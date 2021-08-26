15 пар резиновой обуви для любой петербургской погоды и на любой кошелек

Несмотря на вдохновляющий прогноз на эти выходные, который обещает солнце и идеальные +20, мы то знаем, что сезон резиновой обуви в разгаре. Именно поэтому собрали варианты непромокаемых сапог, ботинок: от ботильонов до челси, и даже шлепок. В Петербурге никогда не знаешь, что пригодится!