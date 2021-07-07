Впервые за последние 53 (!) года Balenciaga представили кутюрную коллекцию

Это случилось: Balenciaga создали и показали кутюрную коллекцию, которую не выпускали со времен правления самого создателя модного дома — Кристабаля Баленсиага. В салоне, в котором когда-то и работал Баленсиага, прошел показ бренда, более того, салон специально отреставрировали для шоу. Еще одной отсылкой к прошлому стало отсутствие музыкального сопровождения — модели дефилировали в полной тишине, а в лукбуке Balenciaga Couture у каждого образа есть свой номер, что отсылает к тем временам, когда у всех моделей на показе в руках была пронумерованная табличка.