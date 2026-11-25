В последний четверг ноября в кинотеатрах России выйдет не так много фильмов из-за официального (!!!) релиза потенциального хита — шестой части «Голодных игр». Собака.ru рассказывает о нем, а также других картинах недели: от байопика Александр I с Сергеем Горошко в роли императора до трогательного мультфильма об относительности конвенциональной красоты «Дворняшка» и боевика «Операция «Возмездие»» с Лиамом Нисоном.
ГЛАВНОЕ
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» / The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (12+)
Приквел культовой подростковой франшизы режиссера Фрэнсиса Лоуренса («Я — легенда», «Воды слонам!»). На этот раз действие развернется за 24 года до событий основной серии — в центре внимания окажется Хэймитч Эбернети. Будущего сквернослова с проблемами с алкоголем в исполнении Вуди Харрельсона в юном возрасте играет Джозеф Зада («К востоку от Эдема»). В касте также — Маккенна Грейс, Дженнифер Лоуренс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг. Подробнее о фильме читайте в нашей рецензии!
С 26 ноября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Дворняшка» / Yugly (6+)
Мультфильм о беспородной собачке, которая хочет победить на конкурсе красоты и обрести семью. Историю обаятельного песика Югли, мечтающего об участии в элитном соревновании для песиков, сняли Янис Беланд и Жереми Дегрюсон («Семейка Бигфутов»).
С 26 ноября
«Александр I» (12+)
Художественно-документальный байопик о русском императоре. В сочетающем себе игровую и документальную части фильме о становлении и царствовании Александра I (его сыграл Сергей Горошко) снялись Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева и другие.
Режиссером выступил Морад Абдель-Фаттах («Екатерина Великая»), а сценарий написал автор «Союза спасения» Андрей Кравчук.
С 26 ноября
«Операция "Возмездие"» / The Fix (18+)
Шпионский боевик Гая Моше («Литий Икс») о секретной операции ЦРУ в Иране. По сюжету бывшие сотрудники американской спецслужбы должны провести рискованную спасательную миссию в Тегеране. В главных ролях — Закари Ливай («Шазам») и Лиам Нисон («Список Шиндлера»). Над идеей идеей и созданием фильма работали бывшие сотрудники разведки США..
С 26 ноября
«Адский Голливуд» / Hollywood Hells (18+)
Кровавый хоррор-метафора о сложностях голливудской карьеры снял практически дебютант Бен Пейсер (в его фильмографии из режиссерских работ короткий метр, а также фильм «Охотники за духами» с низким рейтингом).
Юная актриса Вега (Фернанда Ромеро) приглашена на элитную закрытую вечеринку воротил кинобизнеса. Вот только светский раут оказывается ловушкой: и охота на гостей начинается.
С 26 ноября
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