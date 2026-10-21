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Кино и сериалы

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Гран-при «Маяка» едет в Петербург! Объявлены даты спецпоказов фильма «Малика» Натальи Уваровой

Режиссера с петербургским бэкграундом (училась в СПбГИКиТ!).

кадр из фильма, предоставлено фестивалем «Маяк», Lazy Sunday, Studio Metrafilms Moldova, Anykey, Dear Silence, 2025

Безупречный, как идиллические деревенские каникулы у бабушки с дедушкой, фильм о взрослении 12-летней ингушской девочки «Малика» режиссера с петербургским бэкграундом (училась в СПбГИКиТ) Натальи Уваровой ждут три спецпоказа: 26 ноября — в Доме Радио, 27 ноября — на «Ленфильме» и 28 ноября — в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно найти по ссылке

И важно! Картина участвовала в лаборатории «Ленфильм-дебют», где ее куратором выступил Бакур Бакурадзе («Лермонтов», «Снег в моем дворе»).    

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