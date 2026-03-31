Александр Горчилин представит сценарий об одном дне из жизни Даниила Хармса в Музее ОБЭРИУ

В читке участвуют Василий Михайлов, Федор Бычков и сам автор.

Фото: Саша Мадемуазель

4 и 5 апреля в Музее ОБЭРИУ пройдет читка сценария об одном дне из жизни Даниила Хармса. В постановке участвуют актеры Василий Михайлов (замкнутый сосед из фильма «Здесь был Юра»!), Федор Бычков («Космическая собака Лида», «Дети перемен»), а также режиссер и автор сценария — Александр Горчилин.

По сюжету в 1920-х молодые поэты Даниил Хармс и Николай Заболоцкий пытаются найти место в жизни — для себя и своих стихов. Их работы не понимают, тексты называют «белибердой», пока однажды они не встречают Самуила Маршака, который ищет авторов для нового детского журнала.

Александр Горчилин

Режиссер, актер

Эта история — фантасмагоричный байопик. Мир, в котором происходит действие, создан из цитат, образов и ощущений от авторов, про которых он написан. Но в первую очередь эта история про меня, просто рассказанная таким неожиданным для меня самого образом.

Читка состоится в рамках проекта «Неснятые сценарии» московского Центра «Зотов». В августе 2025 года Горчилин уже ставил «неснятый сценарий» в «Летнем театре» Новой Голландии — тогда он работал с фантастической повестью Куприна «Звезда Соломона».

Название предстоящей встречи «Это есть это» отсылает к стихотворению Хармса «Не теперь». Музыкальным руководителем выступит Андрей Поляков (работал над спектаклями «Машина Мюллер», «Кому на Руси жить хорошо», «Мизантроп»).

С 1 апреля в Музее ОБЭРИУ работает выставка «Неполное собрание». Проект расскажет об истории круга Введенского, Хармса и Олейникова через автографы, архивные документы, рисунки и гравюры из коллекции мемориальной квартиры.

Читку проведут 4 и 5 апреля в 19:00. Билеты в продаже на сайте музея.

18+

Читайте также: Мария Миногарова и Александр Горчилин. «Я никогда не хотела замуж — до Саши. А теперь я искренне хочу быть Сашиной женой. И да, мы играем в свадьбы. Петербургская — шестая!»

