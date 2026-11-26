Фестиваль лекций «Не только Бродский» в музее «Полторы комнаты», открытие катков (зима близко!), выставки художницы 2024 года по версии арт-ярмарки Cosmoscow Александры Гарт и гиперреалиста-гуманиста Керима Рагимова, спецпоказы фильма «Малика» (гран-при фестиваля «Маяк»-2026!) и новые «Голодные игры» в прокате, а еще россыпь концертов (от Евы Польны до Димы Билана!) — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
Что выходит в кино на этой неделе: смотрим новый приквел (шестая часть!) «Голодных игр» (18+), байопик «Александр I» с Сергеем Горошко в роли императора (12+), боевик «Операция "Возмездие"» с Лиамом Нисоном (18+), трогательный мультфильм «Дворняшка» (6+). Эти и другие новинки кинопроката — в нашем дайджесте.
Спецпоказ фильма «Малика», Дом Радио, «Ленфильм», «Севкабель Порт» (18+)
Безупречный, как идиллические деревенские каникулы у бабушки с дедушкой, фильм о взрослении 12-летней ингушской девочки — полнометражный дебют режиссера с петербургским бэкграундом (училась в СПбГИКиТ!) Натальи Уваровой. Фильм стал победителем кинофестиваля «Маяк»!
26, 27 и 28 ноября
Лекция «Театр и мода "Строгого юноши"», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Искусствовед, куратор и арт-критик Екатерина Андреева через призму личности стилиста группы «Кино» Константина Гончарова расскажет о петербургской моде первой половины 1990-х.
Вечеринка в честь 25-летия «Дневника Бриджит Джонс», «Юнион» (18+)
22:00
После спецпоказа в «Авроре» (стартует в 19:40!) идем на Литейный: обсуждать культовый ромком с Рене Зеллвегер, Колином Фертом и Хью Грантом, слушать музыку и угощаться вэлком-дринком.
Концерт «Созвездие Отрезок», «Рассвет» (16+)
20:00
Сайд-проект Антона Дворцевого, Вари Краминовой и Никиты Черната из «Хадн дадн» раздаст широкий спектр танцевальной музыки с массивными синтезаторами и стремительными гитарными соло.
Бонус-идея: запланировать поход на каток! Ледовые площадки уже открылись в Новой Голландии и «Севкабель Порту», а еще — в «Охта Парке» посреди леса и у «Флагштока» на Крестовском острове.
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
Фестиваль «Не только Бродский», «Полторы комнаты» (18+)
Музыкант Данила Холодков, актер Александр Горчилин, «митек» Дмитрий Шагин и многие другие расскажут о богемном кафе «Сайгон» и культовых пивных, художниках арефьевского круга и рок-клубе. А откроет фестиваль лекция литературоведа Андрея Арьева. Далее слушаем историка Игоря Кузьмичева (29 ноября!) — о стратегии и тактике ленинградского андеграунда от квартирных выставок до курехинской мем-мистификации «Ленин-гриб».
с 27 ноября по 24 декабря
Концерт Евы Польны, Ледовый дворец (12+)
20:00
Легенда интеллигентной электроники, «Гостья из будущего» и лауреатка премии «ТОП50» Собака.ru в очередной раз принесет в массы IDM — а мы и рады!
Концерт Димы Билана, СКА Арена (6+)
Наш «номер один» выступит с шоу «Я просто люблю тебя» — так что самое время вспомнить одноименный трек 2011 года (хоть в голове все чаще играет «Горе-зима»!).
27, 28 ноября
Выставка «Озимандия», Anna Nova (16+)
Смотрим новые графические работы, скульптурные объекты и инсталляции Александры Гарт — художницы 2024 года по версии арт-ярмарки Cosmoscow и лауреата премии «ТОП50» Собака.ru. В Anna Nova она построила «памятник цивилизациям, отдавшим все силы в борьбе за бессмертие».
до 17 января 2027-го
Концерт «Ночные грузчики», «К-30» (18+)
19:00
Музыканты Евгений Алехин и Михаил Енотов раздадут литературный речитатив о кризисе идентичности, экзистенциальной тоске и взрослении. Обещают «все ключевые треки проекта живьем».
Концерт Дельфина, «А2» (16+)
20:00
Андрей Лысиков пообещает, что «мы обязательно встретимся» после того, как он уйдет «туда, где весна». А заодно презентует долгожданный релиз — новый альбом «Зла нет».
Вечеринка «Club.ru», «К-30» (18+)
23:00
Команда triglinki club устроит переосмысление русской уличной эстетики через клубную культуру. В прайм-тайме ночи танцуем под ру-андер-рэп, EDM, электропоп и альтернативу из 90-х.
СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
Мюзикл «Малевич», Театр на Садовой (12+)
Режиссер Анна Тесс, композитор Даниил Ячин и автор либретто Наталия Макуни взяли за основу биографию художника Каземира Малевича (а также подлинные документы эпохи!) и сочинили рок-мюзикл. Разумеется, авангардный.
28, 29 ноября
Экскурсия «Идейно я трезв», точка встречи ул. Рубинштейна, 23 (12+)
12:30
Директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева проведет по дворам, а после — по коммунальной квартире, в которой 28 лет прожил писатель Сергей Довлатов. Надо быть!
Балет «Щелкунчик», Эрмитажный театр (6+)
15:00
Открываем сезон самого праздничного спектакля! Постановка «Балета Империал» объединит традиционные декорации и костюмы с анимированными проекциями, которые украсят стены Эрмитажного театра. Еще восемь «Щелкунчиков» (и одну елка в Мраморном дворце!) собрали в нашем тексте.
Концерт «Бонд с кнопкой», «Юбилейный» (16+)
19:00
Инди-фолк-амбассадоры спальных районов зовут «пить сидр» и «глядеть тебя красивую».
Вечеринка «Друг», «К-30» (18+)
23:59
Культовая серия вечеринок и комьюнити, существующее с 2009 года, приглашает на день рождения: за музыку отвечают Aver, Juravlove, Gudjia, Igor Bear, Xtralovable, Misha Kolesnikov, Nick Brown и Brique
Концерт группы «Пикник», Ледовый дворец (12+)
19:00
Эдмунд Шклярский и его рок-группа отмечают 45-летие бэнда свежим релизом «Вечное движение» и одноименным туром.
Вечеринка «Space Voyage», клуб «Грибоедов» (18+)
23:00
Отправляемся в музыкальное путешествие, инициированное диджеем Софией Родиной — вместе с ней за вертушки этой ночью встанут Veselychel, Vlas Leskin и Push n Pull с лайвом.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
Концерт-перформанс «Возможно мы», Дом Радио на Невском (12+)
19:00
Артисты Академии имени Антона Рубинштейна объединят отрывки из опер Беллини, Доницетти, Россини, Верди, Вагнера, Шарпантье, Оффенбаха, Пуччини и Корнгольда в «каталог возможностей, библиотеку общечеловеческого опыта».
Концерт «Шостакович. Концерты №1 и №2 для фортепиано с оркестром», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Оба сочинения прозвучат в исполнении Заслуженного коллектива России и пианиста (и победителя «Классического Евровидения»!) Ивана Бессонова. Также в программе — Седьмая симфония Прокофьева.
Выставка «Мечта», Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects (16+)
Двухчастный проект Керима Рагимова: смотрим новую сборку знаменитого «Человеческого проекта» и работы 1990-х, когда нынешний классик был отчаянным петербургским сквоттером, романтично кочевавшим по расселенным домам.
до 14 февраля 2027-го
Концерт IOWA, Temple of Deer (16+)
20:00
Фэшн-поп-икона Катя IOWA в этом году выстрелила с треком «Мы» и рефреном в нем «Если я не твоя невеста, положи на место». Не пропустите его в лайве!
Концерт BATO, «К-30» (16+)
20:00
Слушаем вживую новый альбом «The Alarmist» (с трэп-саундом и хлестким флоу!) и специальных гостей — например, в Москве это был рэпер Boulevard Depo.
Концерт Хмырова, «А2» (16+)
20:00
Локальная хип-хоп-звезда продвигает «русский рок на 808-х» (что бы это ни значило!), а также синтезирует дворовую романтику, русскую задушевность и тотальную искренность.
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