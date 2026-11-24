Начинаем охоту за билетами на самую новогоднюю постановку — бессмертную классику по сказке Гофмана! Чтобы избежать солд-аутов (и испорченного настроения перед праздниками), Собака.ru заранее рассказывает, где показывают «Щелкунчика» в этом сезоне. Вот главные версии в театрах города — от хрестоматийной хореографии Василия Вайнонена до прочтения Николая Цискаридзе.
Балет «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, Мариинский театр (6+)
6 декабря 1892 года именно на сцене Мариинского театра балет Петра Чайковского был показан впервые. Правда, «Щелкунчик» шел тогда в хореографии Льва Иванова — на основе либретто Мариуса Петипа (тот, в свою очередь, использовал ту адаптацию сказки Гофмана, что придумал когда-то Александр Дюма-отец).
Привычный и знакомый всем с детства «Щелкунчик» появился в 1934-м. Василий Вайонен переосмыслил в своей версии и либретто Петипа, и хореографию Иванова. И это база: в его редакции балет до сих пор идет в Мариинке.
Когда: 7, 9, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря
Стоимость: от 10 тысяч рублей
Михаил Шемякин
Балет «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина, Мариинский-2 (6+)
Опираясь на эстетику Гофмана, художник переосмыслил либретто и выступил одновременно как автор декораций и костюмов, сценарист и режиссер. «Щелкунчик» Шемякина — это красочная фантасмагория, в которой передается не только сказочность, но и тревожность музыки Чайковского, а также гротеск и черный юмор Гофмана.
Например, снежинки здесь в черных пачках, и их вальс превращается в зловещую вьюгу. А мир спектакля населен существами (то ли людьми, то ли мышами) в треуголках и с длинными носами. Хореографию ставил Кирилл Симонов.
Когда: 15, 21, 28, 29 декабря
Стоимость: от 4 тысяч рублей
Начо Дуато
Балет «Щелкунчик» в хореографии Начо Дуато, Михайловский театр (6+)
В соавторстве с французским художником Жеромом Капланом испанский хореограф «создал оммаж городу, который поразил его своим величием, артистами и зрителями». Действие балета перенесено в дореволюционную Россию, в Серебряный век русской культуры, где разворачивается «свободное дыхание пластики».
В этой версии главной стала тема прощания — с детством, иллюзиями и прошлым, которое не хочется отпускать. А еще — это признание в любви Дуато Петербургу, «самому умышленному городу» с его строгими линиями и рациональностью.
Когда: 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 6, 7, 8, 9, 10 января
Стоимость: от 6 тысяч рублей
Николай Цискаридзе
Балет «Щелкунчик» в постановке Николая Цискаридзе, БДТ им. Товстоногова, Александринский театр (6+)
Для театра имени Леонида Якобсона каноничную хореографию Вайнонена переосмыслил ректор Академии Вагановой, автор бестселлера «Мой театр» и любимый кавербой Собака.ru Николай Цискаридзе. Он 18 лет исполнял роль Щелкунчика-принца на сцене Большого театра, и его прочтение партии считается эталонным.
Художник-постановщик Петр Окунев и художник по костюмам Татьяна Ногинова уверены: спектакль должен «лучиться добром, красотой и обаянием». Зрителям предложат традиционных театральных приемов и современных видеотехнологий — обещают «пиршество для глаз»!
Когда: 4, 5, 6 декабря в БДТ им. Товстоногова; 28, 29, 31, декабря, 1, 2, 3, 4, января в Александринском театре
Стоимость: от 3 тысяч рублей
Балет «Щелкунчик» в интерьерах XIX века, «Особняк Мясникова» (6+)
Постановка театра балета «Сен-Мишель» разворачивается в декорациях необарочного концертного зала старинного особняка — буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Хореография Михаила Венщикова рождена в традициях петербургской балетной классики: автор включил в спектакль главные танцевальные номера, задуманные первыми постановщиками — Мариусом Петипа и Львом Ивановым.
До начала балетной постановки и во время антракта можно свободно гулять по парадным и гостиным, делать фотографии, отдыхать у фонтана в Зимнем саду или заглядывать в буфет — ведь какой балет без бутерброда с икрой?
Когда: 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 8 января
Стоимость: от 3,5 тысяч рублей
Спектакль «Щелкунчик. Несказка» в постановке Павла Глухова для театра «Новая Опера / Балет Москва», Александринский театр (12+)
Авторы спектакля из программы фестиваля «Дягилев P.S.»-2026, который уже произвел фурор в Москве в начале этого года, предлагают новый взгляд на традиционную сказку. Ничего общего с новогодним ажиотажем и праздничными ритуалами здесь нет. Действие происходит в условном провинциальном французском городке в 1914 году: герой уходит на Первую мировую войну и возвращается морально сломленным, превратившись в Щелкунчика — существо с одеревеневшим сердцем.
Оркестр выступает как действующее лицо спектакля, находясь на сцене. Получается, в постановке участвуют почти двести человек.
Когда: 2 декабря
Стоимость: от 7 тысяч рублей
Руслан Кудашов
Спектакль «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум» в постановке Руслана Кудашова, Большой театр кукол (6+)
Драматический (и кукольный!) спектакль главного режиссера БТК о том, что все увиденное Мари (она же Маша, она же Клара) был лишь сладкий грезофарс про прекрасную конфетную страну. А реальность, увы, не такая уж яркая и бескомпромиссно радостная. Конечно, и не беспросветная, как, скажем, у героини «Девочки со спичками», но тем не менее.
«Это история взросления, когда героиня сталкивается с обстоятельствами, в которых не так-то просто оставаться верным самому себе, а еще быть хорошим другом, сохранять чувство любви, преодолевать неверие других и не бояться делиться миром своих фантазий… Связь с Рождеством — это связь с глубинным пониманием веры, сострадания. И, конечно, с чудесами, свершающимися тогда, когда ты готов противопоставить Мышиному королю силу своей любви и доброты», — говорит режиссер.
Когда: 29, 30, 31 декабря, 2, 3 января
Стоимость: от 900 рублей
Спектакль «Щелкунчик», театр «Мастерская» (6+)
В театре Григория Козлова показывают «Щелкунчика» не балетного, а драматического — это «путешествие в мир сказки Гофмана и музыки Чайковского». В версии режиссерского дуэта Максима Студеновского и Владимира Карпова история рассказана глазами мастера Дроссельмейера. Роль Мари поочередно исполняют Мария Мясникова и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера играет как раз сам Максим Студеновский.
Когда: 27, 31 декабря, 3, 4 января
Стоимость: от 700 рублей
Балет с видеоэффектами «Щелкунчик» в постановке «Балета Империал», Эрмитажный театр (6+)
Молодой петербургский коллектив с шедеврами мировой балетной классики в репертуаре — помимо «Щелкунчика», это «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Жизель» — объединит традиционные декорации и костюмы с анимированными проекциями, которые украсят стены Эрмитажного театра.
Балет проходит в сопровождении симфонического оркестра Olympic, дирижеры — Александр Голиков и Дмитрий Ноздрачев.
Когда: 28 ноября, 14, 15, 18, 25, 26, 29, декабря, 4, 6, 9, 10 января
Стоимость: от 3,5 тысяч рублей
Новогодняя елка «Щелкунчик: Волшебство начинается!», Мраморный дворец Русского музея (6+)
Среди мраморных колонн и хрустальных люстр в историческом Белом зале Мраморного дворца оживут герои сказки Гофмана «Щелкунчик», зазвучит музыка Чайковского, а Дед Мороз зажжет огни на елке и вручит подарки. Главным проводником в мир сказок выступит «загадочный волшебник Дроссельмейер», а за «атмосферу чуда» будут отвечать петербургский фокусник-иллюзионист Роман Борщ и артисты театра балета «Северный сказ».
Когда: каждый день с 16 декабря по 10 января
Стоимость: от 4,3 тысяч рублей
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