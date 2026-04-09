Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 апреля

Гастроли МХТ имени Чехова, БДТ имени Г. А. Товстоногова и Александринский театр (18+)

Худрук театра Константин Хабенский везет в Петербург семь спектаклей со звездными составами. На этой неделе смотрим драму по прозе Кочергина «Жизель Ботаническая» и истории о людях и животных «Жил. Был. Дом.» (Верник! Пегова! Чинарев!).

До 25 апреля

Спектакль «На дне», МДТ — Театр Европы (16+)

Лев Додин и его Молодая студия покажут свою версию классики Максима Горького. Ожидаем не менее хитовую премьеру, чем «Ромео и Джульетта во мгле».

9, 10 и 21 апреля

Фестиваль «Встречи в России», «Балтийский дом» (18+)

Среди хайлайтов этих выходных: «Женитьба» Гоголя, «1984» Оруэлла, «Яма» Куприна и стихи Марины Цветаевой.

До 12 апреля

Выставка «Страна Наума Грановского», «Левашовский хлебозавод» (12+)

В экспозиции бытописца советской действительности — снимки архитектуры Тбилиси, Минска, Ташкента и Баку.

С 9 апреля по 7 июня

Спектакль «Боже мой», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Как быть, если клиент заявляет психологу, что ему больше пяти тысяч лет? Московский театр «Шалом» ответит на этот вопрос синтезом комедии и мистического триллера.

Концерт «Моцарт», Малый зал Филармонии им. Шостаковича (6+)

19:00

Профессор консерватории им. Римского-Корсакова Петр Лаул сыграет сонаты и пьесы австрийского композитора.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Робертом Паттинсоном и Зендеей «Вот это драма!» (18+), бенефис Сергея Гилева «Планета» (18+), документальную ленту о бойце MMA в режиссуре Валерии Гай Германики «Емельяненко» (18+), первую цветную картину Микеланджело Антониони «Красная пустыня» (18+), пять новелл об онлайн-травле «Хейтер» (16+) и семейный приключенческий фильм «Моя собака — космонавт» (6+).