Александр Горчилин представит сценарий об одном дне из жизни Даниила Хармса в Музее ОБЭРИУ

4 и 5 апреля в Музее ОБЭРИУ пройдет читка сценария об одном дне из жизни Даниила Хармса. В постановке участвуют актеры Василий Михайлов (замкнутый сосед из фильма «Здесь был Юра»!), Федор Бычков («Космическая собака Лида», «Дети перемен»), а также режиссер и автор сценария — Александр Горчилин.
По сюжету в 1920-х молодые поэты Даниил Хармс и Николай Заболоцкий пытаются найти место в жизни — для себя и своих стихов. Их работы не понимают, тексты называют «белибердой», пока однажды они не встречают Самуила Маршака, который ищет авторов для нового детского журнала.
Александр Горчилин
Режиссер, актер
Эта история — фантасмагоричный байопик. Мир, в котором происходит действие, создан из цитат, образов и ощущений от авторов, про которых он написан. Но в первую очередь эта история про меня, просто рассказанная таким неожиданным для меня самого образом.
Читка состоится в рамках проекта «Неснятые сценарии» московского Центра «Зотов». В августе 2025 года Горчилин уже ставил «неснятый сценарий» в «Летнем театре» Новой Голландии — тогда он работал с фантастической повестью Куприна «Звезда Соломона».
Название предстоящей встречи «Это есть это» отсылает к стихотворению Хармса «Не теперь». Музыкальным руководителем выступит Андрей Поляков (работал над спектаклями «Машина Мюллер», «Кому на Руси жить хорошо», «Мизантроп»).
С 1 апреля в Музее ОБЭРИУ работает выставка «Неполное собрание». Проект расскажет об истории круга Введенского, Хармса и Олейникова через автографы, архивные документы, рисунки и гравюры из коллекции мемориальной квартиры.
Читку проведут 4 и 5 апреля в 19:00. Билеты в продаже на сайте музея.
