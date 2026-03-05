Прима Мариинского театра Диана Вишнева откроет в Новой Голландии выставку-спектакль к юбилейному сезону

Этой весной откроется выставка-спектакль, посвященная юбилейному сезону в карьере Дианы Вишневой, примы Мариинского театра и основательницы фестиваля современного танца Context. Diana Vishneva. О ретроспективном мультимедийном проекте, который разместят в галерее «Цифергауз», балерина рассказала в интервью к премии «Женщины меняют Петербург» Собака.ru и ювелирной компанией Mercury.

По словам примы, экспозиция в Новой Голландии расскажет о ее пути в балете, о работе в Мариинском театре и о жизни в Петербурге. Героями проекта станут педагоги, хореографы и партнеры Дианы по сцене.

Сезон 2025/2026 — 30-й в карьере Вишневой. Сейчас балерина репетирует новую работу с хореографом Джоном Ноймайером в Гамбурге — премьера состоится летом в Венеции. 6 и 7 марта новый сезон Context. Diana Vishneva открывается российской премьерой спектакля «Хора» израильского хореографа Охада Наарина в исполнении труппы Context.