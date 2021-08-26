Секс, неврозы и Саша Грей в осенне-зимней коллекции 404 NOT FOUND I

Это отражено, например, в двустороннем худи с принтом в виде перевернутого полароида с одной стороны и этого же полароида с порносценой – с другой (изнаночной). Есть в коллекции и принт с изображением Саши Грей. В дополнение к нему — надпись «Deep nude love» («Глубоко обнаженная любовь»), которая отсылает к названию программы, удаляющей одежду с фотографий.