Впервые за последние 53 (!) года Balenciaga представили кутюрную коллекцию

Это случилось: Balenciaga создали и показали кутюрную коллекцию, которую не выпускали со времен правления самого создателя модного дома — Кристабаля Баленсиага. В салоне, в котором когда-то и работал Баленсиага, прошел показ бренда, более того, салон специально отреставрировали для шоу. Еще одной отсылкой к прошлому стало отсутствие музыкального сопровождения — модели дефилировали в полной тишине, а в лукбуке Balenciaga Couture у каждого образа есть свой номер, что отсылает к тем временам, когда у всех моделей на показе в руках была пронумерованная табличка.
Коллекция стала оммажем работам Кристабаля Баленсиага. Тут и шляпы-тарелки, и платье невесты, вдохновленное аналогичным образом 1968 года. Кроме того, в Balenciaga Couture вошли гиперобъемные пуховики, парки, пальто, тренчи, костюмы, деним и вещи с элементами деконструкции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.