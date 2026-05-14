Новая Голландия объявляет программу на лето 2026 года (Горчилин! musicAeterna! МХТ!)

Стала известна программа летних событий в Новой Голландии. На остров вернутся концерты, спектакли, стендап, выставки, лекции и кино под открытым небом.

Сезон в Летнем театре откроет оркестр musicAeterna. 28 мая скрипачи Владислав Песин и Александр Котельников сыграют самые популярные инструментальные сочинения Альфреда Шнитке: Concerto grosso № 1 (пример полистилистики — совмещения жанров и музыкальных цитат), а также Moz-Art à la Haydn (синтез Сороковой симфонии Моцарта и «Прощальной» симфонии Гайдна).

В галерее «Цифергауз» откроют выставку-спектакль к юбилейному сезону примы Мариинского театра Дианы Вишневой. Автор трибьюта — режиссер Андрей Могучий, который ставил спектакль-сенсацию «Холопы». Даты и подробности выставочного проекта огласят позже.

Режиссер и руководитель «Невидимого театра» Семен Серзин инсценирует биографию Сергея Довлатова в формате абсурдного и ироничного квартирника. Его «Невидимая книга» появится на сцене Новой Голландии 20 июня. Довлатовскую тему продолжат в августе, когда фестиваль памяти писателя «День Д» представит выставку и публичную программу вместе с «Домом творчества Переделкино». Среди спикеров — историк Лев Лурье, литературовед Валерий Шубинский и антрополог Светлана Адоньева.

10 и 11 июля премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова покажут «Б.Р» — посвящение свердловскому (вторчерметскому!) поэту Борису Рыжему. Микс из поэзии, музыки и хореографии отразит наследие литератора «без дураков» — на стыке одинаково присущих ему высокого слога и уличного бэкграунда.

В августе режиссер, драматург (и художник «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре»!) Савва Савельев привезет в Петербург постановку «Москва. Петушки». В спектакле занят актер Александр Горчилин, а за музыкальное сопровождение отвечает фронтмен группы «Бомба-Октябрь» Василий Михайлов.

Горчилин готовит читку своего сценария-байопика о Хармсе «Это есть это», который впервые представили в апреле в Музее ОБЭРИУ. С 7 по 9 августа текст разыграют Василий Михайлов и звезда сериала «Подслушано в Рыбинске» Тимофей Трибунцев.

Также редакция Собака.ru ждет интеллектуальные стендапы Бориса Павловича с участием певицы Муси Тотибадзе, кинопоказ «Человека из Подольска» (герой Вадика Королева из OQJAV размышляет о Einstürzende Neubauten в отделе полиции!) и автобиографический рейв-спектакль Дмитрия Крестьянкина «Квадрат». Для навигации по афише составили подробный гид.

