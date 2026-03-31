Александр Горчилин представит сценарий об одном дне из жизни Даниила Хармса в Музее ОБЭРИУ

4 и 5 апреля в Музее ОБЭРИУ пройдет читка сценария об одном дне из жизни Даниила Хармса. В постановке участвуют актеры Василий Михайлов (замкнутый сосед из фильма «Здесь был Юра»!), Федор Бычков («Космическая собака Лида», «Дети перемен»), а также режиссер и автор сценария — Александр Горчилин.

По сюжету в 1920-х молодые поэты Даниил Хармс и Николай Заболоцкий пытаются найти место в жизни — для себя и своих стихов. Их работы не понимают, тексты называют «белибердой», пока однажды они не встречают Самуила Маршака, который ищет авторов для нового детского журнала.