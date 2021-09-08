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Инструкция: как наряжаться и что носить в новом сезоне? Советуют стилисты

Констатируем: все красиво вернулось! Как нарядиться на максималках? Спросили у стилистов Алексаендра Рогова и Эльмиры Тулебаевой, которые поделились своим бесценным опытом. Основные модные приемы, маст-хэвы сезона, it-обувь (спойлер: это резиновая обувь!) и коллекции, образы из которых достойны войти в осенний мудборд. Показываем.

Александр Рогов

Телеведущий, стилист и дизайнер бренда Rogov о ресейле, казаках и винтажной Kelly.

  • Celine

  • Celine

  • Balenciaga Couture

  • Balenciaga Couture

Какая глобальная тенденция определяет новый сезон?

Агендерность. Стирание границ между мужским и женским.

Next big thing в моде?

Ресейл.

Коллекция сезона?

Balenciaga Couture. И разочарование, и вдохновение одновременно.

Эди Слиман и Celine. Дерзкий, наглый, понятный и непонятный одновременно. Уверен, что его образы, сочетающие повседневное и нарядное будут самыми цитируемыми в сезоне.

Любимый тренд?

Платья и юбки на мужчинах.

Коллаборация сезона?

Gucci x Balenciaga. Подобного в люксе еще не было. Прецедент!

  • Isabel Marant

Прием, который моментально делает образ актуальным?

Заправленные в сапоги брюки. Этим надо срочно побаловаться — в октябре будет уже неактуально.

Хит сезона?

Высокие казаки.

  • Bottega Veneta

It-shoes?

Резиновые сапоги.

  • Kelly Hermès vintage

It-bag?

Kelly Hermès vintage.

  • Jil Sander

Главный аксессуар?

Стеганый шарф-плед.

  • Vereja

  • Rogov

  • WOS

Классные русские бренды?

Rogov, WOS, Bogemique, Alexander Arutyunov, Vereja.

Эльмира Тулебаева

Стилист, работала над клипами самых фэшн-одиозных групп современности — Little Big и «Пошлая Молли»: о рыцарях, секси-трикотаже и «Русских сезонах».

  • Prada

  • Prada

  • Saint Laurent

  • Celine

Коллекция сезона?

Союз Prada и Рафа Симонса. Сошлось все — принты, крой, детали. Для меня это полная синергия. И отмечу, как бережно работает Энтони Ваккарелло с кодами Saint Laurent. Последние две коллекции — оммаж «Русским сезонам»!

Красиво — рыцарская тема в коллекции Balenciaga и мужском показе Celine в замке Шамбор.

  • Jacquemus

Любимый тренд?

Трикотаж: тонкий прозрачный секси-трикотаж! Мега- хит — микрокардиган Jacquemus, который держится на цепочке-логотипе и честном слове.

  • Bottega Veneta

Маст-хэв сезона?

Резиновые сапоги и калоши.

  • Miu Miu

It-bag?

Меховая Miu Miu.

  • Jil Sander х Birkenstock

Главная коллаборация?

Jil Sander х Birkenstock.

  • Versace

Аксессуар сезона?

Косынка.

  • Schiaparelli

  • Schiaparelli

  • Celine

Прием, который делает образ нарядным?

Аксессуары Schiaparelli — сумасшедшая красота и никакого минимализма. Овердоз! Сочетать с кэжуал. Мастеркласс — у Schiaparelli и Celine.

Вещь сезона?

Шуба Balenciaga из искусственного меха. Такая есть в DayNight.

  • Bottega Veneta

  • Chanel

Арт + фэшн сезона?

Фильм «Аннетт» режиссера Леоса Каракса. Герой Адама Драйвера (он играет стендап-комика) выступает в таком же зеленом махровом халате, как у Bottega Veneta! Гардероб и косметику для героини Марион Котийяр предоставил дом Chanel.

  • 404 NOT FOUND

  • WOS

Классные русские бренды?

404 NOT FOUND — чувственно, красиво и актуально. В осенней коллекции есть вещи 18+, с порнопринтами на изнанке. И WOS — Андрей Артемов использует культурные коды Башкирии, откуда он родом. Мы с ним земляки.

Фото: архивы пресс-служб

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