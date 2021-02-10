Ланселот, доспехи, подростковая эстетика и коммерция — Леонид Алексеев о новой мужской коллекции Celine

На этой неделе мир увидел новую мужскую коллекцию Celine, которая получила название Teen Knight Poem. Креативный директор бренда Эди Слиман посвятил ее современным рыцарям и переосмыслил атрибуты средневековой эпохи, среди которых шлемы и доспехи. Создатель бренда House of Leo, преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ, дизайнер Леонид Алексеев специально для «Собака.ru» разбирает увлечение Слимана подростковой эстетикой, показывает референсы коллекции и объясняет, почему новый Celine — не только для подростков.
Ульрих фон Лихтенштейн, Эдуард Черный принц и Уильям Маршал — самые прославленные рыцари, ставшие прототипами для таких персонажей исторического фэнтези как Айвенго и Ланселот. Они прославились не только своим умением владеть мечом и победами на турнирах, но и склонностью к стихосложению и приклоненную колен пред прекрасными дамами. В приключенческих романах образ рыцаря романтизирует юность с ее одиночеством, томлением и поисками смысла жизни. Неспроста Эди Слиман, креативный директор Celine и тонкий знаток подростковой эстетики, обратился к этой теме при создании новой мужской коллекции модного дома.
Всадник с черным стягом (по слухам сын приятеля дизайнера) скачет в сторону французского замка Шамбор (локации показа), который полюбился Эдди из-за его графичной черно-белой гаммы. Модели в образах, инспирированных средневековыми доспехами и панк эстетикой 80-х, драматично вышагивают по округлым галереям средневекового гиганта. Поддерживая тренд на эскапизм, дизайнер предлагает нам отправится вслед за ними в мир тинейджерских фантазий. Тем, кто следит за новой историей бренда, уже знакомы его приглашения на автогонки и на рок-концерт, хотя на этот раз гранж все же уступает место элегантной роскоши.
Многослойные вышитые и богато украшенные вручную комплекты, в которых соединяются шипованные бомберы с блузами в стиле ренессанс, дополняют сапоги челси, длинные серьги и колье в виде широких цепей. Все происходящее напоминает удивительную сказку, в которой есть место красоте, дерзости и чувствам. На видео белокурый принц с подкрашенной челкой от накала чувств даже роняет слезу. Как много всего в этой слезе: клиенты бренда, что оплакивают ушедшую юность, прощание с любимыми рваными джинсами и даже грусть по невысказанному кому-то признанию. Неслучайно название коллекции «Поэма рыцаря-тинейджера» (Teen Knight Poem), и как положено поэмам она оставляет легкое чувство грусти и зовет снова взять ее почитать.
Критики наивно полагают, что Слиман стремится одевать одну молодежь. Однако еще во времена его работы в Dior (дизайнер возглавлял мужское направление бренда с 2000 по 2007) стало понятно, что молодость образов притягивает аудиторию постарше, оставляя самих подростков лишь источником вдохновения. Рецепт все тот же: «вдохновляйтесь молодыми, но одевайте тех, у кого есть деньги».
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