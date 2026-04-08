Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Паттинсон и Зендея в «Вот это драма!», «Планета» с Сергеем Гилевым и документальный «Емельяненко» Валерии Германики

А также — пять историй о травле в интернете «Хейтер», первый цветной фильм Антониони «Красная пустыня» и семейные приключения «Моя собака — космонавт». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

A24, Live Free or Die Films, Square Peg, 2026

«Вот это драма!» / The Drama (18+)

Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе — однако идиллию омрачает внезапно всплывший во время вечера с друзьями секрет из прошлого, который опрометчиво озвучила невеста. Теперь все мероприятие под серьезной угрозой. Комедию с двойным дном для студии А24 снял Кристоффер Боргли («Тошнит от себя», «Герой наших снов»).

C 9 апреля

АРТЛАЙТ, 2026

«Планета» (18+)

Дебютный фильм Михаила Архипова — о ленинградском кинорежиссере Николае Беренцеве (Сергей Гилев), который в 1960 году снимает научно-фантастический фильм о путешествии на Венеру. В истории, вдохновленной жизнью и творчеством автора «Планеты бурь» Павла Клушанцева, также снялись Дарья Мельникова, Денис Ясик, Геннадий Смирнов, Александр Кудренко, Геннадий Блинов и другие.

С 9 апреля

Leosfilm Film, 2023

«Емельяненко» (18+)

Автор «Все умрут, а я останусь», «Школы» и «Обоюдного согласия» Валерия Гайа Германика сняла документальный фильм о бойце MMA Александре Емельяненко. Камера неотступно следует за скандальным героем — в результате получается сложный и противоречивый портрет. Подробнее — в нашей рецензии.

С 9 апреля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Film Duemila, Federiz, Francoriz Production, 1964

«Красная пустыня» / Deserto rosso (1964) (18+)

Первый цветной фильм Микеланджело Антониони впервые в истории постсоветской России выходит на большие экраны в отреставрированном виде — картина с Моникой Витти в роли душевно неуравновешенной женщины в 1964 году получила главный приз Венецианского кинофестиваля.

С 9 апреля

Киностудия Viking, 2026

«Хейтер» (16+)

Пять новелл об онлайн-травле: загадочный стример в маске кролика по прозвищу Хейтер вмешивается в жизнь самых разных людей — притом весьма разрушительным образом. В касте картины — Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Владимир Сычев и другие. Режиссером стал Максим Боев («За Палыча! 2»).

С 9 апреля

«Централ Партнершип», Zoom Production, «Инстанция» при поддержке Фонда Кино, 2026

«Моя собака – космонавт» (6+)

Семейный приключенческий фильм о десятилетнем мальчике Мише (Дмитрий Калихов), живущем в небольшом городке рядом с Байконуром. Внезапно он в свой день рождения находит собаку Белку: этой встрече предстоит стать не только важным событием в его жизни, но и во всей истории отечественной космонавтики. Также в картине снялись Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Павел Ворожцов, Ольга Лерман и Даниил Воробьев. Режиссер — Михаил Морсков («Волшебник»).

С 9 апреля

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: