Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 апреля

Гастроли МХТ имени Чехова и театра «Шалом», спектакль «На дне» Молодой студии Льва Додина, концерты ансамбля Давида Голощекина, Хиблы Герзмавы и Ishome, выставка «Страна Наума Грановского», а также вечеринка «Атмосферная станция» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 9 АПРЕЛЯ
Сергей Гилев
Гастроли МХТ имени Чехова, БДТ имени Г. А. Товстоногова и Александринский театр (18+)
Худрук театра Константин Хабенский везет в Петербург семь спектаклей со звездными составами. На этой неделе смотрим драму по прозе Кочергина «Жизель Ботаническая» и истории о людях и животных «Жил. Был. Дом.» (Верник! Пегова! Чинарев!).
До 25 апреля
Спектакль «На дне», МДТ — Театр Европы (16+)
Лев Додин и его Молодая студия покажут свою версию классики Максима Горького. Ожидаем не менее хитовую премьеру, чем «Ромео и Джульетта во мгле».
9, 10 и 21 апреля
Фестиваль «Встречи в России», «Балтийский дом» (18+)
Среди хайлайтов этих выходных: «Женитьба» Гоголя, «1984» Оруэлла, «Яма» Куприна и стихи Марины Цветаевой.
До 12 апреля
Выставка «Страна Наума Грановского», «Левашовский хлебозавод» (12+)
В экспозиции бытописца советской действительности — снимки архитектуры Тбилиси, Минска, Ташкента и Баку.
С 9 апреля по 7 июня
Спектакль «Боже мой», Театр им. Комиссаржевской (16+)
19:00
Как быть, если клиент заявляет психологу, что ему больше пяти тысяч лет? Московский театр «Шалом» ответит на этот вопрос синтезом комедии и мистического триллера.
Концерт «Моцарт», Малый зал Филармонии им. Шостаковича (6+)
19:00
Профессор консерватории им. Римского-Корсакова Петр Лаул сыграет сонаты и пьесы австрийского композитора.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Робертом Паттинсоном и Зендеей «Вот это драма!» (18+), бенефис Сергея Гилева «Планета» (18+), документальную ленту о бойце MMA в режиссуре Валерии Гай Германики «Емельяненко» (18+), первую цветную картину Микеланджело Антониони «Красная пустыня» (18+), пять новелл об онлайн-травле «Хейтер» (16+) и семейный приключенческий фильм «Моя собака — космонавт» (6+).
ПЯТНИЦА: 10 АПРЕЛЯ
Илья Федотов-Федоров. Ночные ростки. 2026
Спектакль «Ивонна, принцесса Бургундская», Новая сцена Александринского театра (16+)
Хуго Эрикссен станет первым петербургским режиссером, который обратится к пьесе Витольда Гомбровича. Сказочную принцессу сыграет прима театра Анна Блинова, среди ее партнеров — Виктор Шуралев, Петр Семак и другие.
10, 11 и 12 апреля
Лекция «Livre d'artiste в творчестве Антони Тапиеса», «Полторы комнаты» (0+)
19:00
К выставке «Тапиес — Бродский» (успевайте до 20 мая!) приурочен паблик-ток коллекционера Бориса Фридмана о биографии и работах Антони Тапиеса.
Выставка «Вторая кожа», галерея Anna Nova (12+)
Илья Федотов-Федоров размышляет о телесной диссоциации через призму скульптуры и живописи.
С 10 апреля по 7 июня
Спектакль «Маяковский. Встреча», «Сообщество», Новая Голландия (16+)
Режиссер Даниил Романов объединил инсценировку воспоминаний о поездке Маяковского в Свердловск, а также читку фрагментов из его произведений.
10 и 11 апреля
Вечеринка «Атмосферная станция», Blank (18+)
22:00
В лайн-апе культового фестиваля «Абстрасенция»: мурманский аутсайдер AL-90, WoodJu, Long Arm, Monokle, Slow Sun, Bachiksma, Dranga.
СУББОТА: 11 АПРЕЛЯ
Леонид Попов. На борту станции "Салют"
Концерт Ishome, «К-30» (18+)
20:00
Дива таинственной электроники исполнит хиты и треки из грядущего (секретного!) альбома.
Паблик-ток «Как понимать современный танец. Время», Новая сцена Александринского театра (16+)
16:00
Обозреватель Собака.ru Ольга Угарова предлагает поговорить о времени как связующем звене между телом и пространством.
Спецпоказ «Ночь», «Родина» (16+)
19:00
Микеланджело Антониони показывает внутренний кризис писателя на фоне его успешной светской жизни.
Концерт Славы Марлоу, Aurora Concert Hall (12+)
20:00
В марте мы слушали бэнгер Славы Марлоу «агентство насилия», а в апреле (впервые за долгое время!) идем на его сольник.
Выставка «Наш космос», «Росфото» (0+)
Отмечаем День космонавтики изучением снимков, сделанных со спутников, на орбите и во время строительства Байконура.
С 10 апреля по 20 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 АПРЕЛЯ
Давид Голощекин
Выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)
В трибьют оттепели вошли работы Пикассо, Мессерера, Васми, Михнова-Войтенко, Бродского и Збарского. Отдельное пространство посвящено рукописям и машинописям Шпаликова.
Бонус: специально для выставки Евгений Водолазкин написал дневник, который станет проводником по маршруту!
До 10 мая
Концерт Хиблы Герзмавы, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Мелодии Глинки, Римского-Корсакова, Шумана, Варламова, Россини и Куртиса прозвучат в интерпретации оперной звезды.
Концерт «От романса к джазу», Филармония джазовой музыки (12+)
19:00
Юлия Касьян и ансамбль Давида Голощекина выступят с программой из старинных русских романсов.
Выставка «Неполное собрание», Музей ОБЭРИУ (12+)
Команда Юлии Сениной расскажет о биографиях Введенского, Хармса и Олейникова через архивные рисунки, гравюры, автографы и документы.
С 1 апреля
Шоу «Назначь мне свидание», «Метрополь» (0+)
19:00
Микс музыки и гастрономии, вдохновленный советскими кинохитами «А напоследок я скажу», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Гаснут на песке волны без следа».
