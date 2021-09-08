Инструкция: как наряжаться и что носить в новом сезоне? Советуют стилисты

Коллекция сезона?

Союз Prada и Рафа Симонса. Сошлось все — принты, крой, детали. Для меня это полная синергия. И отмечу, как бережно работает Энтони Ваккарелло с кодами Saint Laurent. Последние две коллекции — оммаж «Русским сезонам»!

Красиво — рыцарская тема в коллекции Balenciaga и мужском показе Celine в замке Шамбор.