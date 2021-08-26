Секс, неврозы и Саша Грей в осенне-зимней коллекции 404 NOT FOUND I

Петербургский бренд выпустил коллекцию «Sexual neuroses» («Сексуальные неврозы»), в которой обыграл тему секса и ее табуированность в обществе. 404 NOT FOUND I показали, как стыдное сделать красивым, а тайное – явным.
Это отражено, например, в двустороннем худи с принтом в виде перевернутого полароида с одной стороны и этого же полароида с порносценой – с другой (изнаночной). Есть в коллекции и принт с изображением Саши Грей. В дополнение к нему — надпись «Deep nude love» («Глубоко обнаженная любовь»), которая отсылает к названию программы, удаляющей одежду с фотографий.
Также в коллекцию вошли футболки с надписью «Me and my nude shadow» («Я и мое обнаженная тень») и портретом мужчины, делающим кунилингус, переливающееся платье с вырезом на спине и названием коллекции — «Sexual neuroses», унисекс-худи с признанием — «Erotic photos in my phone» («В моем телефоне есть фотографии эротического содержания»). Последняя надпись выполнена в желто-оранжевом оттенке, который разбавляет черно-бело-красную палитру коллекции и отсылает к эмблеме Pornhub.
Тему секса продолжают мини-юбки из лаковой кожи, кожаные топы на манер корсета и вечерние платья, перетянутые будто бы по технике сибари. БДСМ-стилистика прослеживается в свитшоте с цепочкой с карабинами, имитирующими наручники, и многоразовых масках, которые можно использовать по предназначению или носить в качестве аксессуара на шее. Среди дебютных вещей коллекции — первая для 404 NOT FOUND I сумка в виде мешка.
Фото: архив пресс-службы
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