Гран-при «Маяка» едет в Петербург! Объявлены даты спецпоказов фильма «Малика» Натальи Уваровой

Безупречный, как идиллические деревенские каникулы у бабушки с дедушкой, фильм о взрослении 12-летней ингушской девочки «Малика» режиссера с петербургским бэкграундом (училась в СПбГИКиТ) Натальи Уваровой ждут три спецпоказа: 26 ноября — в Доме Радио, 27 ноября — на «Ленфильме» и 28 ноября — в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно найти по ссылке.

И важно! Картина участвовала в лаборатории «Ленфильм-дебют», где ее куратором выступил Бакур Бакурадзе («Лермонтов», «Снег в моем дворе»).

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