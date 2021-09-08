Инструкция: как наряжаться и что носить в новом сезоне? Советуют стилисты

Констатируем: все красиво вернулось! Как нарядиться на максималках? Спросили у стилистов Алексаендра Рогова и Эльмиры Тулебаевой, которые поделились своим бесценным опытом. Основные модные приемы, маст-хэвы сезона, it-обувь (спойлер: это резиновая обувь!) и коллекции, образы из которых достойны войти в осенний мудборд. Показываем.
Александр Рогов
Телеведущий, стилист и дизайнер бренда Rogov о ресейле, казаках и винтажной Kelly.
Какая глобальная тенденция определяет новый сезон?
Агендерность. Стирание границ между мужским и женским.
Next big thing в моде?
Ресейл.
Коллекция сезона?
Balenciaga Couture. И разочарование, и вдохновение одновременно.
Эди Слиман и Celine. Дерзкий, наглый, понятный и непонятный одновременно. Уверен, что его образы, сочетающие повседневное и нарядное будут самыми цитируемыми в сезоне.
Любимый тренд?
Платья и юбки на мужчинах.
Коллаборация сезона?
Gucci x Balenciaga. Подобного в люксе еще не было. Прецедент!
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Isabel Marant
Прием, который моментально делает образ актуальным?
Заправленные в сапоги брюки. Этим надо срочно побаловаться — в октябре будет уже неактуально.
Хит сезона?
Высокие казаки.
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Bottega Veneta
It-shoes?
Резиновые сапоги.
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Kelly Hermès vintage
It-bag?
Kelly Hermès vintage.
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Jil Sander
Главный аксессуар?
Стеганый шарф-плед.
Классные русские бренды?
Rogov, WOS, Bogemique, Alexander Arutyunov, Vereja.
Эльмира Тулебаева
Стилист, работала над клипами самых фэшн-одиозных групп современности — Little Big и «Пошлая Молли»: о рыцарях, секси-трикотаже и «Русских сезонах».
Коллекция сезона?
Союз Prada и Рафа Симонса. Сошлось все — принты, крой, детали. Для меня это полная синергия. И отмечу, как бережно работает Энтони Ваккарелло с кодами Saint Laurent. Последние две коллекции — оммаж «Русским сезонам»!
Красиво — рыцарская тема в коллекции Balenciaga и мужском показе Celine в замке Шамбор.
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Jacquemus
Любимый тренд?
Трикотаж: тонкий прозрачный секси-трикотаж! Мега- хит — микрокардиган Jacquemus, который держится на цепочке-логотипе и честном слове.
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Bottega Veneta
Маст-хэв сезона?
Резиновые сапоги и калоши.
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Miu Miu
It-bag?
Меховая Miu Miu.
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Jil Sander х Birkenstock
Главная коллаборация?
Jil Sander х Birkenstock.
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Versace
Аксессуар сезона?
Косынка.
Прием, который делает образ нарядным?
Аксессуары Schiaparelli — сумасшедшая красота и никакого минимализма. Овердоз! Сочетать с кэжуал. Мастеркласс — у Schiaparelli и Celine.
Вещь сезона?
Шуба Balenciaga из искусственного меха. Такая есть в DayNight.
Арт + фэшн сезона?
Фильм «Аннетт» режиссера Леоса Каракса. Герой Адама Драйвера (он играет стендап-комика) выступает в таком же зеленом махровом халате, как у Bottega Veneta! Гардероб и косметику для героини Марион Котийяр предоставил дом Chanel.
Классные русские бренды?
404 NOT FOUND — чувственно, красиво и актуально. В осенней коллекции есть вещи 18+, с порнопринтами на изнанке. И WOS — Андрей Артемов использует культурные коды Башкирии, откуда он родом. Мы с ним земляки.
Фото: архивы пресс-служб
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