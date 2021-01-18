Игра с цветом, логотип без логотипа и перчатки с чехлами для Airpods: Миучча Прада и Раф Симонс показали вторую совместную коллекцию Prada

Цвет в многообразии представлен и в самой коллекции (Симонс известен своей тонкой и грамотной работой с цветом). Prada предлагают мужчинам розовые, желтые и голубые пальто, фиолетовые тренчи, фиолетовые и зеленые бомберы оверсайз. Не обошлось и без спокойных классических оттенков: темно-синего, черного, болотного, коричневого, а также сдержанных приталенный силуэтов, которые контрастируют с объемной верхней одеждой. Среди ярких аксессуаров — перчатки, многие из которых дополнены чехлами для Airpods. Также в коллекции Prada осень-зима 2021-22 много вещей с принтами — это брюки, высокие перчатки, кардиганы и костюмы. Один из главных узоров — треугольный логотип Prada, но без надписи бренда.