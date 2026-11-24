Балет «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, Мариинский театр (6+)

6 декабря 1892 года именно на сцене Мариинского театра балет Петра Чайковского был показан впервые. Правда, «Щелкунчик» шел тогда в хореографии Льва Иванова — на основе либретто Мариуса Петипа (тот, в свою очередь, использовал ту адаптацию сказки Гофмана, что придумал когда-то Александр Дюма-отец).

Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии и либретто Петипа, и хореографию Иванова. И это база: в его редакции балет до сих пор идет в Мариинке.

Когда: 7, 9, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря

Стоимость: от 10 тысяч рублей