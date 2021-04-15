Жокейские шлемы и блестящие жакеты с острыми плечами: Gucci показали коллаборацию с Balenciaga

В качестве оммажа Гуччио Гуччи — жокейские аксессуары и сапоги (бренд начинал с создания атрибутов для конных прогулок), а также надпись Savoy на шлемах (основатель дома начинал свою карьеру в одноименном отеле). Отсылкой к работам Тома Форда стал красный бархатный костюм, похожий на тот, что в 1996 показал Форд. Кроме этого, в коллекцию вошли жакеты и украшения с надписями Gucci и Balenciaga, платья, кейпы, пальто и расклешенные брюки.