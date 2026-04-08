Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Паттинсон и Зендея в «Вот это драма!», «Планета» с Сергеем Гилевым и документальный «Емельяненко» Валерии Германики

А также — пять историй о травле в интернете «Хейтер», первый цветной фильм Антониони «Красная пустыня» и семейные приключения «Моя собака — космонавт». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Вот это драма!» / The Drama (18+)
Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе — однако идиллию омрачает внезапно всплывший во время вечера с друзьями секрет из прошлого, который опрометчиво озвучила невеста. Теперь все мероприятие под серьезной угрозой. Комедию с двойным дном для студии А24 снял Кристоффер Боргли («Тошнит от себя», «Герой наших снов»).
C 9 апреля
«Планета» (18+)
Дебютный фильм Михаила Архипова — о ленинградском кинорежиссере Николае Беренцеве (Сергей Гилев), который в 1960 году снимает научно-фантастический фильм о путешествии на Венеру. В истории, вдохновленной жизнью и творчеством автора «Планеты бурь» Павла Клушанцева, также снялись Дарья Мельникова, Денис Ясик, Геннадий Смирнов, Александр Кудренко, Геннадий Блинов и другие.
С 9 апреля
«Емельяненко» (18+)
Автор «Все умрут, а я останусь», «Школы» и «Обоюдного согласия» Валерия Гайа Германика сняла документальный фильм о бойце MMA Александре Емельяненко. Камера неотступно следует за скандальным героем — в результате получается сложный и противоречивый портрет. Подробнее — в нашей рецензии.
С 9 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Красная пустыня» / Deserto rosso (1964) (18+)
Первый цветной фильм Микеланджело Антониони впервые в истории постсоветской России выходит на большие экраны в отреставрированном виде — картина с Моникой Витти в роли душевно неуравновешенной женщины в 1964 году получила главный приз Венецианского кинофестиваля.
С 9 апреля
«Хейтер» (16+)
Пять новелл об онлайн-травле: загадочный стример в маске кролика по прозвищу Хейтер вмешивается в жизнь самых разных людей — притом весьма разрушительным образом. В касте картины — Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Владимир Сычев и другие. Режиссером стал Максим Боев («За Палыча! 2»).
С 9 апреля
«Моя собака – космонавт» (6+)
Семейный приключенческий фильм о десятилетнем мальчике Мише (Дмитрий Калихов), живущем в небольшом городке рядом с Байконуром. Внезапно он в свой день рождения находит собаку Белку: этой встрече предстоит стать не только важным событием в его жизни, но и во всей истории отечественной космонавтики. Также в картине снялись Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Павел Ворожцов, Ольга Лерман и Даниил Воробьев. Режиссер — Михаил Морсков («Волшебник»).
С 9 апреля
