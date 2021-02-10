Ланселот, доспехи, подростковая эстетика и коммерция — Леонид Алексеев о новой мужской коллекции Celine

Многослойные вышитые и богато украшенные вручную комплекты, в которых соединяются шипованные бомберы с блузами в стиле ренессанс, дополняют сапоги челси, длинные серьги и колье в виде широких цепей. Все происходящее напоминает удивительную сказку, в которой есть место красоте, дерзости и чувствам. На видео белокурый принц с подкрашенной челкой от накала чувств даже роняет слезу. Как много всего в этой слезе: клиенты бренда, что оплакивают ушедшую юность, прощание с любимыми рваными джинсами и даже грусть по невысказанному кому-то признанию. Неслучайно название коллекции «Поэма рыцаря-тинейджера» (Teen Knight Poem), и как положено поэмам она оставляет легкое чувство грусти и зовет снова взять ее почитать.