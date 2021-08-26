15 пар резиновой обуви для любой петербургской погоды и на любой кошелек

Несмотря на вдохновляющий прогноз на эти выходные, который обещает солнце и идеальные +20, мы то знаем, что сезон резиновой обуви в разгаре. Именно поэтому собрали варианты непромокаемых сапог, ботинок: от ботильонов до челси, и даже шлепок. В Петербурге никогда не знаешь, что пригодится!
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Сапоги Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
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Ботинки Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 48 800 руб.
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Ботинки Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 000 руб.
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Сапоги Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 14 990 руб.
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Сапоги Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 999 руб.
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Сапоги RED Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 35 000 руб.
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Сапоги Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 32 050 руб.
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Ботильоны Сhlое, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 34 500 руб.
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Сапоги Ganni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 000 руб.
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Сапоги Aigle, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 4 999 руб.
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Челси Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 8 990 руб.
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Ботинки Aigle, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 720 руб.
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Шлепанцы Givenchy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 42 600 руб.
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Сапоги Aigle, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 4 999 руб.
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Сапоги Brunello Cucinelli, купить онлайн, 53 200 руб.
Фото: архивы пресс-служб
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