Что выходит в кино на этой неделе: смотрим новый приквел (шестая часть!) «Голодных игр» (18+), байопик «Александр I» с Сергеем Горошко в роли императора (12+), боевик «Операция "Возмездие"» с Лиамом Нисоном (18+), трогательный мультфильм «Дворняшка» (6+). Эти и другие новинки кинопроката — в нашем дайджесте.

Спецпоказ фильма «Малика», Дом Радио, «Ленфильм», «Севкабель Порт» (18+)

Безупречный, как идиллические деревенские каникулы у бабушки с дедушкой, фильм о взрослении 12-летней ингушской девочки — полнометражный дебют режиссера с петербургским бэкграундом (училась в СПбГИКиТ!) Натальи Уваровой. Фильм стал победителем кинофестиваля «Маяк»!

26, 27 и 28 ноября

Лекция «Театр и мода "Строгого юноши"», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Искусствовед, куратор и арт-критик Екатерина Андреева через призму личности стилиста группы «Кино» Константина Гончарова расскажет о петербургской моде первой половины 1990-х.

Вечеринка в честь 25-летия «Дневника Бриджит Джонс», «Юнион» (18+)

22:00

После спецпоказа в «Авроре» (стартует в 19:40!) идем на Литейный: обсуждать культовый ромком с Рене Зеллвегер, Колином Фертом и Хью Грантом, слушать музыку и угощаться вэлком-дринком.

Концерт «Созвездие Отрезок», «Рассвет» (16+)

20:00

Сайд-проект Антона Дворцевого, Вари Краминовой и Никиты Черната из «Хадн дадн» раздаст широкий спектр танцевальной музыки с массивными синтезаторами и стремительными гитарными соло.

Бонус-идея: запланировать поход на каток! Ледовые площадки уже открылись в Новой Голландии и «Севкабель Порту», а еще — в «Охта Парке» посреди леса и у «Флагштока» на Крестовском острове.