10 главных визуалов, которые преобразили модную индустрию

Важнейшие улучшайзеры русской фэшн-картинки: перезапускают бренды, хантят супермоделей, взращивают собственные марки и дают мастер-класс по визуалу мировым ретейл-гигантам и модным конгломератам (учись, Kering!).
Маша Попова
Легенда русской фэшн-фотографии и королева вижуал-ребрендинга
Ольга Дунина
Икона русского Vogue и вижуал-директор Lime (ее руками бренд заслужил статус «супермассмаркета»!)
Мария Михеева + Екатерина Табакова
Суперкомбо: главный бренд-фотограф 2024 года плюс глянцевый гранд-стилист
Анна Слоникова
Бренд-визионер, влюбившая фэшн-рынок в многодельный феминный стайлинг
Таня Миска Молока + Люба Козорезова
Фэшн-нимфы визуала на российском рынке
Юна Вертука + Элина Шевченко
Рок-звезды авангардного визуала
Саша Нестерова
Мастер психологического фэшн-портрета
Маша Попова
Легенда русской фэшн-фотографии и королева вижуал-ребрендинга. Может все — начинала фэшн-блогером с екатеринбургской окраины — Жибайки (вела первый мудборд-блог в LiveJournal!), была ресерчером у главного дизайнера нулевых Дениса Симачева и главредом сайта Vogue, а потом взяла пленочный Сontax и стала самым модным фотографом. Пересобрала визуал для петербургских бутиков Babochka и совершила восхитительный ребрендинг массмаркета Finn Flare, легализовав нормкор в остромодных кругах России (выкрутила на максимум скандинавский вайб!). В фэшн-дуэте с титаном стайлинга Светланой Вашеняк делала кампейны — визуальные методички для Walk Of Shame, Studio 29 и Belle You. Сейчас вместе с сестрой Аней Поповой запустила ресайкл-бренд Merceria: находят на фабричных стоках Италии винтажные левайсы, мужские костюмы и рубашки — перешивают, а затем снимают в своих вау-кампейнах (с писательницей Шахри Амирхановой!) и стилизуют с кружевными комбинациями, предвосхищая стайлинг The Row на сезоны вперед!
Ольга Дунина
Ирина Шейк на обложке «Vogue Россия», сентябрь 2020. Фото: Паола Кудаки
Легенда российского Vogue и вижуал-директор Lime, чьими руками бренд заслужил статус «супермассмаркета», обогнав по уровню (и скорости!) контента даже конкурентов из Inditex. С дипломом экономиста начинала в 2006-м с позиции ассистента в Vogue у Алены Долецкой, в 2011-м стала старшим редактором моды, а в 2012-м — фэшн-директором. Создавала образцово-показательные глянцевые обложки вплоть до марта 2022-го: работала рука об руку с Патриком Демаршелье, Мариано Виванко, Джампаоло Сгура, Яном Югаем и Арсением Джабиевым, а также снимала каверстори с супермоделями Ириной Шейк, Наташей Поли и Симоной Куст (за ее же стайлинг отвечала для чешского Vogue). С уходом глянца вместе с коллегами взялась за российские бренды: сначала делала лукбуки Sashaverse, Olovo, Izeta, но в итоге оказалась в Lime в составе дрим-тим с гуру маркетинга Ульяной Ничвеевой (а следом захантили суперстилистов Светлану Танакину и Дашу Баскову). Вместе развивают концепцию трендбюро (прогнозируют мастхэвы на годы вперед!), снимают самых перспективных моделей (от Соны Дамзиной, Иларии Назаровой и Кати Лецкой до балерины Большого театра Пелагеи Нецветаевой-Долгалевой!) и еженедельно выдают топовые кампейны (уровня Prada и Miu Miu!), постепенно уводя Lime в мидл-сегмент.
Мария Михеева + Екатерина Табакова
Суперкомбо: главный бренд-фотограф 2024 года плюс глянцевый гранд-стилист. В детстве Мария мечтала стать художницей, а, повзрослев, рванула в модную индустрию. Снимала обложки для екатеринбургского «Стольника», работала с InStyle и Harper’s Bazaar, но по-настоящему раскрыла свой фэшн-потенциал в кампейнах и лукбуках русских марок. Фотографировала в дуэте со стилистами Анной Слониковой (для мастеров премиум-шика Kalmanovich), Светланой Вашеняк (для петербургских виртуозов кашемира AND the brand), Таней Миской Молока (для собирателей вау-украшений Viva La Vika) и Олегом Тихомировым (для фолк-кутюрье Alena Akhmadullina). Сверхуспешный творческий союз сложился с легендой глянца Екатериной Табаковой (админ главного стайлинг-вестника, тг-канала Style Tricks и автор суперкампейнов Atelier Biser!): для новогодней съемки 12 Storeez вместе снимали и стилизовали Надежду Стрелец, превратив из YouTube-интервьюера в фэшн-музу.
Анна Слоникова
Бренд-визионер, влюбившая русский фэшн-рынок в многодельный феминный стайлинг и во французский ретровизуал (Годар встречает Шаброля!). Набивала руку в редакции Elle, но главное случилось после знакомства с Аленой Долецкой — стала ее бизнес-ассистентом и до сих пор помогает собирать луки (например, стилизовала Алену Станиславовну для нашего юбилейного спецвыпуска АЛЕНАZINE в февральском номере Собака.ru!). «Я пала перед масштабом личности, ума и достоинства и попросила взять меня на работу». Трудилась фэшн-директором платформы Nuself, снимала для мастеров кэжуала AZI Land (один из любимых брендов фэшн-дивы Натальи Гольденберг!) и стилизовала для всех брендов А-листа — от супермассмаркета Lime до премиум-шика Kalmanovich, T.E.V.I., Izeta и Walk of Shame Андрея Артемова. Сейчас с восторгом наблюдаем за развитием Cloche — собственного бренда Ани. В первом дропе сочинила королевский it-кейп Ermine по мотивам горностаевой мантии (покорил Долецкую!), а в новом — придумала театральные платочки со слезинками, жилетки из бейби-мохера с прожилками (оммаж срезу камня красного травертина!) и кашемировые кардиганы на винтажной подкладке (первой примерила актриса Елизавета Янковская в парижском кампейне!). «Cloche — это я, в каждой жилетке, бирке и фотографии. Поэтому он настолько же суперсильный, насколько и суперхрупкий».
Таня Миска Молока + Люба Козорезова
Фэшн-нимфы визуала на российском рынке, которые творят с опорой на кинокорпус титана советского кино Ильи Фрэза и французского документалиста Криса Маркера. В декрете Таня отложила в сторону диплом пиар-специалиста и начала развивать соцсети — в следующий миг (сила личного фэшн-бренда!) уже стилизовала для Agreeg и петербуржцев Osome2some. «Выскажу непопулярное мнение: считаю, что стайлингу нельзя научиться — навыки и видение либо есть изначально, либо нет». 80% проектов сделала вместе с профи ромкорных фото Любой Козорезовой. Главные хайлайты — креатив для Murashka, Lesyanebo (снимали стейтмент-пиджаки в комбо с лебедиными париками!) и лиссабонского бюро Centá (мастера арт-дирекшна и сет+гастродизайна, сотрудничающие с Loewe, Zara и H&M), с которыми готовили проект для нью-йоркских профи кокеткора Sandy Liang. Вдобавок нежно любят бемби-кампейн Choux (предвосхитили тренд на оленьи принты за полгода!). Сейчас Таня покинула пост арт-директора бренда, но продолжает работать вместе с Любой: весной во Франции и Испании будут снимать вау-контент для русских брендов (ждем!).
Юна Вертука + Элина Шевченко
Рок-звезды авангардного визуала. Юна Вертука — селебрити-стилист bentley-girl Аллы Брулетовой и автор фэшн-мейковера блогера Дианы Коркуновой, а также серый кардинал восхитительного ребрендинга стритвир-марки объемных пуховиков F | ABLE Артема Грибачева. В роли креативного директора этого бренда Юна объединилась с фотографом Элиной Шевченко (автором обложек Собака.ru c актрисами Викторией Исаковой и Лизой Ищенко, а еще знаменитого кадра с Ольгой Карпуть на фасаде KM20!) — и вместе они вывели коммерческую картинку F | ABLE на уровень Vaquera и Balenciaga. Плюс в дуэте снимали каверстори Numero Netherlands, кампейны для сверхмодных 2000 Archives и Yume Yume, а также делали эдиториал для нового французского Initial Magazine. Готовят в марте фэшн-съемку с Дианой Коркуновой в Париже (с лютыми Y2K-вайбами и фирменной панк-деконструкцией!).
Саша Нестерова
Мастер психологического фэшн-портрета. Мы окончательно и бесповоротно влюбились в работы Саши, увидев ее снимки для Pervert петербурженки Насти Ножиной (и инсталляцию в корнере бренда, созданную по мотивам арт-объекта «Моя кровать» Трейси Эмин!). Автор топовых кампейнов с Симоной Куст для «1811» и с Jolie Alien для Pitkina, проектов с готической дивой Salavat Kypere и шоу-ювелиром Гошей Карцевым (на эксклюзиве фотографирует украшения GOSHA KARTSEV). Нашла фэшн-соулмейта в стилисте Инне Рыжиковой: вместе снимают сумочные кампейны Mercy и панк-обвесы LevashovaElagina (скоро покажут новый релиз!). Выходят на международный уровень: работают с лондонскими мастерами кокеткора Self-Portrait и в апреле поедут в Париж готовить пул фэшн-съемок (ждем саспенс-авангард!).
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