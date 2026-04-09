Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 апреля

Гастроли МХТ имени Чехова и театра «Шалом», спектакль «На дне» Молодой студии Льва Додина, концерты ансамбля Давида Голощекина, Хиблы Герзмавы и Ishome, выставка «Страна Наума Грановского», а также вечеринка «Атмосферная станция» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 9 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА: 10 АПРЕЛЯ
СУББОТА: 11 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 9 АПРЕЛЯ

Сергей Гилев
Соня Сивкова

Сергей Гилев

Гастроли МХТ имени Чехова, БДТ имени Г. А. Товстоногова и Александринский театр (18+)

Худрук театра Константин Хабенский везет в Петербург семь спектаклей со звездными составами. На этой неделе смотрим драму по прозе Кочергина «Жизель Ботаническая» и истории о людях и животных «Жил. Был. Дом.» (Верник! Пегова! Чинарев!).

До 25 апреля

Спектакль «На дне», МДТ — Театр Европы (16+)

Лев Додин и его Молодая студия покажут свою версию классики Максима Горького. Ожидаем не менее хитовую премьеру, чем «Ромео и Джульетта во мгле».

9, 10 и 21 апреля

Фестиваль «Встречи в России», «Балтийский дом» (18+)

Среди хайлайтов этих выходных: «Женитьба» Гоголя, «1984» Оруэлла, «Яма» Куприна и стихи Марины Цветаевой.

До 12 апреля

Выставка «Страна Наума Грановского», «Левашовский хлебозавод» (12+)

В экспозиции бытописца советской действительности — снимки архитектуры Тбилиси, Минска, Ташкента и Баку.

С 9 апреля по 7 июня

Спектакль «Боже мой», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Как быть, если клиент заявляет психологу, что ему больше пяти тысяч лет? Московский театр «Шалом» ответит на этот вопрос синтезом комедии и мистического триллера.

Концерт «Моцарт», Малый зал Филармонии им. Шостаковича (6+)

19:00

Профессор консерватории им. Римского-Корсакова Петр Лаул сыграет сонаты и пьесы австрийского композитора.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Робертом Паттинсоном и Зендеей «Вот это драма!» (18+), бенефис Сергея Гилева «Планета» (18+), документальную ленту о бойце MMA в режиссуре Валерии Гай Германики «Емельяненко» (18+), первую цветную картину Микеланджело Антониони «Красная пустыня» (18+), пять новелл об онлайн-травле «Хейтер» (16+) и семейный приключенческий фильм «Моя собака — космонавт» (6+).

ПЯТНИЦА: 10 АПРЕЛЯ

Илья Федотов-Федоров. Ночные ростки. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Илья Федотов-Федоров. Ночные ростки. 2026

 

Спектакль «Ивонна, принцесса Бургундская», Новая сцена Александринского театра (16+)

Хуго Эрикссен станет первым петербургским режиссером, который обратится к пьесе Витольда Гомбровича. Сказочную принцессу сыграет прима театра Анна Блинова, среди ее партнеров — Виктор Шуралев, Петр Семак и другие.

10, 11 и 12 апреля

Лекция «Livre d'artiste в творчестве Антони Тапиеса», «Полторы комнаты» (0+)

19:00

К выставке «Тапиес — Бродский» (успевайте до 20 мая!) приурочен паблик-ток коллекционера Бориса Фридмана о биографии и работах Антони Тапиеса.

Выставка «Вторая кожа», галерея Anna Nova (12+)

Илья Федотов-Федоров размышляет о телесной диссоциации через призму скульптуры и живописи.

С 10 апреля по 7 июня

Спектакль «Маяковский. Встреча», «Сообщество», Новая Голландия (16+)

Режиссер Даниил Романов объединил инсценировку воспоминаний о поездке Маяковского в Свердловск, а также читку фрагментов из его произведений.

10 и 11 апреля

Вечеринка «Атмосферная станция», Blank (18+)

22:00

В лайн-апе культового фестиваля «Абстрасенция»: мурманский аутсайдер AL-90, WoodJu, Long Arm, Monokle, Slow Sun, Bachiksma, Dranga.

СУББОТА: 11 АПРЕЛЯ

Леонид Попов. На борту станции "Салют"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой РОСФОТО

Леонид Попов. На борту станции "Салют" 

Концерт Ishome, «К-30» (18+)

20:00

Дива таинственной электроники исполнит хиты и треки из грядущего (секретного!) альбома.

Паблик-ток «Как понимать современный танец. Время», Новая сцена Александринского театра (16+)

16:00

Обозреватель Собака.ru Ольга Угарова предлагает поговорить о времени как связующем звене между телом и пространством.

Спецпоказ «Ночь», «Родина» (16+)

19:00

Микеланджело Антониони показывает внутренний кризис писателя на фоне его успешной светской жизни.

Концерт Славы Марлоу, Aurora Concert Hall (12+)

20:00

В марте мы слушали бэнгер Славы Марлоу «агентство насилия», а в апреле (впервые за долгое время!) идем на его сольник.

Выставка «Наш космос», «Росфото» (0+)

Отмечаем День космонавтики изучением снимков, сделанных со спутников, на орбите и во время строительства Байконура.

С 10 апреля по 20 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 АПРЕЛЯ

Давид Голощекин
Наталья Скворцова

Давид Голощекин

Выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)

В трибьют оттепели вошли работы Пикассо, Мессерера, Васми, Михнова-Войтенко, Бродского и Збарского. Отдельное пространство посвящено рукописям и машинописям Шпаликова.

Бонус: специально для выставки Евгений Водолазкин написал дневник, который станет проводником по маршруту!

До 10 мая

Концерт Хиблы Герзмавы, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Мелодии Глинки, Римского-Корсакова, Шумана, Варламова, Россини и Куртиса прозвучат в интерпретации оперной звезды.

Концерт «От романса к джазу», Филармония джазовой музыки (12+)

19:00

Юлия Касьян и ансамбль Давида Голощекина выступят с программой из старинных русских романсов.

Выставка «Неполное собрание», Музей ОБЭРИУ (12+)

Команда Юлии Сениной расскажет о биографиях Введенского, Хармса и Олейникова через архивные рисунки, гравюры, автографы и документы.

С 1 апреля

Шоу «Назначь мне свидание», «Метрополь» (0+)

19:00

Микс музыки и гастрономии, вдохновленный советскими кинохитами «А напоследок я скажу», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Гаснут на песке волны без следа».

