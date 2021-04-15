Жокейские шлемы и блестящие жакеты с острыми плечами: Gucci показали коллаборацию с Balenciaga

Сегодня Gucci провели показ, на котором презентовали свою коллаборацию с Balenciaga. В коллекции Aria, приуроченной к столетию Gucci, объединились узнаваемые элементы обоих модных домов, например, силуэты Balenciaga и декоративность Gucci — так пиджаки с объемными плечами теперь обильно украшены пайетками. Кроме того, Алессандро Микеле обратился к архивам бренда — получился оммаж как самому основателю бренда Гуччио Гуччи, так и бывшему креативному директору модного дома — Тому Форду.
В качестве оммажа Гуччио Гуччи — жокейские аксессуары и сапоги (бренд начинал с создания атрибутов для конных прогулок), а также надпись Savoy на шлемах (основатель дома начинал свою карьеру в одноименном отеле). Отсылкой к работам Тома Форда стал красный бархатный костюм, похожий на тот, что в 1996 показал Форд. Кроме этого, в коллекцию вошли жакеты и украшения с надписями Gucci и Balenciaga, платья, кейпы, пальто и расклешенные брюки.
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