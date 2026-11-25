27 ноября музей «Полторы комнаты» открывает фестиваль «Не только Бродский. Лица, судьбы, места ленинградской культуры. Андеграунд. 1960-1980». В программу из трех частей вошли беседы, перформансы, лекции, читки и другие события, связанные с неформальными объединениями, архитектурой, общепитом, поколениями, стратегиями неофициальной культуры, художественными течениями и рок-андеграундом в позднем СССР. Среди участников: сооснователь объединения «Митьки» Дмитрий Шагин, художник (и первый главред Собака.ru!) Анатолий Белкин, барабанщик Shortparis Данила Холодков, актер и режиссер Александр Горчилин.

Фестиваль откроет лекция литературоведа Андрея Арьева в «Полутора комнатах» о забытых героях культуры 60-х и 70-х. Тему продолжит историк Игорь Кузьмичев: 29 ноября он расскажет о стратегии и тактике ленинградского андеграунда от квартирных выставок до курехинской мем-мистификации «Ленин — гриб».

5 декабря состоится беседа «Объединения неофициальной культуры: от арефьевцев до ТЭИИ и рок-клуба» с историком искусства Антоном Шевердяевым. 11 декабря связь поколений ленинградских художников и поэтов можно будет обсудить с Дмитрием Шагиным.

20 декабря на Новой сцене Александринского театра проведут вечер «Перформансы: от филологической школы до утюгона». Сначала художник Олег Котельников расскажет о традициях перформанса в ленинградском андеграунде. Во второй части вечера — музыкально-литературный перформанс для утюгона (созданного Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым музыкального стола, с которого свешиваются и свободно раскачиваются утюги), печатной машинки и других устройств. Среди прочих участвуют Данила Холодков и Александр Горчилин.

Первую часть фестиваля завершат 24 декабря в музее Иосифа Бродского. Журналист Тамара Иванова-Исаева проведет беседу о ленинградском общепите 1960-1980-х: от богемного «Сайгона» до культовых кафе, пивных и столовых.

«Не только Бродский» пробудет в «Полутора комнатах» (Короленко, 14) и на других площадках Петербурга. Продолжение программы планируют на январь-февраль. Афиша и билеты доступны на сайте.

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