанов

Кампейн Choux осень-зима — 2025

Кампейн Choux осень-зима — 2025

Фэшн-нимфы визуала на российском рынке, которые творят с опорой на кинокорпус титана советского кино Ильи Фрэза и французского документалиста Криса Маркера. В декрете Таня отложила в сторону диплом пиар-специалиста и начала развивать соцсети — в следующий миг (сила личного фэшн-бренда!) уже стилизовала для Agreeg и петербуржцев Osome2some. «Выскажу непопулярное мнение: считаю, что стайлингу нельзя научиться — навыки и видение либо есть изначально, либо нет». 80% проектов сделала вместе с профи ромкорных фото Любой Козорезовой. Главные хайлайты — креатив для Murashka, Lesyanebo (снимали стейтмент-пиджаки в комбо с лебедиными париками!) и лиссабонского бюро Centá (мастера арт-дирекшна и сет+гастродизайна, сотрудничающие с Loewe, Zara и H&M), с которыми готовили проект для нью-йоркских профи кокеткора Sandy Liang. Вдобавок нежно любят бемби-кампейн Choux (предвосхитили тренд на оленьи принты за полгода!). Сейчас Таня покинула пост арт-директора бренда, но продолжает работать вместе с Любой: весной во Франции и Испании будут снимать вау-контент для русских брендов (ждем!).

Юна Вертука + Элина Шевченко

Юна Вертука

Юна Вертука

Элина Шевченко

Элина Шевченко

Кампейн Yume Yume

Кампейн Yume Yume

Коллекция Uniform для F | ABLE

Коллекция Uniform для F | ABLE

Рок-звезды авангардного визуала. Юна Вертука — селебрити-стилист bentley-girl Аллы Брулетовой и автор фэшн-мейковера блогера Дианы Коркуновой, а также серый кардинал восхитительного ребрендинга стритвир-марки объемных пуховиков F | ABLE Артема Грибачева. В роли креативного директора этого бренда Юна объединилась с фотографом Элиной Шевченко (автором обложек Собака.ru c актрисами Викторией Исаковой и Лизой Ищенко, а еще знаменитого кадра с Ольгой Карпуть на фасаде KM20!) — и вместе они вывели коммерческую картинку F | ABLE на уровень Vaquera и Balenciaga. Плюс в дуэте снимали каверстори Numero Netherlands, кампейны для сверхмодных 2000 Archives и Yume Yume, а также делали эдиториал для нового французского Initial Magazine. Готовят в марте фэшн-съемку с Дианой Коркуновой в Париже (с лютыми Y2K-вайбами и фирменной панк-деконструкцией!).

Саша Нестерова

Саша Нестерова

Саша Нестерова

Симона Куст для «1811»

Симона Куст для «1811»

Кампейн GOSHA KARTSEV

Кампейн GOSHA KARTSEV

Мастер психологического фэшн-портрета. Мы окончательно и бесповоротно влюбились в работы Саши, увидев ее снимки для Pervert петербурженки Насти Ножиной (и инсталляцию в корнере бренда, созданную по мотивам арт-объекта «Моя кровать» Трейси Эмин!). Автор топовых кампейнов с Симоной Куст для «1811» и с Jolie Alien для Pitkina, проектов с готической дивой Salavat Kypere и шоу-ювелиром Гошей Карцевым (на эксклюзиве фотографирует украшения GOSHA KARTSEV). Нашла фэшн-соулмейта в стилисте Инне Рыжиковой: вместе снимают сумочные кампейны Mercy и панк-обвесы LevashovaElagina (скоро покажут новый релиз!). Выходят на международный уровень: работают с лондонскими мастерами кокеткора Self-Portrait и в апреле поедут в Париж готовить пул фэшн-съемок (ждем саспенс-авангард!).

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Люди:
Ольга Дунина, Анна Слоникова, Мария Попова

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