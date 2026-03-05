Прима Мариинского театра Диана Вишнева откроет в Новой Голландии выставку-спектакль к юбилейному сезону

О большом мультимедийном проекте балерина рассказала в интервью к премии Собака.ru и ювелирной компанией Mercury «Женщины меняют Петербург».
Этой весной откроется выставка-спектакль, посвященная юбилейному сезону в карьере Дианы Вишневой, примы Мариинского театра и основательницы фестиваля современного танца Context. Diana Vishneva. О ретроспективном мультимедийном проекте, который разместят в галерее «Цифергауз», балерина рассказала в интервью к премии «Женщины меняют Петербург» Собака.ru и ювелирной компанией Mercury.
По словам примы, экспозиция в Новой Голландии расскажет о ее пути в балете, о работе в Мариинском театре и о жизни в Петербурге. Героями проекта станут педагоги, хореографы и партнеры Дианы по сцене.
Сезон 2025/2026 — 30-й в карьере Вишневой. Сейчас балерина репетирует новую работу с хореографом Джоном Ноймайером в Гамбурге — премьера состоится летом в Венеции. 6 и 7 марта новый сезон Context. Diana Vishneva открывается российской премьерой спектакля «Хора» израильского хореографа Охада Наарина в исполнении труппы Context.
Диана Вишнева
Прима-балерина, основательница фестиваля Context. Diana Vishneva — в интервью Собака.ru
2026 год для меня особенный: 30 лет на сцене соединяются с моей личной датой — 50-летием. Как мы шутим в команде, двойной юбилей, «30/50». Поэтому все, что планируется в 2026-м, будет в той или иной форме отображать весь мой опыт, накопленный за эти годы. Весной откроется выставка-спектакль, посвященная юбилейному сезону моей карьеры. Вместе с моим фондом мы придумали большой мультимедийный проект, поэтому для его проведения выбрали галерею «Цифергауз» в Новой Голландии.
Это рассказ и о том времени, в которое я начинала и развивалась как артист, и о том, как оно менялось. Рассказ об именах, с которыми связана моя судьба. Рассказ про родной Мариинский театр и про те сцены, на которых я прожила большую артистическую жизнь. Педагоги, хореографы, мои любимые партнеры по сцене — встреча с каждым из них что-то меняла во мне. Мои близкие и родные, которые помогали мне на пути. Наконец, эта выставка — про родной город, поэтому символично, что пройдет она именно в Новой Голландии — месте, ставшем важным не только для меня, но и для всего Петербурга.
Петербурженка Диана Вишнева родилась в июле 1976-го в семье инженеров-химиков. Будущая балерина начала заниматься танцем в шесть лет во Дворце пионеров. В 11 лет поступила в Академию русского балета имени Вагановой. Еще во время учебы в АРБ Диана стала стажером Мариинского театра и исполнила главную женскую партию в «Дон Кихоте», «Золушке» и «Щелкунчике». Сразу после окончания обучения стала резидентом Мариинского театра. Через год она дебютировала в Большом театре. В разные годы Диана как приглашенная прима выступала на его сцене в ведущих партиях в «Лебедином озере», «Жизели», «Спящей красавице», «Утраченных иллюзиях», «Онегине».
Именной ежегодный фестиваль современного танца Вишнева основала в 2013 году. В разные годы на нем побывали постановки Иржи Килиана, Пола Лайтфута и Соль Леон, труппы Марты Грэм и Introdans. Главная задача Дианы — поддержка молодых российских хореографов и создание собственной труппы. В декабре 2025-го фестиваль Context показал в Москве и Петербурге спектакль Мориса Бежара «Стулья» по Эжену Ионеско: чтобы выйти на сцену в дуэте с примой, в Россию приехал этуаль «Балет Бежар» и хранитель наследия хореографа Жиль Роман.
Подробности о выставке Дианы Вишневой в «Цифергаузе» появятся в ближайшее время.
6+
Комментарии (0)