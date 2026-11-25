«Адский Голливуд» / Hollywood Hells (18+)

Кровавый хоррор-метафора о сложностях голливудской карьеры снял практически дебютант Бен Пейсер (в его фильмографии из режиссерских работ короткий метр, а также фильм «Охотники за духами» с низким рейтингом).

Юная актриса Вега (Фернанда Ромеро) приглашена на элитную закрытую вечеринку воротил кинобизнеса. Вот только светский раут оказывается ловушкой: и охота на гостей начинается.

С 26 ноября